멈춰 선 PF 공사장, 청년·신혼부부 집으로 바뀐다

큰사진보기 ▲이억원 금융위원장과 김윤덕 국토교통부 장관, 임기근 국무조정실장, 이형일 재정경제부 1차관이 13일 오전 서울 종로구 정부서울청사 브리핑실에서 전월세 및 매매시장 안정을 위한 주택 신속공급 방안과 부동산 시장 안정을 위한 금융 종합대책을 발표했다. ⓒ 금융위원회 관련사진보기

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멈춰 선 아파트 공사장이 청년과 신혼부부를 위한 임대주택으로 탈바꿈할 전망이다. 높은 금리와 공사비 상승으로 사업이 지연된 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장을 공공이 인수해 매입임대주택으로 활용하는 방안이 추진되기 때문이다.국토교통부·금융위원회·LH·금융감독원 등은 오는 27일 관계기관 회의를 열고 사업이 지연된 도심 내 민간 PF 사업장을 '신축 매입약정' 방식으로 전환하는 대책을 점검하고 사업을 본격 확대하기로 했다.이 방식의 핵심은 '속도전'이다. 기존의 공공주택 신축 방식은 토지 수용부터 지구 지정, 설계 심의 등 절차가 복잡해 입주까지 최소 5~7년이 걸리곤 했다. 반면 지연 PF 사업장은 이미 토지 확보나 기본 인허가가 진행된 경우가 많다. 공공이 약정을 맺고 신속히 사업에 착수하면 빠르면 1~2년 내 조기 분양이 가능해진다는 이야기다.입지 여건도 우수한 것도 장점이다. 민간 시행사가 추진하던 PF 사업장은 대부분 역세권이나 교통 요충지에 위치해 있어, 공공이 직접 부지를 확보하기 어려운 도심 핵심 입지에 청년·신혼부부 주택을 확보할 수 있다. 정체돼 있던 PF 사업장에 유동성에 물꼬를 터주며 금융시장 부담을 덜어주는 부수적 효과도 언급된다.지난해 시범적으로 추진된 이 사업은 금융당국이 전환을 원하는 PF 사업장 정보를 국토부와 LH에 전달하면, LH가 사업성을 검토해 사업자와 매입약정을 체결하는 구조다. 지난해 이렇게 매입약정을 맺은 사업장은 총 12곳, 2600호 규모였다.올해는 대상과 유형을 모두 넓힌다. 그동안은 이미 부실이 발생한 사업장만 검토 대상이었던 반면, 앞으로는 자금조달 지연으로 착공이 미뤄질 우려가 있는 '정상 추진' 사업장까지 포함한다. 매입 유형도 신축매입약정에서 기축매입으로 확대해, 이미 준공됐거나 준공을 앞둔 사업장도 대상이 된다. 준공 후 매수자와 가격이 정해진 만큼, 사업자로서는 건물을 다 짓고도 팔리지 않을 부담을 덜 수 있게 된다.세제·자금 인센티브도 늘어난다. 신축매입 사업자의 토지·건물 취득세 감면율은 현재 15%에서 2027년까지 70%로 크게 오른다. 이후 2028년 50%를 거쳐 2029년부터 다시 15%로 단계적으로 조정된다. LH의 토지확보지원금 지원 비율도 토지비의 70%에서 최대 80%로 늘어난다. 수도권 규제지역은 원가법을 함께 적용해 매입가격에 최근 공사비 상승분을 반영하기로 했다.현재 금감원과 LH는 입지와 임대수요 등 제반 상황을 고려해 가능성 있는 사업장을 1차 검토한 상태다. 접수된 사업장은 매입심의를 거쳐 올해 신축매입약정 또는 기축매입으로 이어갈 계획이다. LH는 오는 9월 15일 금감원이 여는 'PF 부실사업장 매각설명회'에 참여해 매입임대사업을 설명하고, 관심 있는 사업자를 대상으로 현장 상담도 함께 진행한다.조성태 국토부 주거복지지원과장은 "PF 사업장은 가장 빠르게 집이 될 수 있는 자원"이라며 "멈춰 선 사업장이 청년·신혼부부의 집으로 이어지도록 매입임대를 적극 활용하겠다"고 밝혔다. 권유이 금융위 금융정책과장은 "이번 협업은 부동산 PF의 연착륙과 주택공급 촉진이라는 두 과제를 동시에 푸는 시도"라며 "실제 국민이 살 수 있는 주택을 공급하는 데 금융이 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.