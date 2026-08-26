이진숙 제명 촉구 결의안 본회의 상정... 민주당 "반드시 응징"

큰사진보기 ▲이진숙 국민의힘 의원이 26일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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더불어민주당이 26일 국회 본회의에 이진숙 국민의힘 의원 제명 촉구 결의안을 상정한다.한병도 원내대표는 이날 오후 의원총회 모두발언을 통해 "자신이 짓밟은 5.18 영령의 명예와 광주시민·국민이 받은 모욕에는 일말의 책임감도 느끼지 못하고 몰염치의 극치를 달리는 인간이라는 생각이 든다"며 "오늘 이진숙 제명 촉구 결의안을 저희들이 통과시킬 것"이라고 말했다.한 원내대표는 "(이 의원이) 5.18을 폄훼하는 자리를 만들어 놓고 학술 재조명이라고 하니까 더 화가 치밀어 오른다"라며 "최근엔 'YS를 제명했을 때 어떤 결과가 나왔는지 잘 인식해야 한다'는 글을 본인 SNS에 공유했다. 김영삼 전 대통령과 본인을 거의 동일시하는 황당한 지경"이라고 지적했다.그러면서 "제명 촉구뿐만 아니라 이 문제에 대해선 결코 그냥 넘어갈 수 없다"며 "민주당이 할 수 있는 역할을 계속해 반드시 응징하고 넘어가겠다"고 덧붙였다.이 의원 제명 촉구 결의안은 이날 본회의에 가장 마지막인 37번째 안건으로 올라왔다.이주희 원내대변인은 비공개 의원총회 후 기자들과 만나 "이 의원의 행위는 단순한 이벤트성이 아니라 지금까지 한국사회가 명확하게 확립해온 역사를 부정하고 전두환 쿠데타를 정당화하거나 헌정질서를 파괴하는 행태"라며 "오늘 결의안을 의결하는 것으로 끝나지 않을 것"이라고 했다.이어 "(이 의원을) 향후 제명 징계하는 과정은 윤리위를 통해 여러 절차로 진행될 텐데, 이에 대해 다각도로 향후 모색해 나갈 예정"이라고 설명했다.이진숙 의원은 최근 뉴라이트 성향 단체와 5.18 민주화운동을 폄훼하는 국회 토론회를 개최해 논란에 휩싸였다. 국회 운영위원회는 전날인 25일 국회 운영위원회에서 이 의원 제명 촉구 결의안을 민주당 등의 주도로 통과시켰다.