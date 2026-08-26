민주당, 경찰개혁 추진단 발족... "경찰개혁 박차 가하겠다"

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큰사진보기 ▲경찰개혁 추진단장으로 임명된 김남희 의원은 25일 자신의 페이스북에 임명 사실을 알리며 "제주 실종 사건, 장윤기 사건 등으로 인하여 경찰의 부실수사에 대한 국민들의 분노가 높은 상황에서 중요한 역할 맡게 되어 막중한 책임감을 느낀다"고 심경을 나타냈다. ⓒ 김남희 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲33년 동안 경찰로 재직한 임 의원은 이날 토론회에서 "먼저 죄송하다는 말씀을 드려야 할 것 같다"며 "평생을 경찰을 하늘로, 종교로 알고 살아온 입장에서 최근 1년 동안 경찰이 보여준 행태에 대해 국민 여러분께 정말 송구스럽게 생각한다"라고 굳은 표정으로 사과했다. ⓒ Youtube 'MBCNEWS' 갈무리 관련사진보기

더불어민주당이 '경찰개혁 추진단'을 발족하며 경찰에 대한 민주적 통제 강화에 나섰다. 검찰의 보완수사권 폐지로 경찰에 수사 권한이 집중되고, '장윤기 사건'과 '제주 실종사건 허위종결' 등 경찰을 향한 국민적 신뢰가 하락하는 가운데 여당으로서 대책 마련에 심혈을 기울인다는 방침이다.25일 김민석 민주당 대표는 경찰개혁 추진단을 발족하고 추진단장으로 김남희 의원을 임명했다. 민주당은 "김남희 의원은 변호사 출신으로 2030 여성과 피해자의 구체적 입장을 반영하며 기득권에 휘둘리지 않는 경찰 개혁안을 도출할 적임자"라며 임명 이유를 설명했다.민주당 경찰개혁 추진단은 10명 내외의 위원으로 구성되며 위원의 절반은 외부 인사, 나머지 절반은 김남희 단장과 한정애 사무총장의 추천을 받아 김민석 당대표가 임명한다.김 대표는 26일 경북 안동에서 열린 최고위원회의에서도 "경찰개혁에 박차를 가하겠다"라면서 "국민도 대통령도 지금은 경찰개혁이 매우 중요하다고 인식하고 문제를 제기하는 점에서 한마음이라고 생각한다. 민주당이 챙기겠다"라며 경찰개혁에 민주당이 앞장설 것을 천명했다.김 대표는 "제 식구 감싸기, 사건 암장, 무단 종결, 증거 은폐·조작, 수사 정보 유출, 개인정보 침해 등 6대 폐단을 뿌리 뽑아야 한다"라며 "외부 감사 확대, 수사 제척사유 강화, 피해자에 대한 설명 강화, 불법 부실 수사에 대한 법적 책임 강화 등 대안을 찾겠다"고 강조했다.또한 "어제 경찰개혁추진단을 구성하고 경찰개혁추진단장에 김남희 의원과 행안위의 조예가 있는 이해식 의원을 함께 임명했다. 초선의 김남희 의원은 부실수사 피해자들과 2030 여성과의 공감대가 넓다는 점이 배경에 있다"라며 "통상적으로는 경찰 출신 의원들을 위원에 배치할텐데 자문역으로 배치하고 파격적으로 초선 의원을 임명한 것은 오로지 투명하고 신속하고 강력한 경찰개혁을 한다는 목표 때문"이라고 밝혔다.경찰개혁 추진단장으로 임명된 김남희 의원은 25일 자신의 페이스북에 임명 사실을 알리며 "제주 실종 사건, 장윤기 사건 등으로 인하여 경찰의 부실수사에 대한 국민들의 분노가 높은 상황에서 중요한 역할 맡게 되어 막중한 책임감을 느낀다"고 심경을 나타냈다.이어 "국민들의 우려하시는 의견을 잘 듣고 국민의 생명과 안전을 수호하는 경찰의 역할이 제대로 이루어질 수 있도록 여러 위원님들을 모시고 필요한 역할을 하겠다"라며 "가감없이 많은 의견을 주시기 부탁드린다"고 덧붙였다.앞서 김 의원은 검찰의 보완수사권 폐지에 대한 후속 조치로 경찰이 혐의 없음으로 판단한 사건도 모두 검사에게 보내는 '전건송치' 제도 도입을 주장하는 등 경찰 수사의 견제 및 범죄 피해자 보호 대책이 필요하다고 주장해왔다.김 의원은 지난 21일에도 국회 법제사법위원회 전체회의에서 실종자 허위 종결에 대해 "장윤기 사건에서 수사팀의 고의적인 부실 수사가 확인됐는데, 이번에는 경찰관이 실종 사고를 허위로 종결한 사건이다. 이대로 가면 국민들 불안만 커진다. 앞으로 발생하는 문제들 누가 책임지냐"고 지적하면서 "검찰의 무소불위 권력 박탈했듯이 경찰의 무소불위 권력 휘두르지 못하도록 하는 시스템 제대로 만들지 않으면 국민들이 결코 납득할 수 없을 것"이라며 경찰 권력을 구조적으로 통제해야 한다고 말했다.민주당이 경찰개혁 추진단을 발족한 이날, 국회 의원회관에서는 '국민이 신뢰하는 민주적 경찰개혁' 토론회가 열렸다.국무총리 소속 사회대개혁위원회와 참여연대가 주관한 해당 토론회에는 김영진 국회 행정안전위원회 위원장, 이광희·임호선 민주당 의원과 정춘생 조국혁신당 의원이 참여했다.33년 동안 경찰로 재직한 임 의원은 이날 토론회에서 "먼저 죄송하다는 말씀을 드려야 할 것 같다"며 "평생을 경찰을 하늘로, 종교로 알고 살아온 입장에서 최근 1년 동안 경찰이 보여준 행태에 대해 국민 여러분께 정말 송구스럽게 생각한다"라고 굳은 표정으로 사과했다.그는 자신이 김영삼 정권부터 문재인 정권에 이르기까지 '문민경찰', 인권경찰', '경찰혁신', '경찰쇄신', '새경찰 추진단' 등 각 정권마다 경찰 개혁의 실무를 담당해 왔다면서 "그럼에도 불구하고 경찰이 바로 서지 못했다. 죽을 죄를 졌다. 헛된 세월 살아온 것 같다"고 한탄했다.그러면서 '경찰의 민주화야말로 사회 민주화를 가늠하는 척도'라는 말을 인용하며 "민주 경찰로 거듭났는지 돌아봐야 할 때, 책임도 져야 할 때가 지금인 것 같다"라고 경찰 개혁의 적기가 바로 지금임을 강조했다.