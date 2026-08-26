용산공원 두고 국토부-서울시 평행선... 오세훈 "절대 안 돼"

큰사진보기 ▲김윤덕 국토교통부 장관(오른쪽)과 오세훈 서울시장이 26일 오전 서울 중구 달개비에서 서울 주택 공급 방안을 논의하기 위한 회동을 하고 있다. ⓒ 서울시 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲김윤덕 국토부장관이 26일 서울 모처의 한 식당에서 용산공원을 활용한 주택 공급 등 서울 주택 문제를 오세훈 서울시장과 협의하기 위해 들어서고 있다. 2026.8.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲오세훈 서울시장이 26일 김윤덕 국토교통부 장관과 주택 공급 방안 관련 면담 후 서울시청 브리핑실에서 면담내용을 브리핑하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정부의 '용산공원 일부 부지 활용 주택공급'을 두고 김윤덕 국토교통부장관과 오세훈 서울시장이 26일 두 번째 회동을 진행했지만 결론을 내지 못했다. 김윤덕 장관은 '녹지 기능을 상실한 지역'의 청년주택 등 공급 검토 가능성 입장인 반면, 오세훈 시장은 '용산공원 절대불가론'을 폈다.26일 오전 10시 서울 모처에서 회동에 나선 두 사람은 1시간 가까이 용산공원 일부 활용 주택공급 협의를 진행했다. 지난 20일 1차 회동 이후 엿새 만인데 두 사람은 일주일 정도 뒤에 다시 만나기로 했다.<중앙일보> 보도에 따르면 김윤덕 장관은 회동 후 "용산공원과 관련해 의견 접근은 일단 안 되고 있다"며 "저희는 용산공원 내 기존 숙소로 쓰던 곳 등에 제한적으로 주택을 건설하려는 입장이고 오 시장은 '원칙적으로 용산공원 본체는 안 된다'는 입장"이라고 말했다.오세훈 시장은 회동 직후 진행한 언론 브리핑에서 "용산공원은 절대적으로 부지 전체가 지켜져야 한다고 다시 한 번 힘 줘서 설명했다"면서 "역사적 맥락이나 생태적 가치나 도시공간구조상 왜 도시 한복판에 이 정도 면적의 녹지 반드시 필요한지에 대해 서울시는 전혀 양보되지 않는다고 말씀드렸다"고 전했다. '용산공원 절대불가론'을 재천명한 것.그러면서 전날(25일) 오 시장이 직접 거론한 탄천 물재생센터(강남구 일원동 소재)의 활용 가능성을 강조했다. 오 시장은 "가칭 동남권 청년특화산업단지를 비교적 소상하게 설명드리고 오늘 정식 제안했다. 김 장관은 경청해주셨다"고 말했다.오 시장은 탄천 물재생센터 부지 40만~50만㎡에 주거를 절반 정도, 나머지는 피지컬 AI단지-첨단산업 연구개발 단지 등을 집어넣어 서울 산업 기능 재편의 중심지이자 청명주거 특화단지로 검토한다고 밝힌 바 있다. 서울시 측이 구상한 주택 공급 물량은 최소 1만 호에서 최대 1만 3000호다.오 시장은 "이 계획에 대해 (김 장관으로부터) 검토해보겠다는 말씀을 들었다"면서 "저로서는 용산공원에 대한 정부 제안이 철회되고 동남권 청년특화 산업단지가 대안으로 채택돼 논의가 진전되길 바란다"고 말했다.'탄천 물재생센터 개발안'에 대해 김윤덕 장관은 이날 기자들에게 "가장 핵심적인 것 같다"면서 "자료를 받아서 분석을 해 봐야 이야기를 할 수 있을 것 같지만 주택화 가능성에 대해 적극 검토해 보겠다는 취지로 대화를 나눴다"고 전했다.이날 오세훈 시장은 김영배 더불어민주당 서울시당위원장이 탄천 물재생센터 개발안 비판에 대한 반박도 내놨다.김 위원장은 이날 오전 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에서 오 시장의 탄천 물재생센터 주택공급안을 두고 '물재생센터를 어디로 옮기나, 10년 정도 걸려야 옮길 수 있다'며 긴 세월이 필요하다는 점을 지적했다.오 시장은 오히려 "용산공원에 (주택을) 지으면 이 정부 내에 착공이 가능한가 되묻고 싶다"라며 "(자신의 동남권) 청년특화지구 아이디어가 나온 계기도 용산공원 일부를 손대더라도 이 정부 내에 착공은 불가능하다는 전제로 대안을 만든 것"이라고 반박했다.한편, 국토부가 오는 9월께 발표할 예정인 신규택지 7만 3000호 입지에 용산공원 일부는 포함되지 않는 것으로 확인됐다. 언론보도를 종합하면 김 장관은 이날 취재진에게 "처음부터 7만 3000가구에는 용산공원이 없었다"고 말했다. 용산공원 일부를 주택공급 용지로 바꾸려면 용산공원조성특별법이 개정돼야 하고, 지자체(서울시-용산구)와의 협의도 있어야 한다. 서울시가 용산공원 불가론을 강조하고 있는 터라 향후 협의를 이어갈 것으로 보인다.