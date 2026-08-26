"정부 믿고 항공권·인턴까지 준비했는데"... 지역신문에 무슨 일이

큰사진보기 ▲한국언론진흥재단의 예산 집행 절차 문제로 지역신문 지원사업이 보류되면서 항공권·숙소 예약과 인턴 채용 등을 이미 진행한 지역언론사들의 피해가 우려되고 있다. ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

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한국언론진흥재단(아래 언론재단)의 안일한 행정으로 인해 지역신문발전위원회(아래 지발위)의 지원을 받는 전국 지역언론사들이 무더기 불이익을 받을 처지에 놓였다.언론재단이 주무부처인 문화체육관광부(아래 문체부)의 예산 조정 승인을 받지 않은 상태에서 기획취재 및 인턴 지원 사업 등을 강행하고 선정 통보까지 마쳤다가, 뒤늦게 문체부가 문제를 제기하면서 사업 전체가 '전격 보류'됐기 때문이다.더욱이 사업 심의 주체인 지발위조차 문체부의 사전 승인 절차가 이뤄지지 않았다는 사실을 알지 못한 채 의결에 참여한 것으로 나타났다. 이에 따라 언론재단의 보좌에 의존하는 현행 지발위의 구조적 한계와 독립 사무국 신설 필요성이 다시 도마에 올랐다.언론재단은 26일 지발위(위원장 조상진)의 심의를 거쳐 최종 선정돼 추진 중이던 3개 사업에 대해 일제히 보류를 통보했다.언론재단은 이날 통보문에서 "지발위에서 승인된 사업의 사업비 예산 전용 관련, 주무부처(문체부)와의 협의 과정에서 일부 의견 차이가 발생해 부득이하게 보류 안내를 드린다"고 밝혔다.보류된 사업은 ▲ 지역인재인턴프로그램지원(3차) 총 20곳(주간지 14곳, 일간지 6곳) ▲ 기획취재지원(3차) 총 15곳(주간지 10곳, 일간지 5곳) ▲ 지역민참여보도지원(2·3차) 총 9곳(주간지 5곳, 일간지 4곳) 등이다.중복 선정을 포함하면 모두 44개 지역언론사가 대상이며, 보류된 사업의 총 사업비는 3억 2000만 원이다.이번 사태의 원인은 언론재단의 안이한 관례적 행정에 있다.언론재단은 사업비 집행을 위해 남아있는 타 사업인 '지역언론 제안사업' 예산을 기획취재 및 인턴 지원 사업 등에 활용하기로 하고, 지난 6월 말부터 공모를 진행했다. 이후 7월부터 8월 중순까지 심사를 거쳐 선정 발표까지 마쳤다.문제는 언론재단이 주무부처인 문체부에 예산 조정 승인 요청을 접수한 시점이 공모와 심사, 선정 발표가 사실상 마무리된 8월이었다는 점이다.언론재단 관계자는 "기존에도 예산 전용 절차가 크게 문제 되지 않아 관례적으로 사업을 먼저 진행하곤 했다"며 "올해 사업 추진 일정이 몇 개월밖에 남지 않아 지역신문들이 사업을 조속히 추진할 수 있도록 서두르다 보니 문체부 최종 승인 전에 공모와 심사를 하게 됐다"고 해명했다.그러나 문체부 미디어정책과 담당자는 전혀 다른 입장이다. 담당자는 "예산 조정은 당연히 사전 승인을 거쳐 공모를 진행했어야 하는 사안"이라며 "이를 생략하는 건 관례가 아니다"라고 지적했다.이어 "8월에서야 요청이 들어와 현재 검토 중인 상황"이라며 "관례적으로 승인 없이 진행해 왔다는 재단 측 주장은 사실과 다르며, 사전 승인 없는 집행은 명백한 절차 위반"이라고 밝혔다.문제는 행정 절차가 꼬인 사이 그 피해를 온전히 현장 지역언론사들이 안게 됐다는 점이다. 이미 사업 선정 통보를 받은 일부 지역신문사들은 해외 취재를 위한 항공권과 숙소를 예약하고 통역을 섭외했으며, 인턴 지원 사업에 선정된 신문사들은 인턴을 채용해 근무를 시작한 상태다.실제로 9월 초 싱가포르 취재가 예정된 A 신문사는 이미 사업비 카드로 항공권과 숙박비를 결제해 취재가 취소될 경우 막대한 위약금을 물어야 할 처지다.B 신문 역시 해외 취재를 불과 17일 앞두고 항공료 470만 원을 집행하고 현지 인터뷰 섭외까지 끝낸 상황에서 사업 보류 통보를 받았다. 인턴을 이미 채용해 출근시키고 있는 C 신문 등 다른 지역 언론사들도 갑작스러운 사업 보류로 혼란을 겪고 있다.한 지역신문사 관계자는 "사업에 참여하려고 야근까지 하며 제안서를 쓰고, 정부 발표만 믿고 해외 취재진 섭외와 인턴 채용까지 마쳤는데 이제 와서 사업이 보류됐다고 하니 기가 막힌다"고 토로했다. 이어 "정부와 언론재단의 행정 미숙 탓에 왜 고사 직전의 지역신문들이 위약금을 물고 신뢰도까지 잃어야 하느냐"고 하소연했다.심의 주체인 지발위 역시 언론재단의 허술한 행정에 당혹감을 감추지 못하고 있다. 조상진 지발위 위원장은 <오마이뉴스>와의 통화에서 "언론재단 지역언론팀으로부터 '이전부터 계속해 온 일'이라고 전달받았기 때문에 문체부 승인 절차가 미비했다는 사실 자체를 전혀 알지 못했다"고 밝혔다.현행법상 지발위는 독자적인 기구나 예산 집행 권한을 가진 법인이 아니라 문체부 소속의 심의기구로 설치돼 있다.독립적인 사무국이나 자체 직원이 없는 탓에 사업 집행과 행정 실무 전반은 언론재단 내 지역언론팀이 사실상 대리 집행·관리하는 구조다.조 위원장은 이 같은 구조가 이번 사태의 한 원인이라고 지적했다. 그는 "지발위가 독자적인 대리 집행 기구 없이 언론재단 보좌에만 의존하다 보니 이런 행정적·구조적 한계가 발생하는 것"이라며 "국회에 계류 중인 지발위 독립 사무국 신설 및 재단 독립 법안(지역신문법 개정안)이 조속히 통과돼야 한다"고 피력했다.한편 문체부 담당자는 "절차가 잘못된 것은 맞지만 이미 선정 통보를 받은 개별 지역신문사들의 황당하고 억울한 상황을 충분히 고려해 9월 초까지 최종 방침을 결정할 예정"이라고 밝혔다.