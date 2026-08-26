전교조 세종지부, 교부금 개편안 철회 강력 촉구

큰사진보기 ▲최교진 교육부 장관이 21일 정부서울청사 브리핑실에서 지방교육재정교부금 개편 방안을 발표하고 있다. ⓒ 교육부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲21일 정부서울청사 앞에서 ‘지방교육재정교부금 개편 규탄 기자회견’에 참석한 전교조 조합원들이 지방교육재정교부금 개편안 철회를 촉구하고 있다. ⓒ 전교조 세종지부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

정부의 지방교육재정교부금 개편 추진을 두고 교육 현장의 반발이 이어지는 가운데, 전국교직원노동조합 세종지부(지부장 이상미, 아래 전교조세종지부)도 26일 성명을 내고 "안정적인 교육재정 기반을 흔들고 국가의 교육 책임을 후퇴시키는 개편안"이라며 철회를 촉구하고 나섰다.정부는 앞서 지난 21일 지방교육재정교부금의 내국세 20.79% 연동 방식을 폐지하고, 물가상승분 등이 반영된 경상성장률과 학령인구 변화를 반영하는 새로운 산식으로 교부금을 산정하는 개편안을 발표했다. 또 초·중등교육 재원의 일부를 미래대응기금으로 전환해 영유아·고등·평생교육과 미래 인재 양성 등에 활용한다는 계획도 제시했다.전교조 세종지부는 이번 개편안이 학령인구 감소를 이유로 지방교육재정의 규모를 축소하고, 초·중등교육이 국가로부터 안정적으로 재원을 보장받아야 할 기반을 약화시킬 수 있다며 강하게 반발했다.전교조 세종지부는 "학생 수가 줄면 교육의 책임도 줄어드는가"라고 반문하며, 학생 수 감소와 학교 운영에 필요한 기본적인 교육비용의 감소를 동일하게 볼 수 없다고 주장했다. 냉난방비와 시설관리비, 학교 운영비 등 학교를 유지하기 위해 필요한 기본 비용은 학생 수와 관계없이 지속적으로 발생한다는 것이다.특히 학교가 학생들에게 제공해야 할 교육적 지원은 오히려 다양하고 복잡해지고 있다고 강조했다. 특수교육을 비롯해 기초학력 지원, 학생 정신건강과 상담, 돌봄과 교육복지, 개별화 교육 등 학생 개개인의 필요에 대응하기 위한 교육적 요구가 커지고 있다는 설명이다.전교조 세종지부는 "학령인구 감소를 교육재정 축소의 근거로 삼을 것이 아니라 학생 한 명 한 명에게 더 충분한 교육을 제공하는 계기로 삼아야 한다"며 "교육재정을 줄이기 위해 학급당 학생 수를 늘리고 교육적 지원을 줄이는 것은 공교육 강화에도 역행한다"고 밝혔다.세종의 특수한 교육 여건도 강조했다. 신도시 지역의 학교 신설과 과밀학급 문제와 함께 읍·면지역의 소규모학교가 공존하고 있는 만큼 학생 수만으로 교육재정을 줄일 경우 지역 학교의 통폐합이 가속화될 수 있다는 것이다.전교조 세종지부는 "작은 학교는 단순한 교육시설이 아니라 지역의 돌봄과 문화, 공동체를 지탱하는 공공기반"이라며 "지역소멸을 걱정하면서 지역을 지키는 학교와 교육재정을 줄이는 것은 모순"이라고 지적했다.정부의 미래대응기금 조성 방안에 대해서도 우려를 나타냈다. 영유아·고등·평생교육과 미래 인재 양성에 국가 투자가 필요하더라도 초·중등교육의 법정 재원을 줄여 마련해서는 안 된다는 입장이다. 전교조 세종지부는 이를 "교육투자의 확대가 아니라 재정 돌려막기"라고 비판했다.아울러 내국세 20.79% 연동제 폐지는 지방교육재정의 안정성과 예측 가능성을 떨어뜨릴 수 있다고 주장했다. 교육재정이 정부의 정책적 판단과 재정 상황에 따라 좌우될 경우 지방교육자치의 기반도 흔들릴 수 있다는 것이다. 개편 과정에 대해서도 교육감·교원·학부모·학생·교육노동자 등 교육주체가 참여하는 충분한 논의와 공론화가 필요하다고 강조했다.전교조 세종지부는 정부에 ▲지방교육재정교부금 20.79% 연동제 폐지안 철회 ▲학령인구 감소를 교육재정 축소의 근거로 삼지 말 것 ▲초·중등교육 재정을 활용한 미래대응기금 조성 계획 폐기 ▲교육주체가 참여하는 공론화를 통한 지방교육재정 재논의를 요구했다.전교조 세종지부는 "학생 수가 줄었다고 교육의 책임까지 줄여서는 안 된다"며 "모든 아이의 교육받을 권리와 세종의 교육공동체를 지키기 위해 교육현장과 함께 끝까지 행동하겠다"고 밝혔다.