소름 돋는 네 글자, 대장간 기둥이 '국보' 된 사연

큰사진보기 ▲1979년 2월 충주지역 역사모임 예성동호회 회원들이 발견한 충주고려비. 1981년 국보로 지정된 후 야외 보호각에 있다가 2012년 충주시 가금면 용전리에 고구려비 전시관을 지어 실내 전시관 들어왔다 ⓒ 국가유산청 관련사진보기

큰사진보기 ▲1880년 중국 길림성 지안시에서 발견된 광개토대왕비. 장수왕이 아버지 광개토대왕의 업적을 기리기 위해 414년에 세웠다, 높이 6.39m, 가로 2m 세로 1,48m의 압도적 크기의 화강석비석으로 한반도에서 제일 크다. 비석에서 멀지 않은 곳에 광개토대왕릉으로 추정되는 '태왕릉'과 장수왕릉으로 추정하는 '장군총'이 있다. 사진은 조선총독부에서 1912년~1913년 사이에 촬영한 것이다 ⓒ 국립중앙박물관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲1979년 충주 고구려비석 발견당시 마을 사람들과 연구원들의 모습 ⓒ 국가유산청 관련사진보기

큰사진보기 ▲1979년 2월 충주지역 역사모임 예성동호회 회원들이 발견한 충주고려비 ⓒ 국가유산청 관련사진보기

큰사진보기 ▲충주고구려비 발견 당시 입석에는 이끼가 가득 끼어 있어 주민들조차도 비석인 줄 몰랐다 ⓒ 국가유산청 관련사진보기

큰사진보기 ▲충주고구려비의 4면 탁본 ⓒ 국립중앙박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲국보 충주고구려비 제1면(뒷면). 마모가 심하여 글자를 판독하기 어렵다. 다만 마지막 행의 위치에 '순(巡)'자로 보이는 글자가 확인된다. 고구려가 새롭게 개척한 땅을 ‘순행’했다는 의미로 해석한다 ⓒ 국가유산청 관련사진보기

큰사진보기 ▲국보 충주고구려비 제2면(우측면). 가로 6행 세로 23행 모두 138개의 글자가 있을 거라 추정한다. 전부(前部)와 대형(大兄)이라는 고구려 관직명이 확인된다 ⓒ 국가유산청 관련사진보기

큰사진보기 ▲국보 충주고구려비 제3면(앞면). 가로 10행 세로 23행에 모두 230개의 글자가 있는 것으로 추정한다. 2019년 동북아 역사재단의 고광의 연구위원은 비석 윗부분에서 가로로 쓰여 있는 비석의 제액 '永樂七年歲在丁酉(영락7년세재정유)'라는 8자를 새롭게 판독했다는 논문을 발표했다. ⓒ 국가유산청 관련사진보기

큰사진보기 ▲국보 충주고구려비 제4면(좌측면). 4면 중 마지막 면으로 우벌성, 고모루성 등 충주고구려비의 비밀을 풀어줄 핵심어가 많이 등장한다 ⓒ 국가유산청 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 격월간 문화매거진 <대동문화>156호(2026년 9, 10월호)에도 실립니다.

가깝고도 먼 나라 고구려(高句麗). 우리 역사 교과서 앞 페이지에 백제·신라와 함께 등장하는 고구려는 정서적으로 매우 가깝고 친숙하다. 하지만 지금은 허리가 잘려 두 동강이 나 마음대로 가볼 수 없는 금단의 땅이 되었기에 한편으로는 멀게 느껴지기도 한다.기원전 37년부터 기원후 668년까지. 704년 동안 한반도 북부와 드넓은 만주 벌판을 호령했던 나라. 장구한 역사를 가진 우리의 고대 국가 고구려는 한반도 역사상 가장 크고 강대한 국가였다. 압록강 유역 작은 부족국에서 출발한 고구려는 거대한 중화 대륙을 무대로 서서히 영토를 확장하고 강인한 개척 정신으로 척박한 환경을 극복한 동아시아의 패권국이었다. 삼국 중에서 제일 먼저 불교를 받아들여 역동적이고 세련된 문화를 꽃피웠다.광개토대왕 시절 '개마무사(鎧馬武士)'라 불리는 고구려 특유의 철갑기병을 앞세워 영토를 넓히고 당대 최강국들의 침략을 자력으로 막아냈다. 점차 세력을 넓혀 한때 고구려의 영토는 위로는 중국의 랴오닝(遼寧)성과 지린(吉林)성 일부에서 아래로는 한반도 중남부까지 이르렀다. 그러나 아쉽게도 이를 확인할 수 있는 대부분의 유물과 유적이 중국이나 북한에 있는 까닭에 고구려는 가까이 접할 수 없는 먼 나라가 되었다.이런 가운데 역사학계를 흥분시킨 기념비적인 발견이 이루어졌다. 그 귀하다는 고구려 비석 한 점이 한반도 한가운데서 우연히 세상에 드러났다. 주인공은 1979년 2월 충청북도 충주에서 발견된 '충주 고구려비'다. 이 비석은 탁월한 역사적 가치를 인정받아 1981년 국보로 지정되었다.주지하다시피 한국 고대사는 문서로 남겨진 사료가 매우 부족하다. 이런 이유로 당대를 살았던 사람들이 돌이나 금속에 남겨 놓은 '금석문(金石文)'은 매우 중요한 1차 사료로 역사적·학술적 가치가 크다. 다른 유물에 비해 비교적 진실하고 정확하기 때문이다. 이런 의미에서 '충주고구려비'의 발견은 가뭄의 단비와도 같았다.현재 온전한 형태로 발견되어 공식적으로 인정받은 고구려 비석은 총 3점이 있다. 그중 2점은 중국에 있다. 과거 고구려의 수도 국내성(國內城)이 있었던 중국 지린(吉林)성 지안(集安)시에서는 두 차례에 걸쳐 비석이 발굴됐다. 1880년 청나라 농부가 '광개토대왕비'를 발견한 데 이어, 2012년에는 마셴촌 주민이 다리 밑에서 '지안고구려비'를 발견하며 학계의 큰 주목을 받았다.국내성은 장수왕이 평양으로 천도 하기 전까지 400여 년간 고구려의 정치·군사의 중심지였다. 하지만 이 두 비석은 현재 중국 영토에 존재하기 때문에 역사적·지리적·정치적 이유로 우리 연구자들이 접근하고 조사하기가 어려운 실정이다.그렇게 우리 역사학계가 사료 부족으로 목말라하던 때 고대사 연구에 숨통을 틔워 줄 또 하나의 고구려 비석이 한반도의 중앙에서 모습을 드러냈다. 이 비석의 발견에는 충북 지역 향토 문화를 연구하는 동호회 사람들의 공로가 컸다. 충주지청에 근무하는 유창종(1945~) 검사를 비롯하여 교사, 공무원, 학생들로 구성된 '예성동호회'가 그들이다.일명 '기와 검사'로 통하는 유창종 검사는 자신이 모은 옛 기와 1870여 점을 국립중앙박물관에 기증할 정도로 우리 문화유산에 깊은 애정을 갖고 있었다. 국립중앙박물관 기증관에는 그의 기증품이 전시되어 있다. 서울지방검찰청장을 지낸 유창종 검사는 은퇴 후 지금도 서울 종로구 부암동에서 '유금와당박물관'을 운영하고 있다.1970년대 후반에 결성된 예성동호회는 단순히 취미를 뛰어넘어 전문가 수준의 안목을 지닌 지역 답사 모임이었다. 현재 보물로 지정된 '충주 봉황리마애불상군'과 국가 사적으로 지정된 고려시대 사찰 '숭선사'의 위치를 알 수 있는 '숭선명기와'를 찾아낼 정도로 실력을 갖춘 충주 지역 역사 동호회였다. 하지만 이들이 진정 발견하고 싶은 유물은 따로 있었다. 바로 '신라 진흥왕 순수비'였다.충주는 삼국시대 고구려·백제·신라가 서로 주도권 다툼을 하던 요충지였고, 신라 진흥왕은 이미 점령지 여러 곳에 순수비를 세웠기에 충주 지역에도 척경비가 있을 거라 확신했다. 그러던 중 동호회를 이끌던 유창종 검사가 다른 곳으로 전근을 가게 되었다. 1979년 2월 24일 토요일. 동호회 회원들은 유창종 검사의 송별회를 겸한 답사를 계획하고 충주 '탑평리칠층석탑' 일대를 둘러봤다.답사를 끝내고 돌아오는 길. 회원 중 한 사람이 평소 지나치면서 봐 두었던 용전리 입석마을 입구 논두렁에 서 있는 돌덩이 하나를 가리키며 한 번 보고 가자고 제안했다. 당시 입석에는 이끼가 가득 끼어 있어 주민들조차도 비석인 줄 몰랐다. 당시 마을 어르신들의 말에 따르면 이 돌은 오래전에 대장간 기둥으로 사용했고, 대장간이 없어진 뒤로 이 선돌이 마을을 지켜 준다고 믿고 치성을 드리는 용도로 사용했다고 한다.동호회 회원들이 어느 마을에나 흔히 볼 수 있는 경계석이라 생각하고 돌아서려는 순간, 돌 위에 석양빛이 비치고 어렴풋이 글자가 보였다고 한다. 드문드문 보이는 글자 사이에 '□□태왕(太王)'이라는 두 글자가 보였다. 순간 사람들은 환호했다. 그토록 찾아 헤매던 진흥왕 순수비라고 철석같이 믿었기 때문이었다. 앞쪽 두 글자를 '진흥(眞興)'이라 읽은 탓이었다. 그러나 얼마 후 대반전이 일어났다.동호회는 즉각 학계에 보고했다. 그해 4월 동국대 황수영 교수와 단국대 정영호 교수가 이끄는 학술조사단의 본격적인 조사가 시작됐다. 비면의 이끼를 걷어내고 탁본을 뜬 다음 판독한 결과 비석의 정면에서 고구려의 왕을 뜻하는 '고려태왕(高麗太王)'이라는 글자와 '전부대사자(前部大使者)' '발사자(拔使者)' '전부대형(前部大兄)' 등 고구려의 관직명이 드러났다.신라 진흥왕의 순수비가 한반도에서 유일한 고구려 비석으로 바뀌는 순간이었다. 예성동호회를 이끌던 유창종 검사는 진흥왕 순수비를 발견한 것보다 훨씬 더 감동적이었다고 그때를 회고했다. 고구려의 남진 정책과 신라와의 관계를 보여주는 핵심 사료로 인정받아 곧바로 국보로 지정되어 지금은 용전리 전시관에 전시되어 있다.대부분 고대 금석문들이 그렇듯 이 비석도 오랜 세월 닳아서 판독이 어렵고 같은 글자라도 학자에 따라 달리 해석하는 경우가 많다. 발견 이후 많은 조사가 이루어져 4면에 쓰인 약 500자 중에서 200여 자를 판독했다. 그러나 비를 세운 시기와 성격 등에 관해서는 다양한 의견이 대립하고 있다.다만 이 비석을 통하여 고구려가 한반도 중부 지역까지 영토를 확장하여 신라에 막강한 영향력을 행사했음을 알 수 있다. 비문의 첫머리에 "5월 중 고려태왕의 조왕께서 영□ 신라매금(왕)은 세세토록 '형과 아우(如兄如弟)'처럼 지내기를 원하여 서로 수천(守天)하려고 동으로 왔다(五月中 高麗太王 祖王令□ 新羅寐錦 世世爲願如兄如弟 上下相和守天 東來之)"라는 표현이 있다.고구려는 자신들의 왕을 '태왕(太王)'이라 부르고 신라의 왕을 '매금(寐錦)'이라 지칭하고 있다. 고구려와 신라가 철저한 '상하·종속 관계'였음을 보여주는 대목이다. 또한 고구려를 '형(兄)'으로 신라를 '아우(弟)'로 대하고 있다.비석의 앞면 뒷부분에 '신라토내당주(新羅土內幢主)'라는 비문이 나오는데, 이는 신라 영토 내에 고구려 군대가 상시 주둔하며 내정에 깊숙이 관여했음을 증명한다. 실제로 고구려에 인질로 잡혀간 내물왕의 조카 실성(實聖)은 10년 만에 신라로 돌아와 고구려의 후광을 업고 왕이 된다. 그가 신라 제18대 실성왕이다.그렇다면 이처럼 신라를 강하게 압박하며 멀리 국내성 혹은 평양에서 이곳 충주까지 내려와 신라와 동맹을 맺은 고구려의 실력자는 과연 누구일까. 학계에서는 명확한 해답을 찾지 못한 채 여전히 논쟁이 이어지고 있다. 비석이 발견되고 40여 년 동안 고구려 장수왕이 남진 정책을 완수하고 세웠다는 '장수왕 건립설'이 정설로 통했다.이런 가운데 비석 발견 45주년이 되는 2024년 10월 '동아시아 속 충주 고구려비의 새로운 이해'란 주제의 학술대회가 열렸다. 이 학술대회에서 '동북아역사재단'의 고광의 연구위원은 그동안 연구 성과를 바탕으로 비석의 건립 시기를 기존 장수왕 또는 그의 손자 문자명왕 건립설을 넘어 서기 397년(영락 7년) '광개토대왕 건립설'을 주장했다.2019년 고 연구위원은 최신 과학기법인 3D 디지털 스캐닝과 다방향 광원 촬영(RTI) 기법을 동원하여 새로운 글자를 발견했다고 발표했다. 비석 윗부분에 가로로 쓰여 있는 비석의 제목에 해당하는 '永樂七年歲在丁酉(영락7년세재정유)'라는 8자를 새롭게 판독했다는 것이다.영락(永樂)은 광개토대왕이 우리 역사상 최초로 사용한 독자적 연호다. 영락 7년은 397년 정유년이다. 그렇다면 이 비석의 주인공은 장수왕이 아니라 그의 아버지 '광개토대왕'이다. 또한 이때 고구려와 '회맹(會盟)'을 맺은 신라 매금(왕)은 17대 '내물왕(奈勿王)'이다. 이는 삼국사기 등에서 기록하고 있는 역사적 맥락과 맞닿아있다.어쨌든 현재까지는 비문의 내용이 명확하게 밝혀지지 않았고, 학자들 사이에서 합의도 이뤄지지 않았다. 그러나 이 연구에 따르면, 지금으로부터 1629년 전 397년에 한반도 중앙에서 고구려와 신라가 형제국으로 '금석맹약'의 동맹을 맺은 것이다.이로부터 3년 후, 400년(광개토대왕 10년). 신라는 백제·가야·왜의 연합 공격을 받아 위기를 맞는다. 이에 고구려는 5만 명의 보병과 기병을 파병하여 왜군을 쫓아내고 신라를 구원한다. 여기에 역사적 상상력을 조금 발휘하여 이 과정을 영화나 드라마로 만든다면 한국사 명장면 중의 한 컷이 되지 않을까 싶다.충주고구려비는 광개토대왕이 재위 시절에 있었던 사건을 바탕으로 세운 유일한 비석으로 만주에 있는 광개토대왕비보다 17년가량 앞서 세워졌다. 자연석을 이용해 높이 203cm, 폭 55cm의 사각기둥으로 다듬어진 비석은 크기만 다를 뿐 만주에 있는 광개토대왕비의 미니어처라 할 만큼 형태가 유사하다. 이런 점에서 역사학계에서는 충주고구려비를 '제2의 광개토대왕비' 또는 '소(小) 광개토대비'라고 부르기도 한다.역사의 아이러니일까. 그렇게 신라를 동생 나라로 취급하며 압도했던 고구려는 그로부터 270여 년이 지난 668년 신라와 당나라의 공격으로 멸망한다. 세세토록 형제처럼 지내자던 신라와 고구려의 맹약은 어디로 갔을까. 동서고금의 역사는 말한다. 국제 관계에서 "영원한 동맹도, 영원한 승자도, 영원한 패자도 없다"라고. 백 년도 못 가는 우리네 인생사 또한 그렇다.