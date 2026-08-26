청년 예술인 열기 가득, '제2회 수원청년미술제'

큰사진보기 ▲수원시립만석전시관제2회 수원청년미술제가 열리고 있는 수원시립만석전시관 입구 ⓒ 권미숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲인사말 전하는 김대준 수원미술협회 회장'제2회 수원 청년미술제' 개막식에서 김대준 수원미술협회 회장이 인사말을 하고 있다. ⓒ 권미숙 관련사진보기

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"고령화 사회로 접어들며 단체 내 청년의 부재라는 위기를 느꼈습니다. 새로운 피가 돌지 않으면 미술협회도 10년 뒤엔 생명력을 잃고 맙니다. 외부 공모전이 주는 일회성 기회와 달리, 협회가 해줄 수 있는 건 작가들 간의 '연대'와 지속 가능한 네트워크입니다. 선배들이 연대의 판을 깔아주는 건 비용의 문제가 아닙니다. 전시회 오프닝 전날, 청년 작가들과 함께 땀 흘려 작품을 걸고 밖에서 짜장면 한 그릇 나눠 먹으며 부딪힌 그 시간 자체가 협회의 살아있는 희망입니다."

큰사진보기 ▲제2회 수원청년미술제 무대에 선 청년 작가25일, 제2회 수원청년미술제 개막식에서 청년 작가들이 무대에 나와 자기소개와 전시 참여 소감을 밝히고 있다. ⓒ 권미숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲신화를 가죽으로 재해석한 강루나 작가의 작품 'KIBISIS: 남겨진것들'신화 속 페르세우스가 메두사의 머리를 담았던 가방 '키비시스'를 현대적 가죽 공예로 재해석한 강루나 작가의 설치 작품 ⓒ 권미숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲자신의 작품을 설명하는 HHIIPPIE(황승현) 작가'제2회 수원 청년미술제'에 초대작가로 참여한 HHIIPPIE(황승현) 작가가 마스크로 본모습을 가린 현대인의 초상을 담아낸 자신의 작품을 설명하고 있다. ⓒ 권미숙 관련사진보기

전시장에 들어서자마자 은은하고 깊은 가죽 향이 코끝을 먼저 반겼다. 눈으로 감상하기에 앞서 후각으로 관람객을 사로잡는 독특한 작품들. 지난 25일 오프닝을 시작으로 오는 30일까지 수원시립만석전시관 전관에서 '제2회 수원 청년미술제'가 열린다. 현장은 지역 청년 예술인들의 열기로 가득 차 있었다.이번 미술제의 주제는 <또 다른 시작, 더 넓은 시선>이다. 지자체 예산 지원에 의존하기보다 자발적인 연대로 새로운 판을 시작하고, 청년 작가들을 시혜성 지원의 대상이 아닌 당당한 문화의 생산자로 바라보겠다는 선배 예술가들의 다짐이 담긴 주제다.이번 미술제를 이끈김대준 수원미술협회 회장은 보조금에 기대지 않고 선배 작가들이 직접 청년들의 자립을 돕는 마중물이 되겠다고 나섰다. 이번 청년미술제 예산은 100% 수원미술협회 회원들의 자발적인 자부담으로 마련됐다. 김대준 회장은 현장에서 만난 기자에게 예산 지원의 방법보다 '연대'의 중요성을 강조했다.축사자로 나선 박성현 경기대 명예교수도 김 대표의 취지에 공감하며 청년 예술인을 바라보는 사회적 시선의 전환을 촉구했다. 박 교수는 "우리 청년들은 당당한 '문화의 생산자'다. 청년 예술가들이 가슴 깊이 이 주체성을 안고 나아갈 수 있도록 선배들이 끊임없이 길을 닦아주어야 한다"라고 말하며 응원의 박수를 보냈다.이번 미술제에는 공모를 통해 엄선된 17명의 선정작가(강루나, 김리아, 김예린, 김채민, 안세현, 유가현, 유진, 이다래, 이환준, 임수빈, 임예빈, 전황련, 최봄이, 최진선, 하영선, 하지윤, 한지유)와 지난해 1회 전시를 거쳐 선발된 4명의 초대 작가(김준호, 김하은, 오현명, 황승현) 등 총 21명의 청년 예술가들이 참여해 만석전시관 전관을 다채로운 작품 세계로 채웠다.그리스 로마 신화의 이야기를 핸드백과 가죽 공예에 접목해 눈길을 사로잡은 강루나 작가는 메두사의 머리를 담았던 가방 '키비시스'를 재해석한 작품을 선보였다. 승리와 영광 뒤에 남겨진 해지고 찢긴 가방의 모습을 형상화한 강 작가는, 청년미술제를 통해 관람객들에게 작가적 의도와 이야기를 마음껏 들려줄 수 있는 자리가 마련되어 감사하다는 말과 함께 "일상 속 가죽 공예와 백메이킹(Bag making) 역시 당당한 예술의 한 분야로 승화될 수 있음을 꼭 보여주고 싶었다"라고 말했다.지난해에 이어 올해 두 번째로 참여한 HHIIPPIE(황승현) 작가는 한층 깊어진 연작을 통해 '소년의 순수함'과 '거짓된 성숙'을 대비 시켰다. 자식에게 상처를 주며 사회화를 강요하는 아버지의 모습, 마스크로 본모습을 가린 현대인들의 초상을 담아낸 황 작가는 비가 내릴 때까지 춤을 추는 '인디언 기우제' 작품 등을 통해 끝까지 순수함과 고집을 잃지 않는 소년의 열정을 표현했다.황 작가는 "미술은 나 자신에 대해 배워가는 과정이라고 생각한다. 관람객들도 작품 속에 숨겨진 메시지를 찾아보며 사회에 물들어 잃어버렸던 자신만의 순수함과 소년의 모습을 한 번쯤 떠올려보시길 바란다"라고 전했다.청년 예술인들이 지역을 떠나지 않고 꾸준히 창작 역량을 펼치게 만드는 방법은 무엇일까. 제2회 수원 청년미술제는 청년과 선배가 함께 지속 가능한 예술 생태계를 가꾸어 가는 자발적 연대에서 그 답을 찾고 있다.러시아의 대문호 도스토옙스키는 "아름다움이 세상을 구한다"라고 말했다. 예술(아름다움)을 통해 자기 자신을 찾아가는 청년 예술가들과, 이들과 귀한 연결고리를 만들어 가며 새로운 생명력을 얻는 선배 미술가들. 정체된 지역 문화 생태계 속에서 이들이 '또 다른 시작'과 '더 넓은 시선'으로 함께 세워가는 이 단단한 자립의 모색이야말로, 지금 우리 사회를 구원하는 진짜 '아름다움'이 아닐까.