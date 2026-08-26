한국, 미국 비호감율 사상 첫 과반 돌파... "무역협상 영향"

한국 국민 과반이 미국에 대해 부정적인 인식을 가졌다는 조사가 나왔다.
미국 싱크탱크인 퓨리서치센터(Pew Research Center)는 24일(현지시각) 지난 3월 3일부터 4월 4일까지 한국 성인 1045명을 대상으로 진행한 설문조사 결과를 공개했다.
효순·미선이 사건때보다 더 높아진 반미 감정... 4년 전과 비교하면 무려 5배 이상 차이
해당 설문조사에 따르면 전체 응답자의 55%가 미국에 대해 '비호감(Unfavorable)'이라고 답했다. '호감(Favorable)'이라고 답한 이들은 전체 응답자의 45%였다. 비호감이라 답한 응답자 중 '매우 비호감(Very unfavorable)'이라고 답한 비율도 18%에 달했다.
퓨리서치센터가 해당 설문조사를 시행한 2002년 이래 한국 국민 과반이 미국을 부정적으로 바라본 건 이번이 처음이다. 이번 설문조사 이전까지 비호감 응답률이 가장 높았던 해는 주한미군의 장갑차에 여중생 두 명이 숨진 이른바 '효순·미선이 사건'이 벌어진 2003년으로, 당시 전체 응답자 중 절반(50%)이 미국에 대해 비호감이라고 답했다.
불과 1년 전만 하더라도 같은 설문조사에서 미국을 긍정적으로 본다고 답한 이들은 61%, 부정적으로 본다고 답한 이들은 39%였다. 단 한 해 만에 부정적 인식이 16%p나 급상승한 것이다. 비호감 응답률이 가장 낮았던 2022년(11%)과 비교해 보면 무려 5배 이상 차이가 나는 셈이다.
이러한 급격한 부정 인식 증가에 대해 퓨리서치센터는 "올해 초 긴장감 속에 진행된 무역 협상 이후, 트럼프 2기 행정부 기간 동안 한미 관계가 경색되어 온 영향"이라고 설명했다.
대미 신뢰도 역시 대폭 하락... 대외 정책에서 한국 고려한다는 응답도 21%에 불과해
미국에 대한 신뢰도 역시 하락한 것으로 드러났다. 퓨리서치센터는 "몇 년 전에 비해 미국을 신뢰할 수 있는 파트너로 여기는 한국인의 비율이 크게 줄었다"며, 올해 설문조사에서 '미국이 신뢰할 수 있는 파트너(Reliable partner)인가'라는 물음에 '그렇다'고 답한 응답자는 전체의 57%였으나, 2022년 조사에서는 같은 질문에 무려 83%가 그렇다고 답했다고 전했다.
또한 "대외 정책 결정 시 미국이 한국과 같은 국가들의 이익을 고려한다고 생각하는 한국인의 비율도 감소했다"라며 "올해 조사 결과 전체 응답자의 21%만이 미국이 국제 정책 결정에 있어 한국을 '매우 많이(A great deal)' 또는 '어느 정도(A fair amount)' 고려한다고 답했다. 이는 마지막으로 조사했던 2023년 조사 결과인 38%에서 하락한 수치"라고 덧붙였다.
미국이 전 세계의 평화와 안정에 '매우 많이' 또는 '어느 정도' 기여한다고 답한 한국인의 비율 역시 2023년 74%에서 올해 47%로 대폭 하락했다.
불합리한 관세 정책, 막가파식 이란 정책 싫어도... 가장 중요한 동맹국 자리는 요지부동
한편 대다수의 한국인(85%)은 트럼프 대통령의 관세 처리 방식에 반대했으며, 여기에는 '강력히 반대한다(Strongly disapprove)'는 응답 63%가 포함됐다. 미국 대통령의 관세 처리에 찬성하는 비율은 14%에 불과했다. 앞서 올해 초 트럼프 대통령은 한국 국회가 제안된 무역 협정을 승인하지 않으면 한국산 제품에 대한 관세를 25%로 인상하겠다고 위협한 바 있으며, 이후 국회는 이 협정을 승인했다.
또한 한국인의 약 4분의 3(73%)은 트럼프 대통령의 이란 대응 방식에도 반대하고 있다. 여기에는 '강력히 반대한다'는 응답이 거의 절반(47%)을 차지한다. 트럼프 대통령은 한미 연합군사훈련 축소를 요구할 당시, 미국과 이란의 군사적 갈등을 지원하는 데 한국이 난색을 표했던 점을 노골적으로 언급한 바 있다.
이처럼 올해 미국을 덜 우호적으로 바라보고 있음에도 불구하고, 여전히 압도적인 다수의 한국인(84%)은 자국의 가장 중요한 동맹국으로 미국을 꼽고 있다. 다만 이 비율도 지난해(89%)에 비해 약간 감소하기는 했다.