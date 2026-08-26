성심당? 과학도시? 대전을 새롭게 보는 방법

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큰사진보기 ▲강의중인 안대표 ⓒ 이경호 관련사진보기

대전이라는 도시를 떠올리면 무엇이 먼저 생각날까? 대전역과 성심당, 과학도시라는 이미지가 먼저 떠오를 수도 있다. 하지만 대전을 조금 다른 눈으로 바라보면 도시를 둘러싼 산과 그 사이를 흐르는 물길이 가장 먼저 눈에 들어온다.식장산에서 시작해 계족산과 보문산, 구봉산을 지나고, 대전천과 유등천, 갑천이 도시 곳곳을 흐른다. 산에서 내려온 물은 하천이 되고, 하천을 따라 사람들이 마을을 만들고 길을 냈다. 그리고 그 주변에 수많은 생명이 터를 잡았다. 결국 대전의 생태를 이해하기 위해서는 대전이라는 도시가 어떤 땅 위에 만들어졌는지를 먼저 알아야 한다.26일 청년모아 강의실에서는 청년생태해설가 양성교육 네 번째 강의가 열렸다. '자연의 언어를 배우고, 느끼고, 전하다!'라는 교육과정의 하나로 진행된 이날 강의에는 안여종 대전문화유산울림 대표(가 강사로 나서 대전의 지형과 산, 하천을 통해 지역의 생태와 역사를 살펴봤다.안 대표는 강의의 시작부터 "지형을 알아야 생태를 이해할 수 있다"는 취지로 이야기를 풀어갔다. 생물은 아무 곳에서나 살아가는 것이 아니라 산과 물, 토양과 기후 등 자신에게 맞는 환경을 찾아 살아가기 때문이다. 그렇다면 대전의 산과 물길은 어떻게 만들어졌고, 사람들은 그곳을 어떻게 바라보며 살아왔을까. 이날 강의는 대전의 '5산 3천'에서 시작됐다.대전의 5산으로는 식장산, 계족산, 보문산, 구봉산, 금수산을 이야기하고, 3천으로는 대전천, 유등천, 갑천을 꼽았다. 가장 먼저 소개된 산은 대전에서 가장 높은 산인 식장산이었다. 식장산이라는 이름에는 먹을 것을 저장한다는 의미가 담겨 있다는 설명이 이어졌다. 산은 단순히 높은 지형이 아니라 사람들이 살아가는 데 필요한 물과 식량, 땔감 등을 제공했던 삶의 공간이었다.계족산의 이야기도 흥미로웠다. 계족산 정상에 있는 정자의 이름이 '봉황정'이라는 사실을 이야기하며, 계족산이 과거에는 봉황산으로 불리기도 했다는 설명이 이어졌다. 보문산의 이름에는 여러 가지 해석이 존재한다. '보물산'에서 유래해 보문산이 되었다는 설이 있는가 하면, 보문산 남쪽 호동 일대의 옛 지명인 범골과 관련해 '범이 온 산', 즉 범온산에서 이름이 변화했다는 해석도 소개됐다. 구봉산은 아홉 개의 봉우리를 가진 산이라는 의미지만 실제 지형을 살펴보면 봉우리가 아홉 개보다 많다는 점도 이야기했다. 숫자 그대로의 의미라기보다 많은 봉우리를 상징적으로 표현한 이름으로 볼 수 있다는 설명이다. 금수산은 이름 그대로 비단에 수를 놓은 것처럼 아름다운 산이라는 의미를 담고 있다. 이처럼 산의 이름 하나에도 그 지역을 살아온 사람들의 기억과 지형에 대한 인식이 담겨 있었다.산을 이야기한 뒤에는 자연스럽게 물길로 이야기가 이어졌다. 대전의 3대 하천인 대전천과 유등천, 갑천은 지금은 익숙한 이름이지만 과거에는 지역과 마을에 따라 다양한 이름으로 불렸다. 대전천은 한글로 풀면 '한반내'라는 이름으로 설명할 수 있다. 대전이라는 마을을 지나 흐르는 하천이라는 의미가 담겼다. 특히 대전천이라는 명칭은 조선시대 지리서에서도 확인된다. 대전광역시 자료에 따르면 1530년에 간행된 <신증동국여지승람>에 '대전천(大田川)'이라는 이름이 등장한다. 대전이라는 지명이 본격적으로 사용된 시기보다 대전천이라는 하천 이름이 먼저 기록으로 확인된다는 점도 흥미로운 부분이다.대전의 하천 이름에는 물길을 따라 살아온 사람들의 삶과 지형에 대한 인식이 고스란히 담겨 있다. 대전천은 '한반내'라는 우리말 이름으로 불를 수 있는데, 대전이라는 마을을 지나 흐르는 하천이라는 뜻으로 설명된다. 하천 주변의 지명에도 물길과 지형의 흔적이 남아 있는데, 대전의 동쪽에 위치한 마을이라 해서 '대동리'라 불렸고, 이후 대동으로 이어졌으며, 대전의 서쪽에 있었던 서리는 향후 문창동이라는 이름으로 변화했다.유등천은 '버든내' 또는 '버드내'로 불렸으며, 유천 냇가라는 불리었고, 지역에 따라 쑥내 또는 애천으로도 불렸다. 벌말과 들내 사이를 흐르는 하천이라는 뜻에서 '벌들내'가 '버드내'로 변화했다는 유래도 전해진다. 갑천은 지역에 따라 흑석내 등 여러 이름으로 불렸으며, 도룡동 일대에서는 갑천이라는 이름을 사용했다. 갑천이라는 이름은 계룡산의 갑사에서 비롯되어 계룡산을 갑산이라 부르던 데서 갑산에서 흘러오는 물이라는 의미로 붙었다는 설과, 대전분지 가운데를 흐르는 가장 으뜸가는 하천이라는 의미에서 비롯됐다는 설이 함께 전해진다.하천 이름을 따라가다 보면 결국 마을과 사람의 이야기로 이어진다. 그리고 그 물길을 만들어낸 산줄기로 시선이 옮겨갔다. 대전의 지형을 설명하면서 안 대표는 계룡산과 대둔산을 대전 지형의 큰 틀을 이루는 산으로 설명했다. 대둔산에서 이어지는 산줄기와 계룡산에서 이어지는 산줄기가 대전분지를 감싸고 있으며, 그 사이로 갑천과 대전천, 유등천 등의 물길이 형성되어 있다는 것이다.갑천을 기준으로 오른쪽에는 대둔산에서 이어지는 식장지맥과 안평지맥이 자리하고, 왼쪽으로는 계룡산에서 이어지는 관암지맥이 이어진다. 산줄기와 물길의 관계를 이해하면 왜 특정 지역에 습지가 만들어지고, 어떤 곳에 숲이 남으며, 생물들이 어떤 공간을 이용하는지까지 조금씩 이해할 수 있다. 자연을 보는 시선이 달라지는 순간이다.강의에서는 대전의 역사도 함께 살펴봤다. 흔히 대전은 철도가 놓이면서 급격하게 성장한 근대도시로 설명되곤 한다. 하지만 이것만으로 대전의 역사를 설명하기에는 부족하다. 대전이라는 도시가 근대 이후 급격히 성장한 것은 사실이지만, 대전이라는 땅에서 사람들이 살아온 역사가 철도와 함께 시작된 것은 아니다. 산과 하천을 중심으로 사람들이 살아왔고, 마을과 길이 만들어졌으며, 오랜 시간 동안 지역의 생활문화가 축적되어 왔다.대전천이라는 이름이 1530년의 <신증동국여지승람>에 등장한다는 사실 역시 대전의 자연지리와 지역사가 근대도시의 형성보다 훨씬 오래된 층위를 갖고 있음을 보여준다. 이날 강의에서는 <대동여지도>와 <동여도> 등 옛 지도도 함께 살펴봤다. 대동여지도에 대전 주변의 주요 산들이 표시되어 있지만 물길의 표현에는 한계가 있고, 보다 세밀한 지형을 살펴볼 수 있는 자료로 동여도 등이 소개됐다.옛 지도를 현재의 지도와 비교해보면 도시가 얼마나 크게 변했는지도 확인할 수 있다. 대전역을 중심으로 도시의 도로와 시가지가 남쪽에서 북쪽으로, 다시 서쪽으로 확장되어 온 모습도 옛 사진과 자료를 통해 살펴봤다. 참가자들은 과거 대전의 모습을 현재와 비교하면서 자신들이 익숙하게 살아가는 도시가 자연스럽게 만들어진 것이 아니라 오랜 시간에 걸쳐 변화해왔다는 사실을 확인했다.자연과 문화유산이 만나는 지점도 있었다. 서구 괴곡동의 느티나무 이야기가 대표적이다. 괴곡동에는 약 740년 된 것으로 알려진 큰 느티나무가 있으며, 2013년 천연기념물 제545호로 지정됐다. 이 나무는 오랫동안 마을의 수호목으로 주민들의 보호를 받아왔고, 지금도 지역의 중요한 자연유산으로 남아 있다.나무가 마을의 역사와 연결되고, 마을의 이름과 자연환경이 다시 연결된다. 생태해설가가 자연을 이야기할 때 필요한 것이 바로 이런 연결이다.나무 한 그루를 설명하는 데서 끝나는 것이 아니라 그 나무가 왜 그곳에 있었는지, 사람들이 왜 그 나무를 지켜왔는지, 그 주변의 마을과 물길은 어떤 관계를 맺어왔는지를 함께 이야기할 때 자연은 비로소 하나의 이야기로 이어진다. 이날 안 대표는 대전의 5대 명산을 주민들이 직접 가꾸어온 경험도 소개했다. 과거에는 산 정상에 정상석조차 제대로 마련되지 않았던 곳에 주민참여예산을 활용해 정상석을 세우는 등 지역 주민들이 직접 지역의 산을 가꾸고 의미를 만들어온 과정이었다.자연과 지역의 관계는 행정기관이나 전문가만 만드는 것이 아니라 주민들의 참여를 통해서도 만들어진다는 이야기였다. 대전의 지형과 역사에 대한 이야기를 이어가면서 조선 후기 실학자 이중환의 <택리지>에 등장하는 갑천 일대에 대한 평가도 소개됐다. 공주와 갑천 일대가 사람이 대를 이어 살아갈 만한 곳으로 평가됐다는 내용을 통해 오래전부터 이 지역이 사람들의 삶에 적합한 공간으로 인식됐음을 살펴봤다.결국 산과 하천은 대전의 생태계만 만든 것이 아니었다.사람들이 마을을 만들고 농사를 짓고 길을 내고 도시를 형성하는 바탕이 됐다. 그리고 그 과정에서 만들어진 지명과 문화, 역사까지 오늘날 대전이라는 도시 안에 남아 있다. 이번 강의가 특별했던 이유도 여기에 있다. 대전의 생태를 배우기 위해 식물의 이름이나 새의 종류부터 외우는 것이 아니라 그 생물이 살아가는 땅의 구조부터 이해하는 시간이었기 때문이다.어떤 산에서 물이 내려오고, 그 물이 어느 하천으로 흘러가며, 하천 주변에 어떤 마을이 만들어졌는지를 알게 되면 자연스럽게 그곳의 생태도 보이기 시작한다. 산은 물을 만들고, 물은 생명을 키우며, 사람은 그 주변에서 살아왔다. 그리고 그 긴 시간이 오늘날 대전의 생태와 역사로 이어지고 있다.익숙한 도시를 조금 낯설게 바라보면 산의 능선이 보이고, 그 산에서 내려온 물길이 보인다. 물길을 따라가면 오래된 마을과 나무가 보이고, 그곳에서 살아온 사람들의 이야기가 보인다. 그리고 그 모든 것이 서로 연결되어 하나의 생태계와 지역의 역사를 만들어 왔다는 사실을 발견하게 된다. 대전의 자연을 해설한다는 것은 결국 대전이라는 땅의 이야기를 읽어내는 일이다. 이번 강의에서 참가자들이 배운 것은 5개의 산과 3개의 하천 이름이 아니라 자신이 살아가는 도시를 자연과 역사, 사람의 관계 속에서 바라보는 새로운 눈이었다.