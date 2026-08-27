청년들이 만든 무료 도시락, 밥만 주는 게 아니었다

익숙한 이미지 너머, 지금의 자원봉사를 들여다보는 시리즈. 변화하는 사회 속 현장의 이야기와 기록을 통해 자원봉사의 새로운 모습과 이어지는 가치를 살펴본다.

큰사진보기 ▲준비한 음식을 도시락에 담는 나란히미식봉사단원들 ⓒ 나란히미식봉사단 관련사진보기

큰사진보기 ▲도시락 메뉴와 구성을 직접 구상하는 나란히미식봉사단 ⓒ 나란히미식봉사단 관련사진보기

큰사진보기 ▲나란히미식봉사단에서 만든 도시락 ⓒ 나란히미식봉사단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2025년 영남권 산불 임시대피소(의성체육관)에 설치된 현장 밥차 배식 매뉴판. 이재민 중 요양병원 어르신들을 위한 죽이 준비되어 있다. ⓒ 자원봉사 아카이브 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 산불로 인한 청송 임시대피소에서 자원봉사자들이 도시락을 만들고 있다. ⓒ 자원봉사 아카이브 관련사진보기

요즘 자원봉사, 더 알고 싶다면? <요즘, 자원봉사>에서 소개한 이야기는 'THE POSSIBLE WORLD : 행동하는 사람들의 작전 기록' 전시로 이어진다. 현장 기록과 체험형 콘텐츠를 통해 지금 자원봉사가 어디에서, 어떻게 세상을 바꾸고 있는지 직접 만나볼 수 있다.



THE POSSIBLE WORLD : 행동하는 사람들의 작전 기록

일시 : 2026. 9. 21.(월) 12:00–18:00 / 9. 22.(화) 9:00–18:00

장소 : 코엑스 Hall A, 제3회 대한민국 사회적가치 페스타 내 사회 ZONE

관람료 : 무료

관람 신청 : '제3회 대한민국 사회적가치 페스타' 사전등록

주최 : (재)한국중앙자원봉사센터

덧붙이는 글 | 이 기사는 자원봉사 아카이브에도 실립니다.



<참고자료>

원불교서울교구 봉공회, 『서울교구 봉공회 10년』, 1988.

한국중앙자원봉사센터, 『2020 코로나19 대응 자원봉사활동 리포트』, 2020.

「피난민구호에 만전」, 『동아일보』, 1951. 1. 13.

지영선, 「외로운 노인 6명과 결연 딸노릇 가정봉사원활동 허명자씨」, 『동아일보』, 1987. 11. 89.

염정섭, 「진제장 운영과 환자 분급」, 우리역사넷, 국사편찬위원회, 2026. 7. 31. 접속.

「식량증산 – 시기별 정책과 특징」, 국가기록원, 2026. 8. 5. 접속.