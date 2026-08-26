다시, 학교가 답이다

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아이들은 배가 고프고 잘 먹지 못해서만 아프거나 힘들어지는 것이 아니다. 건강하지 못한 식습관이 지속되고, 그것을 바로잡아 줄 누군가가 곁에 없으며, 아이의 작은 변화를 미처 발견하지 못할 때 어려움은 더 커진다.우리나라의 교육복지정책은 제도적으로 상당한 수준에 와 있다. 학생들을 지원하기 위한 여러 정책과 사업이 마련되어 있고, 그 효과를 측정하고 평가하기 위한 노력도 계속되어 왔다. 이제 학생맞춤통합지원 체계가 본격적으로 시행되면서 학생의 복합적인 어려움을 학교와 교육청, 지역사회가 함께 발견하고 지원하는 방향으로 정책도 변화하고 있다.그러나 학교 현장에서 학생들을 만나고 있는 나는 한 가지 질문을 던지고 싶다. 좋은 제도만으로 아이들을 충분히 지켜낼 수 있는가.코로나19 팬데믹을 지나고, 전쟁과 자연재해, 경제적 불안과 급격한 디지털 환경의 변화까지 우리 사회 전체가 지쳐 있다. 그 속에서 아이들도 지쳐가고 있다. 때로는 삶을 포기하기도 한다. 이러한 아이들을 가장 오랜 시간, 가장 가까운 거리에서 만날 수 있는 공동체가 어디일까. 나는 그곳이 학교라고 생각한다.의무교육이라는 제도 안에서 학생들은 오랜 기간 학교라는 공간에서 생활한다. 학교는 한 학생의 일상과 변화, 또래관계, 학습, 정서상태와 가족환경의 변화를 비교적 장기간 관찰할 수 있는 거의 유일한 사회적 공간이다. 문제가 발생한 이후에 학생을 만나는 기관이 아니라, 문제가 커지기 이전부터 학생의 일상을 볼 수 있는 곳이다.그런 의미에서 학교는 단순한 교육기관을 넘어 학생의 위기를 조기에 발견하고 예방적 개입을 할 수 있는 사회적 안전망이다.그런데 지금 이 학교라는 공동체의 인력이 줄어들고 있다. 저출생으로 인한 학령인구 감소에 따라 학교가 통폐합되고 교원 임용 인원이 줄어들고 있다. 학생 수가 감소했으니 학교에 필요한 인력도 함께 줄어들어야 한다는 계산은 얼핏 합리적으로 보일 수 있다. 그러나 학생 한 명이 가지고 있는 어려움까지 줄어든 것은 아니다.오히려 학교 현장에서 만나는 학생들의 문제는 더 복합적이고 다양해지고 있다. 학습의 어려움만으로 설명할 수 없는 심리·정서 문제, 또래관계, 가족갈등, 경제적 어려움, 진로 문제, 학교폭력, 돌봄의 공백 등이 서로 얽혀 있다.학교라는 공동체가 교사와 상담, 진로, 보건, 교육복지 등 다양한 전문인력의 수를 줄이면서도 이러한 학생 한 명 한 명의 욕구를 충분히 발견하고 대응할 수 있을지 고민해야 한다. 눈에 잘 띄지 않는 학생들은 특히 그렇다. 교실에서 큰 문제를 일으키지 않고, 자신의 어려움을 적극적으로 이야기하지도 않는 학생들은 어느 순간 학교 안에서 '조용한 학생'으로 남는다.그러나 1대1로 충분한 시간을 가지고 만나 이야기를 들어보면 그동안 보이지 않던 어려움이 드러나는 경우가 적지 않다. 아이들은 말하지 않는 것이 아니라 말할 사람을 기다리고 있는 것인지도 모른다.물론 학생을 키우는 일에서 가정의 역할은 중요하다. 누구도 그것을 부정할 수 없다. 하지만 15년 동안 중학교와 고등학교에서 교육복지사로 근무하며 나는 경제적으로 취약한 학생만이 지원을 필요로 하는 것이 아니라는 사실을 반복해서 경험했다.흔히 학생에게 문제가 발생하면 "가정에 문제가 있어서 그렇다", "부모가 제대로 돌보지 못해서 그렇다"고 설명한다. 그러나 학교생활에 어려움을 겪던 학생들이 성장해 성인이 되고, 다시 부모가 된다. 그리고 그 자녀들 가운데 또다시 우리가 학교에서 만나게 되는 학생들이 있다.그렇다면 지금 학교에서 마음 아파하는 아이들이 성인이 되었을 때 어떤 삶을 살아가게 될 것인지 생각하지 않을 수 없다. 우리에게 필요한 것은 문제가 발생한 뒤 그 원인을 가정에 돌리는 것이 아니라, 학생이 성장하는 과정에서 학교와 가정, 지역사회가 함께 개입하는 구조이다.아이들은 생각보다 많은 것을 알고 있다. 온라인을 통해 스스로 정보를 찾고, 자신이 좋아하는 것과 하고 싶은 것도 분명하다. 그러나 그것을 이루기까지 기다리고 견디는 힘, 수많은 정보를 판단하고 구분하는 능력은 아직 성장 과정에 있다.한 학생은 자신이 좋아하는 분야가 분명했지만 공부에는 관심이 없었다. 사교육기관에서는 대학과 취업까지 책임지고 지도해 줄 것이니 걱정하지 않아도 된다는 말을 들었다고 했다. 부모 역시 그 말을 믿고 있었다. 그러나 나는 그 학생에게 필요한 것이 단순한 진학 정보가 아니라 자신의 생각을 차분히 이야기하고, 현실적인 선택을 함께 고민해 줄 믿을 만한 어른이라고 생각했다.학생들은 자신의 고민을 AI에게 질문하고 답을 얻을 수도 있다. 그러나 학생이 가장 원하는 것은 여전히 자신이 믿는 학교 안의 어른에게 자신의 이야기를 꺼내놓고, 누군가와 함께 고민하며 다시 일어서는 경험일 것이다.현재 나는 일주일에 두 학교를 오가며 근무하고 있다. 겸임근무는 업무적으로는 긴장의 연속이다. 하지만 학교에 가는 날이면 학생들이 기다리고 있다는 것을 느낀다. 한 학교에서 점심시간 프로그램을 준비하고 있는데, 먼저 복지실에 와 있던 학생들이 말했다. "선생님, 다른 애들이 선생님 나쁘다고 해요. 자기들이랑은 이야기하지 않는다고요."얼마 전까지만 해도 그 학생들과 진로와 학교생활에 대해 자주 이야기를 나누고 있었다. 그러나 여러 학생을 만나고 업무를 처리하다 보니 충분한 시간을 내지 못했던 것이다. 그 말을 듣는 순간 마음이 무거웠다.우리 학생들은 이야기를 나누고 싶어 한다. 짧은 쉬는 시간에도 복도 여러 층을 지나 복지실까지 찾아와 문을 열고 들어오는 학생들이 있다. 다른 교과시간에 만든 작품을 가져와 보여주고 싶어 하는 학생도 있고, 친구와 있었던 일을 이야기하고 싶은 학생도 있다.그 짧은 만남은 어른에게는 10분에 불과할 수 있지만 학생에게는 자신이 관심받고 있다는 경험이 될 수 있다.또 어떤 학생은 처음 복지실을 찾아왔을 때 학교생활에 적응하지 못하고 있었다. 조금씩 이야기를 나누고 학교 안에서 관계를 만들어가면서 어느 날 일부러 다시 찾아와 인사를 했다.학생에게 어떤 특별한 서비스를 제공했기 때문이 아니었다. 자신의 이야기를 들어주는 사람이 학교 안에 있다는 경험, 자신을 기억해 주는 어른이 있다는 경험이 아이를 다시 학교로 오게 만들기도 한다.이것이 학교 안에서 이루어지는 관계 기반 지원이며, 교육복지의 중요한 역할이라고 생각한다(이 글에 제시된 학생 사례는 개인정보 보호를 위해 학교·학년·성별·가족관계 등 식별 가능한 정보를 삭제하거나 재구성하였다).현재 일부 학교에서는 교육복지사가 여러 학교를 겸임하고 있다. 학생들은 묻는다. "왜 우리 학교에는 선생님이 이틀만 와요?" 어떤 학생은 "우리 학교가 가난해서 그런가요?"라고 묻기도 한다. 학생들의 눈에도 교육복지사의 겸임근무가 자원의 차이로 보이는 것이다.복지실을 자주 찾아오는 학생들은 대부분 특별한 프로그램만을 원하는 것이 아니다. 친구와의 갈등 때문에 찾아오기도 하고, 선생님께 칭찬받은 이야기를 하고 싶어서 오기도 한다. 자신이 만든 그림을 보여주기 위해 찾아오기도 하고, 아무 이유 없이 잠시 앉아 있다 가기도 한다.그 가운데에는 정서적 지지와 지속적인 생활지도가 특히 필요한 학생도 있다. 담임교사의 관심을 받고, 친구관계를 유지하며, 기본적인 생활습관을 배우고 지킬 수 있도록 돕는 것이 사례관리 목표가 되는 학생도 있다. 학업성취도만으로는 설명할 수 없지만, 따뜻한 관계와 세심한 관찰이 필요한 아이들이다.이런 학생에게 "오늘은 교육복지사가 근무하는 날이 아니다"라는 이유로 다음 주까지 기다리라고 말하는 것이 과연 학생맞춤지원일까. 학교에 교육복지의 필요성을 인정해 전문인력을 배치했다면, 학생에게 그 전문인력이 필요한 순간에도 만날 수 있어야 한다.교육복지사가 맡는 역할 가운데 학교 구성원 누구도 쉽다고 말하기 어려운 영역이 있다. 바로 학부모와 가정의 연계이다.학생의 어려움은 학교 안에서만 발생하지 않는다. 가정의 경제적 어려움, 돌봄의 공백, 부모와 자녀 사이의 갈등, 부모의 양육 부담 등이 학교생활에 그대로 이어지는 경우가 적지 않다.교육복지사는 학생을 만나면서 필요할 경우 가정을 방문하고, 지역사회 자원을 연계하고, 장학금과 생활지원, 상담기관과 복지기관 등을 연결한다.이 과정에서 한 가지 분명히 느끼는 것이 있다. 가정에 현금이나 물품을 일시적으로 지원하는 것만으로는 반복되는 위기를 해결하기 어렵다는 점이다.경제적 어려움이 있는 한 가정에 공적 지원이 이루어져 급한 문제를 해결했지만 일정 시간이 지나 다시 같은 위기가 발생하는 경우도 있다. 또 가족구성원의 역할이 제대로 이루어지지 않아 학생이 장기간 돌봄의 공백 속에 놓이는 경우도 있다.이런 상황에서 필요한 것은 단순한 일회성 지원만이 아니다. 가족이 스스로 기능을 회복할 수 있도록 지속적으로 관계를 맺고, 부모의 역할과 책임을 안내하고, 필요하다면 지역사회의 전문적인 가족지원 서비스를 연결하는 지속적 사례관리가 필요하다.학교는 학생을 통해 이러한 가정의 변화를 가장 먼저 발견할 수 있는 곳이다. 학생이 개학했는데 보호자와 연락이 되지 않거나, 학생의 생활에 갑작스러운 변화가 나타났을 때 그것을 발견하는 사람도 학교의 교직원들이다. 바로 이것이 학교가 지역사회 복지체계와 긴밀하게 연결되어야 하는 이유다.요즘 학생들을 바라보며 또 하나 크게 느끼는 것이 있다. 아이들이 살아가는 세상이 너무 빠르게 변하고 있다는 점이다.어른들이 성장했던 시대와 달리 지금의 학생들은 온라인과 가상공간에서 수많은 사람과 관계를 맺는다. 폭력적이거나 범죄적인 행동이 놀이처럼 유통되고, 타인에 대한 존중이나 기본적인 사회규범이 충분히 형성되기 전에 자극적인 정보에 노출되기도 한다.청소년기에 일어나는 일부 행동을 단순히 개인의 잘못으로만 볼 수 있을까. 물론 개인의 책임은 분명히 존재한다. 그러나 특정 행동이 반복적으로 여러 학생에게 나타난다면 그 배경에 어떤 사회적 환경이 존재하는지도 함께 살펴봐야 한다.학생들이 급격하게 변하는 세상에 숨을 헐떡이며 따라가고 있는데, 우리는 학업성취와 진학, 취업이라는 목표만을 향해 학생을 밀어가고 있는 것은 아닌지 돌아볼 필요가 있다. 사람으로 살아가기 위해 필요한 기본적인 관계, 기다림, 책임, 배려, 실패를 견디는 힘을 배우는 것도 교육이다. 그리고 그것을 가장 지속적으로 가르칠 수 있는 공간 역시 학교이다. 그래서 나는 다시 학교가 답이다라고 말하고 싶다.학생맞춤통합지원의 방향에는 깊이 공감한다. 한 학생의 어려움을 한 명의 교사나 특정 담당자의 문제로 두지 않고 학교와 교육청, 지역사회가 함께 발견하고 지원한다는 취지는 지금의 교육현장에 반드시 필요한 변화이다.그러나 제도가 작동하기 위해서는 사람이 필요하다. 학교에서 학생들과 가장 오랜 시간을 보내는 담임교사의 역할은 매우 중요하다. 학생에 대한 애정과 관심, 따뜻한 눈맞춤, 생활지도는 어떤 전문인력도 대신할 수 없다. 그러나 담임교사 한 명에게 한 학급 전체 학생의 학습, 생활지도, 가정연계, 위기학생 발굴, 상담과 행정업무까지 모두 맡기는 방식에는 분명한 한계가 있다.학생 한 명에게는 서로 다른 가정환경과 성장배경이 존재한다. 복합적인 어려움을 가진 학생은 법률, 경제, 가족, 정서, 지역사회 자원 등 여러 영역을 동시에 살펴야 하는 경우도 있다.따라서 첫째, 담임교사의 학생지도 부담을 현실적으로 경감할 필요가 있다. 담임교사가 학생에게 집중할 수 있도록 행정과 각종 사업 업무를 줄이고, 복합적인 사례는 학교 내 전문인력과 협업할 수 있는 구조를 만들어야 한다.둘째, 학교 안의 학생지원 전문인력을 안정적으로 확보해야 한다. 상담, 진로, 보건, 교육복지 등 학생을 지원하는 전문인력은 선택적인 부가인력이 아니라 학생맞춤통합지원 체계의 기본 인프라로 보아야 한다. 특히 학생 수 감소를 이유로 전문인력을 단순히 비례 감축해서는 안 된다. 학생 수가 줄어드는 것과 학생 한 명이 가진 문제의 복합성은 별개의 문제이기 때문이다.셋째, 교육복지사의 역할을 학생맞춤통합지원 체계 안에서 보다 분명하게 정립할 필요가 있다.상담과 진로 등 다른 전문영역에는 각각 고유한 역할이 있다. 교육복지사는 그 사이에서 학생과 교사, 가정과 학교, 학교와 지역사회를 연결한다. 학생과 함께 식사를 하고, 체험활동을 하고, 가정을 방문하고, 장학금과 지역자원을 연계하며 관계를 형성한다.특정 영역 하나만을 담당하기보다 학생을 중심으로 필요한 자원을 연결하는 사례관리자이자 조정자, 학교-가정-지역사회를 잇는 매개자라는 점에서 학생맞춤통합지원 체계와 매우 밀접한 역할을 가진다.학생은 관계가 형성되지 않은 외부기관에 쉽게 자신의 깊은 이야기를 꺼내지 않는다. 누군가에게 자신의 어려움을 말하기 위해서는 먼저 믿을 수 있는 관계가 필요하기 때문이다. 그래서 학교 안에 지속적으로 존재하며 학생과 관계를 형성할 수 있는 전문인력이 필요하다.전문인력 확충을 이야기하면 결국 예산의 문제에 부딪힌다. 인건비가 적지 않다는 이유로 학교의 전문인력 확대가 어렵다는 설명도 충분히 이해한다.그러나 이제는 다른 계산도 함께 해볼 필요가 있다. 지금 학교에서 발견하지 못한 한 학생의 위기가 몇 년 후 더 큰 사회적 문제로 이어졌을 때 우리 사회가 지불해야 할 비용은 얼마일까.학업중단, 장기적인 사회적 고립, 범죄, 가족해체, 정신건강의 악화와 반복되는 복지의존 등 한 사람의 위기가 장기간 지속될 때 발생하는 사회적 비용을 생각한다면, 학교에서 이루어지는 조기발견과 예방적 개입에 투자하는 비용을 단순한 인건비로만 보기는 어렵다.학생이 가장 오랜 시간을 보내는 공간에서 위기를 발견하고, 관계를 맺고, 필요할 때 도움을 연결해 주는 사람이 있다는 것은 그 자체로 예방정책이다. 이런 관점에서 교육복지 전문인력의 배치는 복지사업의 확대가 아니라 교육과 사회의 장기적 비용을 줄이기 위한 예방적 투자로 바라볼 필요가 있다.가정에서 부모가 지치고 아프면 그 가정의 아이들도 흔들릴 수밖에 없다. 다행히 이웃과 친척, 지역사회의 관계망이 살아 있는 가정은 누군가가 발견하고 도울 수 있다. 그러나 그렇지 못한 가정의 아이들은 자신의 어려움을 혼자 감당해야 한다.학교도 마찬가지다. 학생들이 하루 중 가장 오랜 시간 깨어 활동하는 공간이 학교라면, 그곳에는 학생을 발견하고 기다려주고 다시 연결해 줄 어른이 있어야 한다. 담임교사와 교직원의 사랑과 관심은 무엇보다 중요하다. 그러나 그것을 개인의 헌신만으로 유지해서는 안 된다.교사와 상담교사, 진로교사, 보건교사, 교육복지사 등 각 전문인력이 함께 학생을 바라보고, 필요하면 가정과 지역사회까지 연결할 수 있는 구조가 만들어져야 한다. 특히 교육복지사가 배치되지 않은 학교와 겸임근무 학교의 문제를 이제는 다시 살펴볼 필요가 있다.학생 수가 적다는 이유만으로 그 학교 학생이 받아야 할 관계와 지원까지 줄어들어서는 안 된다. 학생맞춤통합지원이라는 이름이 실제 학교 현장에서 살아 움직이기 위해서는 결국 사람과 사람이 만나야 한다. 아이의 작은 변화를 발견하는 눈, 문을 두드렸을 때 맞아주는 사람, 자기 이야기를 끝까지 들어주는 어른, 학교와 가정과 지역사회를 연결해 주는 전문인력이 필요하다.15년 동안 학교에서 학생들을 만나며 나는 수없이 보았다. 아이들은 작은 관심에도 다시 일어서고, 누군가 자신을 믿어준 기억으로 성장한다. 그래서 나는 학교 현장의 전문인력을 줄이는 것이 아니라 오히려 더 촘촘하게 배치해야 한다고 생각한다.교육복지사가 모든 문제의 답이라는 뜻이 아니다. 교사도, 상담교사도, 진로교사도, 보건교사도 혼자서는 답이 될 수 없다. 답은 학교 안에서 각자의 전문성을 가진 사람들이 한 학생을 함께 바라볼 수 있는 구조를 만드는 것이다.학생맞춤통합지원이 또 하나의 사업이나 행정체계로 남지 않기를 바란다. 아이들이 필요할 때 실제로 만날 수 있는 사람이 학교에 있고, 문제가 커지기 전에 누군가가 알아차리고 손을 내밀 수 있는 정책이 되기를 바란다. 그리고 그 출발점은 결국 학교 현장이어야 한다. 학교가 답이다.