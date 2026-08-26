"온실가스 증가와 축산 악취 민원있는데... 축산업 확대 법안?"

큰사진보기 ▲강승규(충남 홍성예산) 국민의힘 국회의원 ⓒ 이재환 관련사진보기

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강승규 국민의힘 의원이 발의한 축산 관련 법률안에 대해 지역 환경단체가 "농촌의 환경과 정주환경을 악화시킬 수 있다"며 반대 입장을 밝히고 나섰다.앞서 지난 4일 강 의원(홍성·예산)은 '농촌공간 재구조화 및 재생지원에 관한 법률 일부개정법률안'과 '가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 일부개정법률안'을 각각 발의했다.농촌공간재구조화법 개정안은 기초자치단체장이 축산지구 육성을 위해 필요하다고 인정하는 경우 '국토의 계획 및 이용에 관한 법률'에 따라 건축 제한과 건폐율, 용적률 등의 규제를 대통령령이 정하는 범위에서 완화할 수 있도록 하는 '특례'가 포함됐다. 또 가축분뇨법 개정안은 농촌공간재구조화법에 따라 축산지구로 지정 될 경우 가축사육제한구역을 변경하거나 해제할 수 있도록 하는 내용이 담겼다.소식이 전해지자, 예산홍성환경운동연합은 두 법안의 골자는 결국 '축산업 확대'라며 반대 입장을 밝혔다. 실제로 지역에서는 축산 분뇨 악취 민원과 온실가스 배출 문제 등으로 축산업 확대를 반기지 않는 분위기가 확산되고 있다.예산홍성환경운동연합(아래 단체)은 26일 입장문을 통해 "축산단지의 경우 전염병 등에 매우 취약하다. 이미 충청남도에서 당진과 서천에 추진하려던 단지가 무산된 바 있다"라며 "또한 축산단지를 도입할 경우 악취와 수질·대기오염등의 문제도 더 대규모로 발생할 가능성이 높다"고 지적했다.'가축 분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률' 개정안과 관련해서도 단체는 "계속되는 기후위기로 온실가스를 감축하고 탄소중립으로 나아가는 것은 선택이 아닌 필수인 시대"라며 "미 축산업 비율이 높은 홍성과 예산은 온실가스 배출량이 교통분야의 온실가스 배출량을 앞질렀다. 이런 상황에서 축산업을 확대하는 것은 온실가스 배출량 증가로 인한 기후위기 심화를 불러올 수 있다. 또한 현재도 제대로 처리되고 있지 않은 가축분뇨처리에 대한 문제를 더욱 심화시킬 수 있다"고 경고했다.그러면서 "해당 개정안은 현재 소관위의 심사를 기다리고 있다. 축산시설 집적화를 위한 법개정 보다 선행되어야 할 것은 지금도 많은 가축분뇨를 제대로 처리하고 이것을 활용해 에너지로 쓸 수 있도록 하는 것"이라고 지적했다.