<오디세이> 속 '황금률' 되새기다 떠오른 항로

큰사진보기 ▲<오디세이> 스틸컷 ⓒ 유니버설 픽쳐스 관련사진보기

큰사진보기 ▲오디세이 스틸컷(트로이의 목마) ⓒ 유니버설 픽쳐스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲난민 구조선 '시워치3'의 2019년 6월 항해 경로, 아이웨이웨이 ⓒ 강유정 관련사진보기

트로이 전쟁의 영웅 오디세우스의 귀환을 다룬 서사시 <오디세이아>는 최근 크리스토퍼 놀런 감독의 영화, <오디세이>로 재탄생 하며 현재 국내 영화시장 예매율 1위를 기록하고 있다. 더불어 호메로스의 원전을 다룬 도서와 30년 넘게 그리스·로마 신화를 연구해온 김헌 교수의 강의, 2000년대 초반 큰 인기를 끌었던 <만화로 보는 그리스 로마 신화>까지 재조명되며 인기를 끌고 있다.그야말로 놀런 감독이 만들어낸 '고전의 리부트'라 할 만하다. 영화 <오디세이>의 내용은 원전과 일부 차이가 있다. 놀런 감독이 조명하고자 한 작품의 핵심이 달랐기 때문일 것이다. 그의 대표작 <다크 나이트> 시리즈나 <오펜하이머>에서 증명 했듯, 그는 한 인물의 서사를 그려내는 데 탁월하다. 심지어는 그 어두운 뒷면과 회색 지대까지 말이다.이번 영화도 신들의 비중은 대폭 줄이고, '오디세우스'라는 인물 자체에 집중한다. 포세이돈을 비롯한 신들이 그의 귀환을 두고 대립하는 장면이 생략되고, 오디세우스의 마음을 풀고 유혹하는 여신 칼립소의 역할도 기억을 되살려주는 상담가의 역할에 그쳤다. 원작에서 오디세우스의 항해를 가로막는 것은 괴물이나 역경이 아니라, 대부분 안락이었다.부하와 오디세이의 긴장을 놓게 하고 현실에 안주하는 것이 문제였고, 이를 이겨내는 것이 핵심 과제였다. 그러나 영화에서는 오디세우스가 마주한 시련과 역경을 위주로 작품을 전개해나간다. 좋은 작품의 기준이 '원전에 얼마나 충실했는가'가 아닌 이상, 이러한 방식은 오디세우스 개인의 고뇌를 그려내는 데는 오히려 효과적이었다고 생각한다. 21세기의 오디세이아에서는 신들이 떠난 자리에, 인간의 고뇌와 죄의식이 깊게 똬리를 튼 것이다.영화 전반부에서 오디세우스는 그의 오만함 때문에 소위 말해 '억까('억지로 까다'를 줄인 신조어로, 운이 지독하게 따르지 않아 억울한 일에 처하는 상황을 뜻함)'를 당한다. 승전 후 아가멤논의 항로를 따라가지 않은 것, 외눈박이 거인인 폴리페모스를 자극한 것을 보면 이후 그가 마주한 시련들은 그의 오만함 때문이라고 생각하기 쉽다. 그러나 후반부로 갈수록 교차되는 트로이 전쟁의 장면은, 그 시작점이 오디세우스가 '환대'의 황금률을 어겼다는 데 있다는 것을 보여준다.영화에서는 제우스의 법, 즉 크세니아(Xenia)가 반복해서 언급된다. 이는 낯선 이방인이 찾아왔을 때 신분을 묻기 전 정성껏 대접하고 존중해야 한다는, 고대 그리스의 환대 규범이다. 그리스인들에게 외교나 무역을 위한 도시 간 이동은 필수적이었는데, 성벽을 벗어나는 순간 강도나 노예 사냥꾼의 위험에 무방비로 노출되곤 했다.이에 '지나가는 나그네는 변장을 한 제우스일지 모른다'는 관념 아래, 이방인을 조건 없이 환대하고 숙식을 제공해야 한다는 법을 만든 것이다. 그리스 최고의 신인 제우스의 이름으로 세워진 이 규범 덕분에, 그리스 각 도시국가는 최소한의 우호적 관계를 유지할 수 있었다. 그리스 신화 속 인간으로 변신한 제우스와 헤르메스를 극진히 대접해 대홍수 속에서 유일하게 살아남은 '필레몬과 바우키스' 부부의 설화가 대표적인 예다.그러나 크세니아는 이방인을 맞이하는 주인의 의무에만 국한되지 않는다. 환대를 받는 손님 역시 주인을 존중하고 예의를 지키며, 그 환대를 악용해서는 안된다. 영화에 나오지는 않지만, 오디세우스가 스케리아섬에 표류 했을 때, 자신을 환대해 준 주인을 운동 경기에서 이기는 것은 무례라며 사양한 장면이 이를 잘 보여준다. 이러한 관점에서 본다면, 제우스의 법을 핑계로 오디세우스의 집에 들이닥쳐 재산을 탕진하는 구혼자들은 이를 악용하며 손님으로서의 의무를 다하지 않은 셈이다.오디세우스는 '트로이의 목마'라는 기지를 발휘하지만, 사실 이는 크세니아를 전면으로 부정하는 행동이었다. 트로이는 그리스의 선물을 받아들이고 환대 하며 주인으로서의 의무를 다했지만, 그리스는 이러한 규범을 악용해 트로이를 멸망 시켰다. 즉, 손님으로서의 지켜야 할 최소한의 윤리를 배반한 것이다.이 비극이 모든 시련의 시작점이 되어, 트로이를 짓밟은 이후, 오디세우스는 어느 곳에 표류하든 환대받지 못하게 되고, 제우스의 법이 통용되지 않는 현실을 통탄한다. 그러나 실제로 환대의 규범을 가장 먼저 무너뜨린 쪽은 다름 아닌 자신이었고, 그 깨달음은 그에게 거대한 고뇌와 죄책감을 안긴다.페넬로페와 텔레마코스의 대화에서 등장하는 바다 이방인의 문화 또한 이러한 변화와 궤를 같이한다. 상호간의 신뢰가 깨지는 이후의 상황은 어찌보면 '트로이의 목마'가 전초였을 수 있다. 그러나 여신 아테나는 '신도 아니면서 모든 비극을 혼자 짊어지려 하지 말라'며 그에게 담담한 위로를 건넨다.사람마다 느끼는 바는 다르겠지만, 나는 이 장면이 마치 우리가 살아가는 지금의 시대를 증언하는 듯해 한편으로 씁쓸했다. 국경을 넘어 생활권이 확장되고 '글로벌, 지구촌', '세계는 하나'를 외치던 시대는 이미 막을 내렸다.두 차례의 참혹한 세계대전을 겪은 후, 1951년 유엔 주도로 채택된 '난민의 지위에 관한 협약'은 각 국가가 처한 현실적인 정치 상황으로 인해 실효성을 잃을 때가 많다. 국경선은 더 견고해지고, 국가 간 신뢰가 금간 자리에는 힘과 권력에 의한 팽팽한 견제만 남아있다. 우리는 이제 타인의 환대를 순수하게 받아들이지 못하며, 우리 또한 상대를 있는 그대로 환영하지 못한다.'인간'이라는 이유만으로 존엄성을 인정받던 시대는 저물어가고, 속한 국가와 종사하는 직업과, 재산의 수준이 환대 여부를 결정하는 비정(非情)의 시대에 살고 있다는 생각이다. 문명의 몰락은 거창한 역사 속 사건이 아니라 지금 이 순간에도 일어나고 있다. 배척과 적대의 끝이 전쟁을 통한 공멸이라면, 먼 훗날 우리의 문명 역시 <오디세이아>처럼 이득한 노래로만 전해지게 될지도 모른다.영화 <오디세이>가 남긴 여운을 되새기며, 지중해 지도 위에 그의 항로를 따라 선을 그어보다 문득 머릿속을 스치는 미술 작품이 있었다. 중국의 설치미술가이자 인권운동가인 아이웨이웨이의 작품 <난민 구조선 '시워치3'의 2019년 6월 항해 경로>다. 2023년 서울 탕 컨템포러리 아트갤러리에서 열린 그의 개인전에서 접한 작품이다.레고 블록으로 만들어진 가로·세로 3미터 남짓의 푸른 판 위에는 불규칙한 검은 선들이 그어져 있었다. 이 선은 2019년 리비아 수용소를 탈출한 난민들을 태운, 난민 구조선 '시워치 3'이 이탈리아의 입항 거부로 16일 동안 바다를 떠돈 경로를 표현한 것이다. 선장이었던 카롤라 라케데는 승선자들의 극심한 탈진과 위험 상황을 고려해, 결국 체포 및 살인 협박의 위협을 무릅쓰고 렘페두사 항구에 무단 입항한다. 당시 배에 탑승했던 난민들과 오디세우스 일행의 표류는 시대와 배경 등 많은 점이 다르지만, 생존을 위해 간절하게 정착민들의 환대를 바라는 마음은 같았을 것이다.우리 역시 삶이라는 항해 속에서 언젠가, 어디에서는 반드시 이방인이 된다. '내가 대접받고자 하는대로 남을 대접하라'던 3000년 전의 황금률을 오늘날 다시금 생각해봐야 할 이유다. 국가 간 장벽이 날로 공고해지는 현재 상황에서, 영화 <오디세이>가 던지는 화두는 시의적절하다. 우리의 문명은 아직 고대 그리스처럼 완전히 몰락하지 않았다. 인간의 가치를 되새기며 서로를 환대할 것인가, 아니면 각자도생의 길로 공멸할 것인가. 선택은 우리에게 달려 있다.