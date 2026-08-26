4개 특별자치시도, '행정수도특별법 연내 제정' 전격 공조

큰사진보기 ▲26일 열린 ‘대한민국특별자치시도 행정협의회 정기회의’에서 행정수도특별법 연내 제정 촉구를 포함한 공동성명서가 채택됐다. 왼쪽부터 조상호 세종시장, 위성곤 제주도지사, 우상호 강원도지사, 이원택 전북도지사 ⓒ 세종시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲행정수도 특별법 연내 제정을 위한 범국민 결의대회 홍보물 ⓒ 행정수도 특별법 연내 제정을 위한 범국민대책위 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다

대한민국 행정의 중심을 다시 설계하고 실질적인 지방분권을 이뤄내기 위한 4대 특별자치시도의 발걸음이 빨라지고 있다. 단순한 지역 간 연대를 넘어, 국가 균형발전의 명운을 쥔 입법 과제를 연내에 매듭짓겠다는 강력한 의지가 모였다.세종특별자치시는 26일 국회의원회관에서 조상호 세종시장, 위성곤 제주도지사, 우상호 강원도지사, 이원택 전북도지사가 한자리에 모여 '대한민국특별자치시도 행정협의회 정기회의'를 개최했다고 밝혔다.지난 7월 민선 9기 출범 이후 4개 시도지사가 모두 얼굴을 맞대고 공식 머리를 맞댄 것은 이번이 처음이다. 이날 회의는 2026년 협의회 대표를 맡은 우상호 강원지사의 주재로 현안 논의와 함께 공동성명서 채택 순으로 진행됐다.이날 채택된 공동성명서에는 ▲행정수도특별법 연내 제정 촉구 ▲5극·3특 동반성장을 위한 균형발전 정책 추진 ▲특별자치시도에 걸맞은 실질적 지원 강화 등 주요 과제들이 담겼다. 특히 4개 시도지사는 행정수도 완성이 국가 균형성장과 지방분권을 견인할 실질적인 출발점이라는 데 깊이 공감했다.조상호 세종시장은 "특별자치시도 공동성명을 통해 행정수도특별법의 연내 제정에 힘을 모아주신 데 감사하다"며 "대한민국 균형발전이라는 하나의 목표를 향해 4개 특별자치시도가 한뜻으로 역량을 모은다면 대한민국의 새로운 미래를 만들어 갈 수 있을 것"이라고 말했다.한편, 세종시는 행정수도특별법의 연내 제정을 시정 최우선 과제로 삼고 국회·정부·시민사회와의 협력 강화에 총력을 기울이고 있다.특히 오는 31일에는 '행정수도 특별법 연내 제정을 위한 범국민대책위원회'의 주도로 국회 본관 앞에서 충청권과 전국 단위 시민사회단체가 결집하는 '국민 결의대회'가 개최될 예정이어서, 이를 기점으로 입법 촉구를 위한 전국적인 연대 활동이 한층 더 거세질 전망이다.