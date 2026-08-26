사퇴 요구에도 연임 노리는 장동혁? "2028 총선 승리"

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 26일 서울 여의도 중앙당사에서 취임 1주년 기자회견을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"총선 승리의 교두보를 마련하기 위해서 할 수 있는 모든 것들을 하려고 한다."

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큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 26일 서울 여의도 중앙당사에서 취임 1주년 기자회견을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

장동혁 국민의힘 당 대표의 시선은 이미 2028년 국회의원 총선거에 가 있었다. 기존 임기가 내년 8월까지인데도 본인의 연임 가능성을 열어뒀다. 당 안팎에서 사퇴 요구가 계속되고 일부 당원들까지 공개적으로 퇴진을 압박하는 상황에서, 장 대표는 취임 1주년 기자회견을 열고 오히려 '2028년 총선 과반 승리'를 자신의 정치적 목표로 전면에 내걸었다. 당 쇄신을 위한 '국민의힘 2.0' 구상도 발표했다.장 대표가 차기 총선 공천권을 직접 행사하기 위해서는 다음 전당대회를 통해 대표직 연임에 성공해야만 한다. 장 대표는 기자회견에서 연임 의향을 묻는 말에 선을 긋지 않았다. 오히려 "총선 승리를 위한 교두보"를 거듭 강조하며, 현 임기 이후를 바라보는 듯한 답변으로 일관했다.장 대표는 26일 오전 국회에서 취임 1주년 기자회견을 열고 "지난 1년이 무너진 당을 일으키고 흩어진 보수를 결집하는 시간이었다면, 지금부터는 본격적으로 승리의 교두보를 쌓는 시간"이라며 "2028년 총선에서 과반 승리를 거두어야 한다. 반드시 정권을 탈환해야 한다"라고 목소리를 높였다.특히 질의응답에서 연임 여부를 묻는 질문이 직접 나왔다. 현장에서 '대표 임기 중에는 총선이 없지 않느냐. 연임 뜻을 갖고 있는지 궁금하다'라는 질문이 나오자, 장 대표는 연임 여부 자체에는 즉답을 피했다.대신 "제 임기 중에는 총선이 치러지지 않는다"라면서도 "제가 임기 중에 총선이 치러지지 않는다고 해서 제 임기 동안 총선 승리를 위한 노력들을 뒤로 하고 제 당 대표직을 수행할 수는 없다고 생각한다"라고 답했다.이어 "지금 대여 투쟁을 하면서 우리가 가장 목표로 둬야 할 것은 총선 승리"라며 "그것을 바탕으로 어떻게 정권을 다시 되가져올 것이냐에 저는 모든 것이 달려 있다고 생각한다"라고 강조했다. 연임 의사가 없다고 선을 긋거나 현 임기에만 집중하겠다는 답은 나오지 않았다.이날 기자회견 전체도 '남은 1년의 관리'보다는 2028년 총선을 겨냥한 장기 구상에 방점이 찍혔다. 장 대표는 "저에게 주어진 남은 임기 1년, 이제 새롭게 출발하겠다"라며 "안으로부터 개혁하고, 완전한 변화를 이끌겠다"라고 밝혔다.장 대표는 '국민의힘 2.0, 4대 혁신 프로젝트'를 함께 발표했다. 시·도당위원장과 당협위원장 선출 과정에서 당원의 직접 참여를 확대하는 '당원주권 2.0'을 비롯해 '민생정당 2.0', '소통정당 2.0', '가치정당 2.0'을 추진하겠다고 했다. 당 강령과 기본정책 개편, 선출직 평가제도 개편, 청년·여성 인재 발굴 시스템 구축 등 향후 공천과 당 조직 운영에 직결되는 방안도 대거 포함됐다.당 쇄신의 전면에 다시 '당원주권'이라는 명분을 내세운 모양새이다. 그는 취임 1년의 성과로 "꿈만 같았던 100만 책임당원 시대가 열렸다"라고 자평한 뒤 "결집된 당심을 토대로 '민심의 바다'로 나아가겠다"라고 밝혔다. 특히 "시·도당위원장, 당협위원장 선출 등에 당원이 직접 참여하도록 하여 당원 주권을 더욱 확대해 나가겠다"라며 이를 추진할 '당원주권 2.0 위원회'를 조속히 출범시키겠다고 했다.'당원중심'과 '국민중심' 기조를 두고 당내 이견이 있는 가운데, 장 대표는 지속적으로 '당원중심주의'를 강조하고 있다. 이번 혁신안도 당원들의 권한 강화에 방점이 찍혀 있다. '올림픽공원'을 위시한 아스팔트 강성 지지층의 당내 목소리를 키우고, 차기 전당대회에서 유리한 위치를 선점하려는 의도로 풀이된다.다만, 원내의 강한 반발에 부딪힌 당협위원장 재선출 문제에는 속도 조절 가능성을 내비쳤다. 장 대표는 "당헌·당규에 따라서 당심을 얻은 당협위원장들이 그 당협위원장의 직을 계속 이어가는 것이 지극히 당연하다"라며 당원에게 당협위원장 연임 여부를 묻겠다는 기본 방향을 재확인했다. "그 방향성에 대해서는 반드시 필요하고 반드시 해야 되는 일이라는 것에 대한 제 확고한 신념은 변함이 없다"라고도 강조했다.그러면서도 "다만 그 시기와 속도에 대해서 여러 우려가 있다"라며 "많은 분들의 의견을 듣고 참고해서 시기와 속도 그리고 방법 등에 대해서 합리적인 기준을 찾아나가는 것이 필요하다"라고 밝혔다. 그는 "지금은 그런 부분들에 대해서 더 폭넓게 의견을 듣고 있는 과정"이라고 덧붙였다.당내 장악력을 높이기 위한 '당원주권'이라는 큰 방향은 포기하지 않되, 당장 원내와 정면충돌하는 방식은 피하겠다는 뜻으로 읽힌다.장 대표는 보수 진영 전체를 향해서도 손을 내밀었다. 그는 "보수의 가치를 바로 세우고 그 가치에 동의하고 대한민국의 건국, 자유민주주의, 시장경제 그리고 대한민국의 발전에 동의할 뜻이 있는 보수 세력이라면 그 어떤 세력과도 연대해서 함께 싸우겠다"라고 밝혔다.이어 "그 어떤 연대도 마다하지 않겠다. 오히려 연대를 위해서 할 수 있는 노력을 다하겠다"라며 보수 진영의 '맏형'을 자처했다. 당내 사퇴 요구를 버텨내는 데서 그치지 않고 당 조직을 다시 짜고 보수 진영의 외연까지 넓히겠다는 구상이다.하지만 당 밖과의 연대에 손을 내밀면서도, 정작 당내 중진들과의 갈등 기류를 진화하지는 않는 모습이다. '총선 승리를 위해 중진의 희생이 필요하다고 보느냐'는 질문에, "싸움이 필요한 지금 시기에 논할 내용은 아니다"라면서도 "총선을 앞둔 어떤 시점에는 우리가 당이 승리하기 위해서 필요하다면 진지하게 고민하고 치열하게 논쟁해야 될 문제"라고 답했다.차기 총선을 앞두고 중진들의 희생 요구와 '물갈이'를 염두에 둔 듯한 발언이다. 장 대표가 이날 조직 정비와 새로운 인재 발굴, 선출직 평가제도 개편까지 예고한 점을 감안하면, 향후 총선 공천을 앞두고 인적 쇄신에까지 손을 댈 여지를 내비친 것이다. 역시나 장 대표의 현 임기 이후 상황이다. 본인의 '연임 구상'과 맞물려 읽히는 대목이다.한편, 당내 현안인 윤리위원회의 '징계 정치' 논란이나 한동훈 무소속 의원의 복당 문제 등에 대해서는 별다른 이야기가 나오지 않았다. 장동혁 대표가 질의응답에 앞서 "오늘 질문은 오늘 제가 말씀드린 기자회견문과 앞으로의 당 운영 방안에 집중해달라"라고 요청한 데 이어, 사회자인 박충권 수석대변인도 "오늘의 주제에 집중해달라"라고 거듭 당부하면서 관련 질문은 나오지 않았다. 사실상 장 대표에게 불리할 수 있는 민감한 질문을 사전 차단한 모양새이다.