메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.08.26 11:15최종 업데이트 26.08.26 11:15

김민석 "이진숙 '여자 전두환'으로 불러드리자"

5.18 폄훼 비판 중 '여자 히틀러' 표현만 고소한 데 대한 일침... 자격정지 법안 추진도 강조

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
더불어민주당 김민석 대표가 26일 경북 안동시 민주당 경북도당 사무실에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
더불어민주당 김민석 대표가 26일 경북 안동시 민주당 경북도당 사무실에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스

김민석 더불어민주당 대표가 우파 단체와 함께 국회에서 5.18 민주화운동을 폄훼하는 토론회를 연 이진숙 국민의힘 의원을 두고 "앞으로 우리 당에서는 이 의원이 상당히 선호한다고 보이는 '여자 전두환' 이름으로 통일해 불러드리는 것이 어떨까"라고 말했다.

김 대표는 26일 오전 경북 안동 민주당 경북도당에서 연 최고위원회의에서 "이진숙 의원에 대한 공통적인 지적이 왜 (제 발언 중) '여자 히틀러'는 시비를 걸고 '여자 전두환'은 안 거느냐는 말씀인데, 듣다 보니까 '여자 전두환이라는 호칭을 좋아하시나 보다'라는 생각을 하게 됐다"며 이같이 말했다.

이 의원의 5.18 폄훼를 문제 삼으면서 "'여자 전두환'도, '여자 히틀러'도 대한민국에 발 붙이지 못하게 하겠다"고 발언한 것을 두고, '여자 히틀러'라는 표현만 문제 삼아 자신을 모욕 혐의로 고소한 것을 꼬집은 것.

AD
앞서 이 의원은 지난 24일 "'여자 히틀러'라는 표현이 정치적 비판의 범위를 넘어선 악의적 인신공격이라고 보고 법적 책임을 묻기로 했다"면서도, '여자 전두환'이라는 표현을 문제 삼지 않은 이유와 관련해선 "소송의 절차를 훨씬 더 단순하게 하기 위함"이라고 밝힌 바 있다.

이에 대해 김 대표는 "5.18에 대해서는 민주화운동으로 판결이 났고, 전두환은 내란범으로 판결이 났기 때문에 여자 전두환은 당연히 역사적으로 정리가 되는 것"이라며 "(여자 전두환이란 표현이) 본인(이 의원)의 명예를 훼손한다고 생각도 안 하는 것"이라고 지적했다.

더 나아가 "(국회) 윤리위원회의 절차를 진행할 수 있도록 최선의 노력을 속도감 있게 해달라"며 "국회법상 어려움이 있다면 이미 우리 당에서 제기한 법안(본회의를 통해 과반 의결을 하면 1년 간 자격정지)도 아주 신속하게 통과시키면 좋겠다. 여자 전두환을 계속 국회에 둘 수는 없는 노릇 아닌가"라고 강조했다.

참고로 국회 운영위원회는 지난 25일 이 의원에 제명 촉구 결의서를 민주당 등의 주도로 의결했다. 국민의힘 의원들은 결의안 처리에 반대하며 불참했다.

한병도 "국민의힘 이 의원 옹호, 참담함 금할 수 없다"

국회 운영위원장인 한병도 원내대표는 "국민의힘 의원들이 단 한 명도 참석하지 않는 것에 깊은 유감을 표한다"며 "아직도 5.18이 논란과 정쟁의 한복판에 서야 하는 현실이 서글펐고, 반성해야 할 이 의원이 오히려 피해자를 자처하고 국민의힘 의원들이 소리 높여 이 의원을 옹호하는 행태에 참담함을 금할 수 없었다"고 말했다.

그러면서 "이 의원의 5.18 모독을 결코 유야무야 넘기지 않을 것이다. 국민과 역사 앞에 반드시 그 책임을 묻겠다"며 "대한민국 국회가 5.18의 역사적 진실과 민주주의의 편에 바로 설 수 있도록 국민의힘도 뜻을 모으길 바란다"고 덧붙였다.

또한 서미화 최고위원은 "이 의원은 사과는커녕 도리어 김 대표를 고소하고, 피해자인 양 나서고 있다"고 비판했고, 한민수 최고위원은 "이진숙 감싸기에 본격 돌입한 국민의힘은 제발 정신 차려라"라고 말했다.


#이진숙#김민석#518#전두환#제명

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글3
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이주영 (imjuice) 내방

국회팀에서 일합니다.

이 기자의 최신기사김민석 "제주 사건 허위 종결, 검찰 보완수사권 작동 중 벌어져"


독자의견3

연도별 콘텐츠 보기