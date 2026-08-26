숲의 소리를 채집한 아이들이 만든 음악

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자연은 위대한 스승이고, 숲은 학교라고 생각합니다. 그 품 안에서 아이들과 함께 나누고, 배우고, 성장해 가는 순간들을 글로 담아 전합니다.

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큰사진보기 ▲숲탐험대 ⓒ 이정현 관련사진보기

큰사진보기 ▲바위에 앉아 듣는 판소리 ⓒ 이정현 관련사진보기

▲노래하는 땅 이정현 관련영상보기

"숲이 고요

큰사진보기 ▲소리 녹음 중 ⓒ 이정현 관련사진보기

세상이 이렇게 밝은 것은

즐거운 노래로 가득 찬 것은

집집마다 어린 해가 자라고 있어서다

그 해가 노래이기 때문이다.



어른들은 모를 거야

아이들이 해인 것은

하지만 금방이라도 알 수 있지 알 수 있어

아이들이 잠시 없다면

나나나 나나나나 낮도 밤인 것을



- <세상이 이렇게 밝은 것은> 노래 가사 중에서

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 SNS에도 실립니다.

올여름은 정말인지 더워도 너무 더웠다. 40도에 육박하는 날씨에 지난 8월 초에 예정했던 숲 탐험대 수업을 취소했다. '그래도 숲은 좀 시원하겠지'하는 마음으로 답사를 갔는데 너무 더워 현기증이 날 정도였기 때문이다.계곡의 물마저 말라 흐르지 못하고 군데군데 웅덩이처럼 고여있는 모습과 뙤약볕 아래 축 처진 풀들의 모습에 안타까운 마음이 들었다. 그나마 올여름이 가장 시원한 여름이라는 기후학자들의 경고에 내 마음도 무거워졌다. 상황은 점점 나빠지는데, 거대한 흐름 앞에서 내가 할 수 있는 것은 미미한 것만 같아 무기력함이 들었다. '기후 우울증'을 앓는 사람들이 늘어난다는 기사에 공감이 됐다.그럴 때일수록 비슷한 생각을 가진 사람들과 연결하고, 연대하는 것이 중요하다는 것을 여러 번 경험했기에, 나는 주변을 둘러보았다. 마침 예전부터 숲탐험대 수업에 관심을 가져주신 노은실 선생님과 연락이 닿아 같은 공감대 아래, 아이들과 어떤 의미 있는 활동을 할 수 있을지 며칠 함께 고민했다. 아이들을 위해 무언가를 준비한다는 것 자체가 이미 벌어진 과거에서 느껴지는 절망이 아닌, 변화 시킬 수 있는 미래의 희망으로 나아가게 해주는 듯했다.판소리꾼이자 공연예술가로 살아오며, 여러 실험적인 공연과 워크숍 등을 진행해 온 노은실 선생님은 '아이들은 가르쳐야 할 대상이 아니라, 스스로 소리를 짓고 노래를 만들어내는 존재로 바라보며' 함께 활동을 하고 싶다고 했다. 숲속에서 나는 여러 소리를 귀 기울여 듣고, 한 명씩 그 소리를 최대한 비슷하게 소리 내는 것을 녹음해서 하나의 음악을 만드는 것이다. 어떤 시간이 펼쳐질지 무척 기대가 되었다.개학을 한 다음 날인 지난 주 금요일, 학교 수업을 마친 열 명의 아이들과 함께 숲으로 향했다. 오전부터 부슬비가 조금 내린 뒤 습도가 가득한 후텁지근한 오후였다. 산을 오르느라 땀을 뻘뻘 흘린 아이들과 프로그램을 하는 장소에 도착했는데, 갑자기 모기떼들이 사정없이 달려들었다.아무리 모기 퇴치제를 뿌리고, 우산 등을 내쫓아봐도 모기들은 포기하지 않고, 아이들의 목 뒷덜미와 팔다리에 자꾸만 붙었다. 우리는 도저히 안 되겠다 싶어 풀이 없는 곳으로 후퇴했다. 다행히 계곡이 흘러가는 길목에 있는 넓적한 바위에는 모기가 없었다.얕게 남은 계곡물에 살짝 발을 담근 뒤, 자리를 잡고 바위에 앉았다. 햇살을 받아 따끈따끈해진 바위의 온기가 기분 좋게 전해졌다. 그제야 아이들에게 노은실 선생님을 제대로 소개햇는데, 아이들이 "선생님, 판소리 들려주세요"라고 요청을 했다. 선생님은 바로 아이들에게 <수궁가>의 한 자락을 들려주셨다. 토끼 생김새를 묘사하는 대목이었는데, 눈을 감고 그 모습을 상상해 보라고 하셨다. 소리를 듣다 보니 검은색 바탕 화면에서 토끼 한 마리가 그려졌다.판소리를 마치신 선생님은 아이들에게 "이번에는 눈을 감고 숲에서 나는 여러 소리들을 들어보세요"라고 말씀하셨다. 아이들은 꽤 진지하게 침묵 속에서 소리에 집중했다. 열 명의 아이들은 계곡물이 졸졸 흐르는 소리, 뺨을 스치고 지나가는 바람 소리, 찌르르, 뛰르르 풀벌레 소리, 나뭇가지가 흔들리는 소리, 힘을 잃은 매미가 겨우 내는 소리 등 각기 다른 소리들을 찾아 나누었다.그 소리들을 간직한 채, 숲을 내려와 마을에 흐르는 강 옆에 있는 정자에 둘러 앉아 녹음을 하였다. 선생님이 전문 녹음 장비와 마이크를 꺼내자 아이들은 그 자체로 신기해서 눈이 동그래지며 집중을 했다. 돌아가며 각자가 채집한 숲의 소리를 내본 뒤엔 함께 합창을 하듯 소리를 내보았다.환하게 밝은 표정으로 즐겁게 소리를 내며 녹음을 하는 아이들을 보며, 그리고 녹음된 음악을 들으며 나는 마들렌 치게의 <숲은 고요하지 않다>라는 책이 떠올랐다. 책의 작가는하다고 생각하는가? 그렇다면 당신은 아직 제대로 귀 기울여 듣지 않았다"라며 "지구상의 모든 생명체는 소리와 색, 몸짓뿐 아니라 에너지와 음파, 심지어 세포로까지 각자의 방식으로 소통한다"라고 질문하고, 여러 예시를 들어 설명한다.실로, 숲속의 여러 생명체뿐 아니라 아이들도, 어른들도 끊임없이 소리를 내고 있다는 생각이 들었다. 가만히 귀를 기울이다 보면, 숨을 들이쉬고 내쉬는 소리, 하품 소리, 심장이 뛰는 소리 등 우리 몸에서 나는 여러 소리들도 들을 수 있지 않은가.생각해보면 몸을 울려 자신의 생각과 마음을 전달하는 '말'도 신비로운 소리이기도 하다. 특히, 아이들이 내는 소리는 더욱 크다. 웃음소리도, 재잘거리는 소리에도 밝고 힘찬 생명력이 가득하다. 그 소리를 듣다 보면, 미래에 대한 비관적인 생각이나 우울에서 벗어날 수 있다.이번 숲탐험대 프로그램을 마치며, 나는 위 가사처럼 아이들은 이 세상의 해이고, 노래라는 것을 잊지 않고 살아가고 싶다는 바람이 들었다. 이 땅에 살아있는 존재들의 노래를 함께 듣고, 노래를 부르며, 모두를 살리는 길을 걸어가고 싶은 마음. 해사한 아이들의 웃음과 밝음을 지켜주고 싶은 마음. 그 마음이 나를 살아가게 하는 빛이고, 사랑이고, 희망임을 기억하며, 계속 나아가고 싶다.