광주 동구-조선대, 지역·대학 상생발전 '맞손'

큰사진보기 ▲임택(오른쪽) 전남광주통합특별시 동구청장과 김춘성 조선대학교 총장이 26일 동구청 상황실에서 '지역상생 공유·협업 업무협약'을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 전남광주 동구 관련사진보기

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전남광주통합특별시 동구와 조선대학교가 지역 현안 해결과 미래 성장동력 확보를 위해 상생협력에 나선다.동구는 25일 오후 3시 동구청 상황실에서 임택 동구청장과 김춘성 조선대학교 총장 등 20여 명이 참석한 가운데 '지역상생 공유·협업 업무협약'을 체결했다.대학이 보유한 인적·물적 자원과 전문역량을 지역사회와 공유하고, 지역 현안 해결과 미래 성장동력 확보를 위해 협력하기로 뜻을 모았다.주요 협력 분야는 ▲지역발전을 위한 협력체계 구축 및 협업사업 발굴 ▲인공지능(AI)·미래산업·창업·기업지원 등 산학연계 및 지역산업 육성 ▲대학 졸업생의 지역 정착을 위한 일자리 창출 ▲인공지능 인재양성·문화관광·도시재생·복지건강 등 지역 현안 공동 대응 ▲대학 내 시설·공간·장비 및 전문인력 등 지역사회 자원 개방·공유 등이다.두 기관은 앞선 7월부터 실무 협의를 이어오며 주민 생활과 지역 발전에 실질적인 도움이 될 수 있는 협력사업을 구체적으로 논의해 왔다.조선대는 마을사랑채와 연계한 라이프케어 거점센터 운영을 비롯해 지역 청년을 대상으로 한 취업상담과 취업역량 강화 사업 등을 제안했다.동구는 조선대 소유 유휴부지를 활용한 공원·휴게공간 등 학생과 주민을 위한 편의공간 조성과 인공지능 산업 육성 및 인재양성, 문화예술 활성화 등 지역과 대학의 강점을 연계한 다양한 협력사업을 제시했다.두 기관은 앞으로 실무협의를 통해 제안사업의 실현 가능성과 구체적인 역할 분담 등을 검토하고, 실행 가능한 사업부터 단계적으로 추진해 협약의 실효성을 높여나갈 예정이다.임택 동구청장은 "지역과 대학은 서로의 성장을 이끄는 중요한 동반자"라며 "조선대가 보유한 우수한 인재와 시설, 전문역량이 지역사회와 적극적으로 공유되고 동구의 다양한 정책과 유기적으로 연계될 수 있도록 실질적인 협력을 확대해 나가겠다"고 말했다.