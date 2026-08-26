인요한 반대, '메가텐' 띄우기... 김민석의 전격전

큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표(오른쪽)가 25일 서울 중구 천주교 서울대교구청에서 서울대교구장 정순택 대주교를 예방하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

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김민석 더불어민주당 대표가 이재명 대통령에게 인요한 전 국민의힘 의원의 대한적십자사 회장 취임 인준 재고를 요청하고 하루가 멀다 하고 당 조직을 빠르게 정비하고 있다.모두 당 안팎을 단단히 다지는 일이다. 인요한 취임 인준 문제는 당내 분열·갈등 이유 중 하나였다. 내란 옹호 인사마저 실용·통합을 이유로 기용하면 지지층 분열을 가속화할 것이란 우려를 신임 당대표로서 대통령에게 확실히 전달했단 의미가 있다.취임 후 열흘도 되지 않아 단행되고 있는 각종 인사와 조직 구성은 전당대회 기간 노출했던 내부 갈등과 논란을 빠르게 종식시키고 다음 총선을 대비한 '일하는 여당'으로서의 변모를 꾀하는 것으로 풀이된다.박성준 민주당 수석대변인은 26일 경북 안동에서 열린 현장 최고위원회 후 기자들에게 "어제(25일) 청와대 만찬이 끝나고 당대표께서 따로 이재명 대통령과 시간을 가졌다"며 인요한 취임 인준 재고 요청 사실을 전했다.그는 "그 자리에서 당대표께서 '인요한 회장 임명과 관련된 여러 얘기들이 나오고 있는데 당 내외 의견을 수렴한 결과 인 회장에 대한 임명을 하지 않는 것이 좋겠다'고 말씀드렸다"고 했다. 취임 인준 재고 요청과 그에 대한 이 대통령의 답변 등을 묻는 질문에는 "당대표께서 당내외 의견을 많이 수렴하셨다"고만 말했다.참고로 인 전 의원의 대한적십자사 회장 취임 중 남은 절차는 이 대통령의 인준 뿐이었다. 적십자사 중앙위원회는 지난 6월 인 전 의원의 회장 선출을 의결했고 국회공직자윤리위원회는 최근 인 전 의원을 '취업 가능'으로 심사한 상황이었다.하지만 여권에서는 인 전 의원이 12.3 비상계엄 후 윤석열 대통령의 탄핵에 불참하고, 과거 의료 민영화를 주장한 점 등을 이유로 들며 반대하는 목소리가 꾸준히 나오던 상황이었다. 적십자사 노조 역시 반대 뜻을 밝혔다.박 수석대변인은 이날 상설위원회 위원장 등 추가 정무직 인선도 발표했다.먼저 전임 지도부 때와 마찬가지로 김 대표가 인재위원장을 맡기로 했다. 외교안보통일자문회의 의장에는 박정 의원, 국제위원장에는 홍기원 의원이 임명됐다. 전국직능대표자회의 의장에는 윤후덕 의원, 재정위원장에는 박용갑 의원이 임명됐다. 대외협력위원장에는 김주영 의원이 임명됐다. 상설특별위원회인 문화예술특별위원장엔 이우종 전 경기아트센터장, 4050특별위원장에는 고민정 의원이 선임됐다.대변인단에는 손명수 의원이 대변인으로 추가 선임됐다. 국제대변인에는 박경미 전 의원과 염승열 전 외신대변인이 임명됐다. 김용만 의원은 당대표 직속 민정실장과 민주응답센터를 맡게 됐다.취임 후 계속되고 있는 조직 정비와 인사의 일환이다. 특히 김 대표는 전날(25일) 직접 당 혁신특별기구인 '메가텐' 인선을 발표하면서 "일반 당직 나머지 부분까지와 남은 부분은 이번 주말까지 다 발표하겠다"고 했다.한편 총 10개의 민주당 혁신특별기구를 뜻하는 '메가텐'은 메가프로젝트 및 지방성장지원특별위원회, 공천혁신추친단, 정당개혁추진단, 개헌추진단, 불금정치골목민생단, AI전환형금융증시경제제도개선추진단, 문화하라!한류정치전국청년문화제추진단, 미중일정당외교추진단, 1030청년정책단, 제2광화당사추진단 등으로 꾸려졌다. 각 기구들은 지방주도 성장과 공천제도 보완, 정당 개혁 및 개헌을 추진하고 청년정책 등을 마련할 예정이다.이 가운데 메가성장특위는 김민석 대표 본인이 위원장을 맡고, 수석부위원장으로 예결위원장인 이광재 의원이, 상임부위원장으로 대통령직속 지방시대위원회 위원장을 역임한 김경수 전 경남도지사가 참여한다. 김 대표는 "통상적으로 5극 3특에 들어있지 않고, 또 지방주도 성장을 할 때도 들어 있지 않던 경기 북부와 서울 등이 들어간다"며 전국을 고르게 안배했음을 부연했다.김 대표는 2028년 총선을 앞두고 공천 개혁을 추진하는 한편 정당 개혁에도 방점을 두고 숙의 민주주의 분과, AI정당 분과, 토론문화 분과 등 세 개의 분과로 나눠 구성했다. 박 수석대변인은 이날 "정당개혁추진단 부단장에 서복경 더가능연구소 대표가 임명됐다"며 "서 대표는 숙의민주주의 분과 운영을 맡게 된다"고 설명했다.