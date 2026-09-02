5시간씩 전화기 지키며 24시간 운영한 상담실

익숙한 이미지 너머, 지금의 자원봉사를 들여다보는 시리즈. 변화하는 사회 속 현장의 이야기와 기록을 통해 자원봉사의 새로운 모습과 이어지는 가치를 살펴본다.

큰사진보기 ▲손편지를 쓰는 온기우체부 모습 ⓒ 사단법인온기 관련사진보기

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큰사진보기 ▲삼청동에 설치된 온기우편함 ⓒ 사단법인온기 관련사진보기

"사람들은 고통받는 시간을 스스로 선택하지 않으므로 언제나 이용이 가능한 전화상담이 필요하다."

큰사진보기 ▲2003년 대구지하철 화재참사 현장의 심리상담 자원봉사단 ⓒ 자원봉사 아카이브 관련사진보기

요즘 자원봉사, 더 알고 싶다면? '요즘 자원봉사'에서 소개한 이야기는 'THE POSSIBLE WORLD : 행동하는 사람들의 작전 기록' 전시로 이어진다. 현장 기록과 체험형 콘텐츠를 통해 지금 자원봉사가 어디에서, 어떻게 세상을 바꾸고 있는지 직접 만나볼 수 있다.



THE POSSIBLE WORLD : 행동하는 사람들의 작전 기록

일시 : 2026. 9. 21.(월) 12:00–18:00 / 9. 22.(화) 9:00–18:00

장소 : 코엑스 Hall A, 제3회 대한민국 사회적가치 페스타 내 사회 ZONE

관람료 : 무료

관람 신청 : '제3회 대한민국 사회적가치 페스타' 사전등록

주최 : (재)한국중앙자원봉사센터

덧붙이는 글 | - 글 박서정(한국중앙자원봉사센터), 최원정('THE POSSIBLE WORLD : 행동하는 사람들의 작전 기록' 전시 기획자)

- 이 기사는 자원봉사 아카이브에도 실립니다.



<참고자료>

대구광역시, 『대구지하철 중앙로역 화재사고백서』, 2005.

한국중앙자원봉사센터, 『동행, 기억과 나눔의 길: 4·16 세월호 참사 자원봉사활동 기록』, 2015.

「당신의 고민은?… 내 1일 개통 앞둔 ‘생명의전화’」, 『동아일보』, 1976. 8. 17.

「‘생명의전화’ 개통 한 달… 남녀문제 호소 가장 많아」, 『동아일보』, 1976. 10. 4.

하상훈, 「전화상담의 실제」, 『’97-제1차 전문교육교재 상담과 자원봉사활동』, 1997.

온기우편함, 「온기우편함 공식 웹사이트」, 2026. 7. 28. 접속.

생명의전화, 「생명의전화 공식 웹사이트」, 2026. 7. 28. 접속.

사랑의열매 사회복지공동모금회 나눔문화연구소, 「재난의 기억, 2003년 지하철참사와 태풍매미 연구」, 2026. 7. 28. 접속.