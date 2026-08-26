"정이한 공천에는 무책임" 이준석 사퇴에 냉랭한 반응

큰사진보기 ▲대표직 사퇴한 이준석이준석 개혁신당 대표가 26일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 대표직 사퇴 의사를 밝힌 뒤 나서고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"도저히 이해하기 어렵다."

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사퇴 과정에서 '정이한 전 부산시장 후보의 피습 자작극'을 거론하지 않은 이준석 개혁신당 대표를 놓고 지역 청년 정치인들이 쓴소리를 던졌다. 진상규명 노력이 부족하며, 공천에 대한 책임이 있는데도 이에 침묵한 채 당내 정치적 문제만 강조했다는 지적이다.26일 국회 소통관을 찾은 이 대표는 자신이 당대표직에서 물러난다는 사실을 알리며 그 이유로 당의 자강과 쇄신을 둘러싼 논란을 들었다. 이 대표는 "당 안에서 충분한 호응을 얻지 못했다. 누구의 탓도 아니다. 설득해 내지 못한 책임은 전적으로 대표인 저에게 있다"라고 말했다.이번 기자회견에서 정 전 후보 사건이나 지방선거 패배 책임에 대한 직접적 언급은 없었다. 이제 한 사람의 당원으로 동탄2신도시(경기 화성을) 국회의원으로 역할을 하겠다고 한 이 대표는 회견문만 낭독한 뒤 별도의 질의응답을 받지 않고 바로 소통관을 떠났다. 추가 설명은 당 관계자가 남아 질문을 받았다.정 전 후보 사건과 무관치 않아 지역에선 바로 격한 반응이 나왔다. 진보당 부산시당은 이 대표 기자회견 직후 낸 성명에서 "선거를 기만하고 유권자들을 우롱한 중대 범죄 의혹 앞에 공당의 대표로서 마지막으로 낸 답이 고작 도망치듯 던진 사퇴서냐"라고 사퇴 결정을 비꼬았다.'자작극 사건'에 대해 한마디도 하지 않은 점을 지적한 이지희(26) 진보당 부산시당 부위원장은 "줄곧 청년과 변화를 내세워놓고 이게 적절한 태도인지 되묻고 싶다. 분노가 치민다"라며 "정이한 사태의 명확한 진상 규명과 그 피해자인 부산시민에 진심으로 사죄하는 게 우선"이라고 비판했다.더불어민주당도 가만히 있지 않았다. 민주당 부산시당 청년위원회의 한 관계자(30대)는 "한마디로 무책임하다"라고 규탄했다. 그는 원내정당이 사상 초유의 선거 자작극 사태를 이처럼 대처하는 게 놀랍단 입장이다. 이 관계자는 "당 차원의 조사를 해서 수사에 협조할 것은 하고 결과도 발표하겠다고 하지 않았나. 그러나 아무것도 나온 게 없다. 심각한 문제"라며 "어물쩍 넘어가려 해선 안 된다"라고 말했다.부산지역 정치개혁 단체는 이 대표와 개혁신당의 결자해지를 촉구했다. 이성한 정치개혁 부산공동행동 공동집행위원장은 "진작에 물러나는 게 맞았다. 정이한 사건에서 사과했지만 자신들도 마치 피해자인 것처럼 행세를 해왔다. 그러나 직접 무릎 꿇고 부산시민들에게 석고대죄를 해야할 사안"이라고 꼬집었다.자작극 인지 여부, 공천 논란 등 남은 의혹이 있다고 본 이 집행위원장은 "진상조사위 결과는 도대체 어떻게 됐나. 들어본 바가 없다. 이 대표가 사퇴했다고 해서 달라질지 기대가 안 된다. 이게 그동안 이 대표가 말한 청년정치인 거냐"라고 어두운 표정을 지었다.현재 정씨는 공모한 ㄱ씨와 함께 곧 법정에 선다. 검찰 공소장에는 정씨가 범행 전 공범과 음료의 종류·대사·복장까지 치밀하게 범행을 계획한 정황이 담겼다. 앞서 부산지검은 경찰 송치 단계의 위계공무집행방해, 선거법 위반 혐의에 더해 선거자유방해 교사 혐의까지 추가해 정씨를 재판에 넘겼다. 이른바 "선거의 공정성을 무너뜨린 중대한 범죄"라는 것이다. 첫 공판기일은 다음 달 15일로 잡혔다.