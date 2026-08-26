국정과제 1년, 이제는 '이행'에서 '체감'으로

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.8.25 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 라영재는 현재 건국대학교 경영전문대학원 공공기관 리더십과정 책임교수로 있고, 국무조정실 평가관리관을 역임했습니다.

이재명 정부가 출범한 지 1년 2개월이 지났다. 대통령 국정 지지율도 적지 않은 변화를 겪었다. 취임 초기 60%대를 기록했고 올해 3월에는 한국갤럽 조사에서 65%까지 올랐지만, 최근에는 40%대 중반으로 내려왔다.5년 단임제 대통령제에서 집권 초기의 높은 지지율이 임기 내내 이어지는 경우는 드물다. 시간이 흐를수록 국민의 기대는 구체적인 성과에 대한 평가로 바뀌고, 경제와 민생을 비롯한 당면 현안이 대통령과 정부에 대한 평가에 더 큰 영향을 미치기 때문이다.그렇다면 출범 1년을 지난 정부를 무엇으로 평가해야 할까. 여러 기준이 있겠지만 중요한 잣대 가운데 하나는 정부가 출범하면서 국민에게 약속한 국정과제를 얼마나 제대로 추진하고 있으며, 그것이 실제 국민의 삶을 얼마나 바꾸고 있는가 하는 점일 것이다.지난 8월 한국정책학회 하계학술대회에서는 이재명 정부의 국정과제 1년을 평가하는 자리가 마련됐다. 전문가들이 123대 국정과제를 8개 분야로 나누어 평가한 결과, 정책의 착수와 이행충실성은 비교적 높았지만 국민이 일상에서 실제 변화를 느끼는 '국민체감도'는 상대적으로 낮게 나타났다.어쩌면 출범 1년의 정부에서 나타날 수밖에 없는 결과이기도 하다. 정부 출범 첫해는 새로운 정책을 설계하고 법률을 개정하며 예산과 조직 등 제도적 기반을 구축하는 시기다. 국정과제의 정책효과가 불과 1년 만에 국민의 삶에서 충분히 나타나기를 기대하는 것은 현실적으로 어렵다. 그러나 그렇다고 정부가 "조금 더 기다려 달라"고 말하는 것만으로 충분하지는 않다.국민은 국정과제의 이행률로 정부를 평가하지 않는다. 123개의 국정과제 가운데 몇 개가 착수됐는지, 법률이 몇 건 개정됐는지를 일상적으로 확인하면서 정부를 평가하는 국민은 많지 않다. 국민은 주택가격과 물가, 일자리와 금융시장, 의료와 돌봄, 범죄로부터의 안전처럼 자신의 삶과 맞닿아 있는 문제를 통해 정부를 평가한다.바로 여기에 정부가 말하는 '성과'와 국민이 느끼는 '성과' 사이의 간극이 생긴다. 정부 부처는 자신이 담당한 국정과제를 얼마나 충실하게 이행했는지를 중심으로 성과를 설명하기 쉽다. 그러나 국민에게 중요한 것은 어느 부처가 어떤 사업을 했는가가 아니라 그 결과 자신의 삶이 실제로 어떻게 달라졌는가이다.정부는 부처별로 일하지만 국민은 삶의 문제로 정부를 경험한다. 주택 문제가 대표적이다. 부동산 문제는 국토정책만으로 해결되지 않는다. 주택 공급과 금융, 세제, 교통, 교육, 지역균형발전이 서로 연결되어 있다. 저출생 역시 어느 한 부처의 정책만으로 해결할 수 없다. 주거와 일자리, 돌봄과 교육, 노동시간과 지역정책이 함께 움직여야 한다. 고령화와 지역소멸, 물가와 민생도 마찬가지다.국가전략산업도 다르지 않다. 반도체 산업을 육성한다고 대규모 산업단지를 조성하는 것만으로 정책이 완성되는 것은 아니다. 전력과 용수, 교통망과 주거가 함께 준비되어야 한다. 송전망이 지나가는 지역에서는 주민의 반대가 발생할 수도 있다. 국가 전체의 편익을 위한 정책이라 하더라도 특정 지역과 주민에게 비용이 집중된다면 갈등은 불가피하다.국가적으로 필요한 사업이라고 해서 지역주민에게 일방적인 수용만을 요구할 수는 없다. 정부는 왜 이 사업이 필요한지를 설명하고, 누가 편익을 얻고 누가 비용을 부담하는지를 살펴 그 부담을 함께 해결해야 한다.정책조정은 부처끼리 회의를 많이 하는 것이 아니다. 서로 다른 목표와 이해관계, 편익과 비용을 하나의 해결책으로 연결하는 것이 정책조정이다.이재명 정부 2년 차 국정운영에서 중요한 것도 바로 이 지점이다. 새로운 국정과제를 더 만드는 것보다 이미 약속한 123대 국정과제를 국민이 체감할 수 있는 결과로 연결하는 일이 중요하다. 동시에 국정과제에 명시되어 있지 않더라도 부동산과 물가, 금융시장과 치안처럼 국민의 관심이 집중되는 현안에는 신속하게 대응해야 한다.국정과제와 현안과제는 따로 존재하지 않는다. 현안에 매달리다가 장기적인 국정과제를 놓쳐서도 안 되고, 국정과제를 추진하고 있다는 이유로 국민이 지금 겪고 있는 문제를 뒤로 미뤄서도 안 된다.대통령실과 국무총리실, 관계 부처가 해야 할 일은 두 가지를 연결하고 우선순위를 조정하는 것이다.특히 저출생이나 부동산, 지역소멸처럼 여러 부처가 관련된 문제일수록 부처 간 칸막이를 넘어서는 정책조정이 필요하다. 공동의 목표를 정하고 예산과 정보, 권한과 책임을 연결해야 한다. 각 부처가 "우리 과제는 정상적으로 추진되고 있다"고 보고하는데 정작 국민이 겪는 문제는 그대로 남아 있다면 정부 전체로서는 성공했다고 말하기 어렵다.대통령 지지율의 하락 자체를 지나치게 정치적으로 해석할 필요는 없다. 지지율은 언제든 오르고 내릴 수 있다. 더 중요한 것은 그 숫자가 보내는 신호를 어떻게 읽느냐이다.지금의 지지율 변화를 단순히 국정운영의 속도를 더 높이라는 요구로만 받아들여서는 곤란하다. 오히려 정부가 추진하고 있는 많은 정책을 국민이 체감할 수 있는 결과로 연결하고, 국민이 지금 어려움을 겪고 있는 문제에 한발 앞서 대응해 달라는 요구로 읽을 필요가 있다.이제 이재명 정부는 출범기의 제도 설계와 정책 착수를 넘어 실제 성과를 만들어야 하는 2년 차에 들어섰다.국정과제를 다시 국민의 관점에서 점검해야 한다. 부처별 이행실적이 아니라 국민의 삶에서 어떤 변화가 나타나고 있는지를 살펴야 한다. 갈등이 예상되는 정책은 정책 결정 이후에 수습하기보다 한발 앞서 설명하고 조정해야 한다. 여러 부처에 걸친 문제에는 정부 전체가 하나의 정부처럼 움직여야 한다.국정과제의 진정한 성과는 정부가 얼마나 많은 정책을 발표했고 몇 개의 과제를 이행했는가로 결정되지 않는다.국민의 삶에서 무엇이 달라졌는가가 결국 정부의 성과다.이제 국정과제 2년 차의 질문도 달라져야 한다. '얼마나 이행했는가'에서 '국민은 무엇이 달라졌다고 느끼는가'로.