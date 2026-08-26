"미리 준비" 민형배 시장, 공무원 '군기잡기'

큰사진보기 ▲민형배 전남광주통합특별시장이 26일 광주청사에서 확대간부회의를 주재하고 있다. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민형배 전남광주통합특별시장이 26일 광주청사에서 확대간부회의를 주재하고 있다. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

취임 두 달을 앞둔 민형배 전남광주통합특별시장이 첫 조직개편에 따른 철저한 사전 준비와 언론을 상대로 한 공직자들의 익명 발언에 대해 공개적으로 경고하며 '내부 군기 잡기'에 나섰다.민 시장은 26일 광주청사에서 확대간부회의를 열고 "미리 말씀드린다. 조직개편 이후 이제 막 부서에 배치돼 업무 파악이 안 됐다는 얘기는 통하지 않을 것"이라고 경고했다.민 시장은 "지난주 첫 조직개편안을 입법 예고했으며 곧 의회에 제출할 것"이라며 "지금부터 각 부서는 새로 제시된 조직개편 안에 해당하는 자신의 업무와 사무를 미리 점검하고 준비를 철저히 해달라"고 주문했다.이어 "조직개편이 이뤄지면 곧바로 구체적인 업무보고를 시작할 것"이라며 "제가 비로소 처음으로 업무 점검 시간을 갖는데, 아주 꼼꼼하고 깊이 있게 업무를 공유하고 전남광주통합특별시 미래에 부합하는 방향인지 검토하겠다"고 말했다.민 시장은 그러면서 "그때 가서 이제 부서가 생겨 업무 파악이 잘 안됐다는 변명은 안 통한다. 미리 준비하기를 바란다"며 "급한 사안이 있으면 그 이전이라도 바로 검토하는 회의를 하겠다"고 강조했다.또 "조직개편과 동시에 시정 방향을 정립하고, 내년 예산 편성도 차질 없이 준비해 내년에는 성과로 이어지도록 해야 한다"고 말했다.민 시장은 언론을 통해 나오는 공직자들의 익명 발언을 지적하며 불쾌한 심기를 숨기지 않았다.그는 "'특별시 관계자'라는 이름으로, 시의 공식적인 입장인지 알 수 없거나 사실이 아닌 이야기가 마치 공식 입장이나 사실인 것처럼 외부에 전달되고 있다"며 "누구인지 알 수 없고 내용이 정확하지 않아도 아무도 책임질 수 없다면 조직 내부에 문제가 있는 것"이라고 지적했다.이어 "책임질 수 없는 이야기나 자기 생각을, 언론 매체나 그 종사자들의 생각에 맞춰 해석해 주는 일은 몹시 위험하고 엉뚱한 결과로 이어진다"며 "조직과 시민은 물론 지역 사회 그 누구에게도 도움 되지 않는다"고 비판했다.민 시장은 "내부 메시지가 정확하게, 되도록 공식적인 채널을 통해 나가는 건 상관없다"며 "내부의 이야기가 정확하게 밖으로 전달되는 방법에 대해 고민해 달라"고 당부했다.속도감 있는 행정통합도 주문했다.민 시장은 "통합 경험이 있는 분들이 '아마 통합하다 4년이 다 갈 것'이라고 걱정하거나 조언하면 전남광주는 다른 지역의 절반, 3분의 1 기간이면 완성해 낼 수 있다고 장담했다"며 "제 얘기가 빈말이 되지 않도록 함께 준비해 나갈 수 있길 바란다"고 말했다.다만 "일은 속도감 있게 하되 풀리지 않는 일에 조바심을 두고 접근할 필요는 없다"며 "한 번 가면 되돌릴 수도 없고 다른 지역이 모두 보고 있는, 가지 않은 길을 가는 만큼 신중할 수밖에 없다. 속도보다 중요한 대원칙은 우리가 제대로 된 방향으로 가고 있느냐는 것"이라고 덧붙였다.