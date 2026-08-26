진보당 반도체특위 출범 "청년 일자리 특구로"

큰사진보기 ▲진보당 전남광주통합특별시당이 26일 오전 통합시의회에서 기자회견을 열고 반도체특별위원회 출범을 선언하고 있다. ⓒ 진보당 전남광주통합특별시당 관련사진보기

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진보당 전남광주통합특별시당이 26일 반도체특별위원회 출범을 선언하고, 호남 반도체 클러스터를 지역 일자리와 산업 생태계 구축으로 연결하기 위한 5대 과제를 제시했다.진보당은 이날 전남광주시의회 광주청사에서 기자회견을 열고 "삼성전자와 SK하이닉스 팹(Fab) 4기, 800조원 규모의 투자는 호남 경제의 패러다임을 바꿀 기회"라며 "반도체 클러스터를 청년이 돌아오는 지속 가능한 미래형 일자리 특구로 만들어야 한다"고 밝혔다.5대 과제로 ▲팹리스(설계)·팹(전공정)·패키징(후공정), 소재·부품·장비(소부장)를 아우르는 전주기 반도체 생태계 구축 ▲추가 원전 건설 없는 RE100과 하수 재이용 ▲하루 7시간 주 4일제 선제 도입 ▲반도체 수익의 전국민 배분 시스템 ▲이재명 정부 임기 내 팹 가동과 완제품 생산 등을 제시했다.이들 과제를 해결하기 위해서는 지역 거점 대학과 연구기관을 연계한 지역 청년의 반도체 인재 양성, 원청과 협력업체 간 '동일가치노동 동일임금' 도입 등이 필요하다고 강조했다.진보당은 "반도체 클러스터의 결실은 대기업의 금고에만 머물러서는 안 된다"며 "전남광주 시민 모두의 삶과 지역 경제의 핏줄로 골고루 흘러야 한다"고 말했다.이어 "2030년 양산 계획에 협력하되, 각 분야의 전문가들과 정부나 특별시 정책을 검증하고 정책적 대안을 제시하겠다"며 "첨단산업 육성, 노동 존중, 환경 정의가 공존하는 호남의 새로운 번영 시대를 열겠다"고 덧붙였다.