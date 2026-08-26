참사 다음날 "로컬라이저 적법"…국토부 공무원 7명 송치

큰사진보기 ▲1일 오후 전남 무안군 무안국제공항 제주항공 여객기 참사 현장에서 국토부 항공철도사고조사위원회 관계자 등이 방위각시설(로컬라이저)이 있는 콘크리트 둔덕을 살피고 있다. 2025. 1. 1 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲26일 서울 서대문구 경찰청 기자실에서 한동훈 '12.29 여객기 참사 사건' 특별수사단장이 수사결과 발표를 하고 있다. 2026.8.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲경찰 '제주항공 여객기 사고 수사본부(본부장 나원오 전남경찰청 수사부장)'가 참사 닷새 째인 2일 무안국제공항 관리동에 있는 부산지방항공청 무안공항출장소에 대한 압수수색을 하고 있다. 부산항공청은 국토교통부 소속기관으로 여객기 관제 등 항공교통 통제기관이다. 2025. 1. 2 ⓒ 김형호 관련사진보기

큰사진보기 ▲활주로에 남겨진 동체 착륙 흔적30일 전남 무안군 무안국제공항 활주로에 전날 동체 착륙을 시도하다 충돌 후 폭발한 제주항공 여객기의 흔적과 잔해가 남아 있다. 2024. 12. 30 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

경찰이 2024년 12·29 여객기 참사 직후 무안국제공항 로컬라이저(방위각시설)가 관련 규정에 맞게 설치됐다는 허위 보도참고자료를 작성·배포한 혐의로 국토교통부 공무원 7명 검찰에 넘겼다.참사 발생 603일 만에 이뤄진 이 사건 관련자에 대한 첫 검찰 송치다.경찰청 국가수사본부 12·29 여객기 참사 특별수사단은 26일 중간 수사 결과 브리핑을 열고, 허위공문서작성 및 동행사 혐의로 국토부 공무원 7명을 지난 25일 서울중앙지검에 송치했다고 밝혔다.이들은 참사 바로 다음날인 2024년 12월 30일과 31일 무안공항에 설치된 로컬라이저가 관련 규정에 위반돼 설치됐음을 알고도 '무안공항의 로컬라이저는 관련 규정에 맞게 설치되었습니다'라는 제목의 허위 보도참고자료를 두 차례 작성해 국토부 출입기자들에게 배포한 혐의를 받는다.특히 국토부는 보도참고자료를 작성하면서 국내외 관련 규정에 따라 로컬라이저가 규정에 맞지 않게 설치됐다는 사실을 알면서도 해당 규정들을 고의로 누락한 것으로 경찰은 판단했다.현행 '공항·비행장 시설 및 이착륙장 설치기준' 등 국내외 관련 규정은 항행에 사용되는 장비 및 시설로 반드시 활주로 종단안전구역에 설치되어야 하는 물체는 항공기에 대한 위험을 최소화 할 수 있도록 부러지기 쉬운 재질로 설치하도록 규정하고 있다.이들 공무원 참사 초반부터 사고 여객기가 충돌한 무안공항 로컬라이저의 문제점을 지적하는 언론 보도가 이어지고 비난 여론이 고조되자 이에 대응하기 위해 보도참고자료를 작성한 것으로 파악됐다.이후에도 책임을 회피하기 위해 로컬라이저의 위법성에 대한 대응 논리를 지속적으로 마련하는 등 로컬라이저의 문제점을 조직적으로 은폐한 정황을 확인했다고 경찰은 밝혔다.송치된 7명은 보도참고자료 작성·검토자 4명과 고위직을 포함한 총괄 책임자 3명이다.이번 수사는 지난 2월 12·29 여객기 참사 진상규명을 위한 국정조사특별위원회와 유가족 측이 제기한 국토부의 사고 원인 축소·은폐 의혹을 확인하는 과정에서 허위 보도참고자료가 작성된 정황을 경찰이 발견하면서 시작됐다.경찰은 국토부 사무실과 관련자들에 대한 두 차례 압수수색을 통해 회의자료 등 증거를 확보하고 관련자들을 집중 조사하며 혐의 입증에 주력했다.당초 여객기 참사 수사는 전남경찰청에서 수사본부를 편성해 맡아오다 사안의 중대성 등을 고려해 지난 1월 경찰청 국가수사본부로 이관됐다.경찰은 현재까지 12·29 여객기 참사와 관련해 모두 74명을 입건해 수사하고 있다. 이번에 허위공문서작성 등 혐의가 확인된 7명을 1차로 우선 송치했으며, 사고 원인과 관련된 업무상과실치사상 혐의 등에 대해서는 추가 수사를 진행하고 있다.경찰 관계자는 "여객기 참사 발생과 대응에 책임 있는 자에 대해 법과 원칙에 따라 엄정하게 대응할 방침이며, 현재 수사 중인 혐의에 대해서도 신속한 마무리와 함께 수사 완결성을 확보하는 데 주력하겠다"고 말했다.12·29 여객기 참사는 2024년 12월 29일 오전 9시 3분 무안공항으로 향하던 제주항공 2216편 항공기가 조류 충돌 후 비상착륙 과정에서 활주로를 이탈한 뒤 콘크리트 구조물 형태의 로컬라이저와 충돌하면서 발생했다. 탑승객 181명 가운데 승무원 2명을 제외한 179명이 사망했다.