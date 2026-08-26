이진숙, 오마이뉴스·미디어오늘·MBC경남 언중위에 조정신청

큰사진보기 ▲이진숙 국민의힘 의원이 26일 오전 서울 중구 프레스센터 15층 언론중재위원회에 '김현 의원 책상 자료 도촬' 보도와 관련 미디어오늘, 오마이뉴스, MBC경남을 상대로 조정신청서를 제출한 뒤 나오고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲8월 19일 이진숙 의원 유튜브 채널 '위풍당당 이진숙'에 올라온 영상. 제목은 8월 19일 과방위 전체회의 라이브지만, 영상 앞부분은 7월 30일 과방위 첫 전체회의 내용이었다. 이진숙 의원실의 설명에 따르면, 이 영상은 다른 언론이 보도한 영상이다. ⓒ 이진숙 의원 유튜브 갈무리 관련사진보기

이진숙 국민의힘 의원(대구 달성군)이 오마이뉴스, 미디어오늘, MBC경남을 상대로 언론중재위원회에 26일 조정신청을 제출했다. 지난 19일 이진숙 의원 유튜브 채널의 국회 과방위 생중계 중 사전 대기 영상(7월 30일 영상)에 김현 더불어민주당 의원의 책상 자료가 촬영된 내용이 담긴 게 드러났다. 언론중재위원회에 따르면 이진숙 의원 측은 이 사안을 보도한 언론사를 상대로 정정보도·손해배상을 청구했다.이진숙 의원실의 입장은 '사전 대기 영상은 7월 30일 다른 언론이 촬영한 영상을 사용한 것'인데 3개 언론이 이진숙 의원실 보좌진이 해당 영상을 촬영한 것으로 사실관계가 틀렸고, 보좌진의 명예를 실추시켰다는 것으로 정리할 수 있다.이날 프레스센터 언론중재위원회 앞에서 입장을 발표한 이진숙 의원은 "언론에서 가장 중요한 것은 사실이다. 어느 쪽에서 보느냐에 따라 진실을 다르게 평가하고 해석할 수 있지만 팩트는 하나"라며 "이 정권 아래서 통과시킨 정보통신망법에서도 허위조작뉴스와 관련한 이야기들을 하고 있다"라고 짚었다.특히 이 의원은 3개 언론이 사용한 '도촬(도둑 촬영)'이라는 표현을 문제 삼았다. 이 의원의 설명을 정리하면, 8월 19일 이진숙 의원 유튜브 채널에 나간 생중계 대기영상은 다른 언론의 보도영상을 송출한 것이라 보좌진이 촬영하지 않았는데, 보좌진이 촬영한 것으로 기사를 써서 문제라는 것. 또한 이 의원은 '한 언론이 8월 19일 과방위에서 삼각대 등을 갖고 상임위 장에 있던 이진숙 의원실 보좌진의 실명 등을 공개해 보좌진의 명예를 훼손했다'고도 지적했다.조정신청 현장에 동석한 이진숙 의원실 보좌진은 언론을 향해 "직접 촬영했다는 근거를 제시하지 못하면 정정하고 사과하라"고 요구했다.참고로 이 사안을 보도한 <오마이뉴스>는 8월 19일 두 차례에 걸쳐 이진숙 의원실의 다른 보좌진에게 상황 설명과 함께 사실관계 확인을 요청했지만 회신은 오지 않았다.또한 8월 19일 송출된 이진숙 유튜브 상임위 생중계 대기영상(7월 30일 영상)을 보면 타 언론 영상임을 확인할 수 있는 출처 표기 등 표식은 존재하지 않았다. 우측 상단에 '위풍당당 이진숙'이라는 채널 로고와 라이브(LIVE) 표기가 새겨져 있었다. 현재 해당 영상에서 문제가 된 부분은 삭제된 상태다.