▲태안군, 자주재원 확보·행정 인프라 확충 박차 한석민 태안군 재무과장은 26일 군청 브리핑룸에서 정례브리핑을 열고 민선 9기 새 출범에 발맞춘 ‘태안 재정 실현 3대 핵심 주력사업’의 성과와 향후 추진 계획을 발표했다. 방관식 관련영상보기

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큰사진보기 ▲한석민 태안군 재무과장이 26일 군청 브리핑룸에서 정례브리핑을 진행하고 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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"재정의 건전성과 효율성을 높이는 것은 군정 발전의 가장 든든한 버팀목입니다. 군민이 체감할 수 있는 세정 우대 시책을 확대하고 오차 없는 세입 관리로 미래가 모이고 사람이 머무는 태안을 만드는 데 최선을 다하겠습니다."한석민 태안군 재무과장은 26일 군청 브리핑룸에서 정례브리핑을 열고 민선 9기 새 출범에 발맞춘 '태안 재정 실현 3대 핵심 주력사업'의 성과와 향후 추진 계획을 발표했다.태안군이 제시한 3대 주력사업은 ▲지방세수 확충 추진 ▲납세편의 제고 및 체납관리 강화 ▲공공청사 및 행정서비스 기반 확충이다.우선 군은 안정적인 세수 확충을 통해 재정 기반을 강화하고 있다. 올해 7월 말 기준 목표 예산액 8925억 원 중 5916억 원을 징수해 66.3%의 세수 진도율을 달성했다. 지방세 규모 역시 2023년 1016억 원, 2024년 1054억 원, 2025년 1159억 원으로 매년 꾸준히 증가하는 추세다.납세자 중심의 세정 서비스와 체납 관리 체계도 한층 강화된다. 군은 등기 수령이 어려운 1인 가구 등을 위한 '선택등기' 도입, 상속 취득세 안내 QR코드 제작을 시행 중이다. 하반기에는 조례 개정을 통해 자동이체 및 전자고지 세액공제액을 기존 500원에서 800원으로 확대한다.또한 인구감소지역 세제 지원에 따라 생애 최초 주택 취득세 공제(최대 300만 원) 및 12억 원 이하 신축 주택 취득세 50% 감면도 추진한다.맞춤형 체납 관리를 위해 8월부터 전담 인력 3명으로 구성된 체납관리단을 가동해 실태조사를 진행하고 있으며, 생계형 체납자에게는 복지서비스 연계를 병행한다. 군은 이번 성과를 바탕으로 행정안전부 특별교부세를 확보하고 2027년까지 체납관리단을 10명으로 확대할 계획이다.행정 인프라 확충 사업도 가속도를 내고 있다. 총사업비 144억8600만 원이 투입되는 이원면 행정복지센터(연면적 2,529㎡, 지상 3층)는 연내 설계를 마치고 2027년 1월 착공해 2028년 6월 준공을 목표로 하고 있다.아울러 신규 및 저연차 공무원의 주거 안정을 위해 태안읍 남문리에 15호실 규모의 통합관사 조성을 완료했다. 지난 7월 1차 입주(7호실)를 마쳤으며, 오는 9월 신규 임용자를 대상으로 2차 입주를 진행해 행정서비스의 질적 향상을 도모할 방침이다.