진보당 "5·18 역사왜곡·지역혐오 발언 이진숙 즉각 제명하라"

큰사진보기 ▲진보당이 26일 국회 본청 계단에서 이진숙 의원 제명을 촉구하는 기자회견을 열고 있다. ⓒ 진보당 관련사진보기

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진보당이 26일 국회 본청 계단에서 기자회견을 열고 "5·18 민주화운동을 폄훼하고 지역 혐오 발언을 방조·주도한 이진숙 의원을 즉각 제명하라"고 촉구했다.김종훈 대표를 비롯해 윤종오 원내대표, 전종덕·정혜경 원내부대표, 손솔 의원과 신창현 사무총장, 장진숙 정책위의장, 김현종·송영주·정태흥 최고위원 등 지도부 및 당원 50여 명이 참석한 기자회견에서 진보당은 이진숙 의원에 대한 강력한 징계를 요구하는 목소리를 높였다.발언에 나선 김종훈 대표는 "이진숙 의원은 의도적으로 국회에서 민주주의의 역사를 대놓고 폄훼했다"며 "이진숙 의원이 국회로 불러들인 사람들의 입에서 '좌파들은 첩의 자식들', '호남을 고립시켜야 한다'는 망언이 여과 없이 쏟아져 나왔다"고 질타했다.이어 "이는 헌법정신을 무시하고 국가폭력에 희생된 시민들을 거듭 유린하는 파렴치한 행위"라며, "이진숙 의원은 사과하고 바로잡기는커녕 오히려 국민과 정치인을 겁박하고 있다"고 비판했다. 또한 "국회가 조속히 윤리특별위원회를 구성해 실질적인 제명 절차에 착수해야 한다"고 촉구했다.손솔 의원은 기자회견 뒤 열릴 본회의를 겨냥하며 "지난 13일 이진숙 의원은 국회 안에서 '5·18은 소요 사태였다', '전두환은 살인마가 아니다'라는 망언의 장을 열어주고도 13일이 지나도록 사과 한마디가 없다"고 지적했다.특히 "지난 21일 5·18 관련 법안 표결 당시 본회의장에 앉아 있으면서도 표결에 참여하지 않았다"며, "역사를 모욕하는 행사를 열어놓고 정작 관련 법안 앞에서는 손을 놓은 것은 명백한 국회의원의 직무유기"라고 비판의 수위를 높였다.손솔 의원은 또 "전두환의 내란을 지우려는 자들은 윤석열의 내란도 지우려 할 것"이라며 "소속 정당을 떠나 국회의 이름으로 결의안을 가결하고 제명까지 나아가야 한다"고 동료 의원들의 동참을 호소했다.한편, 진보당은 이날 기자회견 중 '레드카드 퍼포먼스'를 펼치며 이 의원의 퇴출을 강력히 요구했다.기자회견 직후 오후 2시 본회의에서 진보당 의원단은 '5·18 역사왜곡 이진숙 의원 제명하라'는 내용이 적힌 피켓을 들고 참석해 제명 촉구의 뜻을 전했다.