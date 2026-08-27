알츠하이머 악순환 끊을 '핵심 스위치' 찾았다

큰사진보기 ▲알츠하이머병 병리를 연결하는 공통 조절 인자로서의 흥분성 신경세포 ERBB4알츠하이머병에서는 흥분성 신경세포의 ERBB4가 비정상적으로 증가하면서 신경회로의 과흥분과 시냅스 불균형, 교세포의 과도한 반응, 아밀로이드 축적이 연쇄적으로 촉발되어 기억력과 인지기능이 저하된다. 반대로 알츠하이머병 모델 생쥐의 흥분성 신경세포에서 ERBB4를 선택적으로 억제하면 신경회로와 시냅스의 불균형이 정상 수준에 가까워지고, 교세포 반응과 아밀로이드 축적이 감소하면서 기억력과 인지기능도 개선됐다. 이를 통해 흥분성 신경세포의 ERBB4가 알츠하이머병에서 나타나는 여러 변화를 함께 조절하는 핵심 조절 인자임을 확인했다. ⓒ 기초과학연구원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲단일핵 RNA 시퀀싱을 통한 초기 반응성 흥분성 신경세포(EREN)의 발견정상 생쥐와 알츠하이머병 모델 생쥐의 뇌에서 단일핵 RNA 시퀀싱으로 유전자 발현 양상을 비교한 결과, 알츠하이머병 초기부터 특징적인 변화를 보이는 흥분성 신경세포 집단인 ‘초기 반응성 흥분성 신경세포(EREN)’를 발견했다(위). 이어 유사한 발현 패턴을 보이는 유전자들을 그룹으로 묶어 분석하는 가중 유전자 공동발현 네트워크 분석(WGCNA)을 통해 EREN과 연관된 유전자군을 확인했다. 특히 여러 유전자군 가운데 ‘turquoise 모듈(분석상 청록색으로 구분된 유전자군)’에서 ERBB4를 주요 후보 유전자로 발굴했다(아래). ⓒ 기초과학연구원 관련사진보기

큰사진보기 ▲IBS 혈관 연구단 이세영 선임연구원(왼쪽)과 정원석 부연구단장(오른쪽) ⓒ 기초과학연구원 관련사진보기

치매의 대명사인 '알츠하이머병'이 과연 치료될 수 있을까. 초고령화 사회에서 건강하고 생산적인 노화를 맞이하기 위해서는 알츠하이머병의 극복이 핵심 과제이기도 하다.이에 국내 연구진이 이 병의 여러 증상을 끊임없이 악화시키는 '악순환 고리'를 단 하나의 표적으로 끊어낼 수 있는 핵심 조절 인자를 찾아냈다. 이 인자를 조절하면 신경회로를 회복시키고 기억력까지 개선할 수 있어 새로운 알츠하이머병 치료법 개발로 이어질지 주목된다.과학기술정보통신부는 26일 기초과학연구원(IBS) 혈관 연구단 정원석 부연구단장(KAIST 생명과학과 부교수) 연구팀이 알츠하이머병의 신경회로 균형을 무너뜨리고 질병 진행을 연쇄적으로 악화시키는 핵심 인자로 'ERBB4'를 찾아냈다고 밝혔다. 이번 연구 성과는 세계 최고 권위의 국제학술지 <네이처(Nature)>에 27일 0시(한국시각) 게재됐다.알츠하이머병은 기억력과 인지기능이 떨어지는 대표적인 퇴행성 뇌질환이다. 뇌에 '아밀로이드 베타'라는 단백질 조각이 비정상적으로 쌓이는 것이 대표적인 특징이다.하지만 병이 진행되면 단순히 아밀로이드만 쌓이는 것이 아니다. 뇌 속 신경세포가 지나치게 흥분하고, 신경세포 사이의 연결인 시냅스(Synapse, 뇌 속 신호 전달 통로)가 사라지며, 뇌의 면역세포인 교세포에 염증 반응이 나타나는 등 여러 문제가 함께 발생한다. 이 때문에 아밀로이드 제거에 집중했던 기존 치료법만으로는 효과에 한계가 있다는 지적이 제기돼 왔다.연구진은 질병 초기부터 나타나는 신경회로와 시냅스의 불균형 현상, 즉 여러 증상이 서로 영향을 주면서 병을 악화시키는 '악순환'에 주목했다. 알츠하이머병에 걸린 생쥐의 뇌를 분석한 결과, 회로를 자극하는 '흥분성 신경세포'는 지나치게 활발해지는 반면, 이를 억제하는 신경세포는 힘을 쓰지 못했다. 이 과정에서 뇌 속 청소부 역할을 하는 세포(별아교세포·미세아교세포)들이 흥분성 시냅스만 골라 과도하게 제거하면서 뇌 회로의 불균형을 더 악화시켰다.분자 수준을 추적한 연구진은 특정 흥분성 신경세포에서 ERBB4 수용체가 크게 증가해 있음을 확인했다. 연구진은 이 세포를 '초기 반응성 흥분성 신경세포(EREN)'라고 이름 붙이고 ERBB4를 신경회로 이상을 일으키는 핵심 인자로 지목했다. 본래 다른 곳에 있어야 할 ERBB4가 특정 흥분성 신경세포 집단에 비정상적으로 크게 늘어나 있었기 때문이다.실제로 연구진이 유전자 가위 기술로 알츠하이머 생쥐의 흥분성 신경세포에서 ERBB4만 콕 집어 제거하자 변화가 나타났다. 과도했던 신경세포 활성이 정상을 되찾았고, 뇌 세포의 염증 반응이 줄어들었다. 특히 뇌 속에 축적되던 아밀로이드 단백질 덩어리 면적도 50% 이상 감소했으며, 생쥐의 기억력과 공간 인지 능력까지 크게 회복됐다.반대로 정상 생쥐에게 ERBB4를 강제로 늘리자, 아밀로이드 단백질이 전혀 없는 상태에서도 알츠하이머병과 똑같은 뇌 손상 증상이 나타났다. 실제 알츠하이머 환자 446명의 뇌 조직을 분석한 결과에서도 ERBB4 발현량이 많을수록 인지기능 저하가 심각했던 것으로 확인됐다.이번 연구는 알츠하이머병의 여러 악성 증상들이 ERBB4라는 '단 하나의 스위치'에 의해 연쇄적으로 폭발한다는 점을 증명한 것이다.연구팀은 이번 규명에 그치지 않고, 흥분성 뉴런에서 ERBB4를 선택적으로 제거할 수 있는 치료 물질 개발 등 후속 연구를 진행 중이다. 동물실험을 통한 독성·부작용 검증 및 전임상 단계를 거쳐 환자 대상 임상시험까지 단계적으로 추진한다는 구상이다.정원석 IBS 부연구단장은 치료제 상용화 시점과 관련해 "물질을 만드는 데는 그렇게 오래 걸릴 것 같지 않다"며 "독성 스터디를 1~2년 한 다음에 효과가 있다고 치면 5년 안에 임상에는 올릴 수 있을 것 같다. 워낙 이 분야가 쉽게 예단할 수는 없지만 그게 저희의 목표"라고 밝혔다.이어 그는 임상 적용 전략에 대해 "저희 생각에서는 매우 앞단에 존재하는 기저이기 때문에 알츠하이머 환자들 중에서도 매우 앞단에 있는 환자들한테 적용한다면 좀 더 큰 효과를 볼 수 있을 것"이라며 "초기부터 환자군을 잘 선택해서 실험한다면 큰 가능성이 있을 것이고, 스텝 바이 스텝(단계별)으로 연구해 나가겠다"고 강조했다.또한 정 부단장은 "이번 연구 결과는 알츠하이머병의 증폭 과정을 다각도에서 이해할 수 있는 새로운 단서"라며 "질병 악순환의 핵심 고리를 표적해 복잡·다양한 병리를 동시에 완화하는 새로운 치료 전략 개척에 기여할 것으로 기대한다"고 전했다.김성수 과기정통부 연구개발실장은 "난치성 질환 극복의 열쇠는 생명 원리에 대한 근본적인 탐구에서 나온다"면서 "기초과학이 국민의 건강한 삶을 지키는 든든한 버팀목이 되도록 꾸준히 지원해 나가겠다"고 밝혔다.