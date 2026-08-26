장미란씨 사건 자료 삭제하며 '교통사고' 입력... 수사 총체적 난국

큰사진보기 ▲실종아동등 프로파일링시스템 수정, 해제 양식. ⓒ 제주의소리 관련사진보기

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제주에서 30대 여성 장미란씨 실종사건을 허위로 종결한 혐의를 받는 경찰관이 실종자 관리 시스템에서 장씨의 자료를 삭제하는 과정에서 '교통사고사상자' 코드를 허위로 입력한 것으로 파악됐다.25일 제주경찰청에 따르면 제주서부경찰서 소속 A경장은 지난 5월 장씨 실종사건을 종결하는 과정에서 '실종아동등 프로파일링시스템'에 등록된 장씨의 자료를 삭제하면서 '교통사고사상자'에 해당하는 코드를 입력한 것으로 전해졌다.실종아동등 프로파일링시스템은 실종자의 인적사항과 신고·수색·발견 등 사건 처리 과정을 전산으로 관리하는 경찰 내부 시스템이다.관련 규정상 시스템에 등록된 자료는 일정 기간 보존하는 것이 원칙이지만, 대상자가 사망하거나 보호자가 삭제를 요구한 경우에는 즉시 삭제할 수 있다.경찰은 A경장이 실제 장씨의 소재나 생사를 확인하지 않은 상태에서 자료를 삭제하기 위해 장씨를 '교통사고사상자'로 허위 입력한 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.A경장은 지난 5월 15일 오후 6시 43분께 장씨 남자친구의 실종신고를 접수한 뒤 약 2시간 30분 만인 오후 9시 16분께 "장씨와 연락이 닿았으며, 장씨가 가족 등과 연락하는 것을 원하지 않는다"는 취지로 남자친구에게 거짓으로 전달하고 사건을 종결한 혐의를 받고 있다.이후 실종자 관리를 위한 프로파일링시스템에서도 장씨의 정보를 사실과 다르게 입력해 관련 자료를 삭제한 것으로 조사됐다.경찰은 A경장을 상대로 허위 종결과 시스템상 허위 입력·삭제 경위 등을 조사하고 있다.한편, 지난 24일 체포적부심 인용으로 석방된 A경장은 이날 오후 2시30분께 제주지방법원에서 열린 영장실질심사에 출석했다.영장실질심사는 약 1시간 만에 종료됐으며, A경장은 이후 제주동부경찰서로 이동해 구속영장 발부 여부를 기다리고 있는 것으로 전해졌다.경찰청은 이날 제주서부경찰서에서 발생한 실종사건 허위 종결에 대한 지휘책임을 물어 전·현직 제주서부경찰서장과 형사과장, 실종수사팀장 등 지휘라인 4명을 대기발령 조치했다.경찰청은 이들을 상대로 지휘·감독 책임에 대한 사실관계를 확인하는 등 감찰조사를 진행하고 있다.