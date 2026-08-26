김기현 "문재인 이어 이재명 정권 탄압 받아... 굴하지 않을 것"

국민의힘 김기현 의원(울산 남구을)이 26일 "저는 문재인 정권의 탄압을 받아 압수수색도 당하였고, 지금은 이재명 정권의 탄압을 받아 압수수색을 당하고 터무니없는 혐의로 기소되어 재판까지 받는 고통을 겪고 있다"고 토로했다.
앞서 2차 종합특검팀은 지난 14일 윤석열 전 대통령에 대한 체포를 방해한 혐의로 국민의힘 김기현 의원을 비롯해 나경원·윤상현·권영진 의원을 불구속 기소한 바 있다.
김 의원은 이날 자신의 SNS에 글을 올려 "이 고통은 아마도 이재명 대통령이 대선 후보 시절 저에게 '봉고파직한 후 남극 쪽 섬에 위리안치시키겠다'고 천명했던 선전포고의 후과일 것으로 본다"고 주장했다(관련 기사 : 김기현 "이재명 막말대잔치 섬뜩... 인성부터 챙겨라"
).
이어 "하지만 저는 이재명 정권의 그 어떤 탄압에도 굴하지 않고 끝까지 당을 지키며 이 무도한 정권의 퇴진을 위해 앞장서 싸워왔고, 앞으로도 계속 앞장서 싸울 것"이라고 밝혔다.
특히 김 의원은 "우리 당이 거의 파산될 위기에 놓였을 때에도 끝까지 우리 당을 지탱해 주신 당원들의 지상명령인 '내후년 총선 과반 당선'을 위해, 우리 당은 축소지향적으로 성을 쌓을 것이 아니라, 다양성·포용성을 바탕으로 한 대통합의 모델로서 길을 열어야 한다"고 주문했다.
김 의원은 "국민의힘은 내후년 총선에서 반드시 과반을 차지해야 나라를 벼랑 끝으로 몰고 가고 있는 정권의 폭주에 제동을 걸 수 있다"며 "이 시대 우리 당에 주어진 절체절명의 과제"라며 이같이 밝혔다.
그러면서 "저는 처음 정치에 입문하면서 우리 당의 당원으로 입당한 이래 24년의 세월 동안 풍찬노숙하면서도 한 번도 당을 떠나지 않고 지켜왔다"며 "그러기에 제가 가진 우리 당 당원에 대한 감사와 존경의 마음은, 이 당 저 당 왔다 갔다 하며 탈당과 입당을 반복한 경우와는 차원이 다르다"는 입장을 천명했다.