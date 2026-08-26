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정치

26.08.26 09:47최종 업데이트 26.08.26 09:47

'레드팀' 꾸린 황인권 경호처장 "내부 소통 강화로 열린 경호 구현"

실무직원들로 구성된 소통참모단과 수시 간담회 진행 계획... 수평적·역동적 조직문화 조성 일환

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이재명 대통령과 황인권 경호처장 이재명 대통령이 11일 서울 용산 대통령실 기자식당에서 출입기자들과 점심식사 후 이동하고 있다. 오른쪽은 황인권 대통령경호처장. 2025.6.11 [대통령통신사진기자단]
이재명 대통령과 황인권 경호처장이재명 대통령이 11일 서울 용산 대통령실 기자식당에서 출입기자들과 점심식사 후 이동하고 있다. 오른쪽은 황인권 대통령경호처장. 2025.6.11 [대통령통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스

대통령경호처(처장 황인권)가 실무직원들로만 구성된 기관장 직속의 '레드팀(Red Team)'을 꾸렸다. 건강한 내부 소통 활성화와 수평적 조직문화 정착을 위한 옴부즈만 제도의 일환으로 구성한 이른바 '소통참모단'이다.

경호처는 26일 보도자료를 통해 이를 알리면서 "소통참모단은 균형 잡힌 시각으로 조직 운영 전반에 대해 가감없는 의견과 대안을 제시하는 역할을 맡게 될 것"이라고 알렸다.

그에 따르면 소통참모단은 수시로 기관장과의 공식 및 비공식 간담회를 통해 조직 발전에 필요한 개선·발전 사항과 전략적 대응 과제 등 현장의 목소리를 직접 전달하게 된다. 또한 6개월 단위로 소통참모단에 참여할 실무직원들을 다시 선정해서 최대한 많은 직원들에게 기회를 제공할 계획이다.

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이에 대해 경호처는 "국민주권정부 출범 이후 일관되게 추진해 온 수평적이고 역동적인 조직문화 조성의 일환"이라며 "(경호처는) 그동안 내부 익명게시판 운영과 기관장-부서·직급·직렬별 직원간담회를 통해 직원들이 자유롭게 의견을 개진할 수 있도록 하였으며 제안된 의견들을 실제 정책에 적극 반영하고 있다"고 설명했다.

황인권 경호처장은 이번 소통참모단과 관련 "현장 직원들의 가감 없는 의견과 대안을 직접 듣고 수용하는 뜻 깊은 기회가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다. 아울러 "철저한 자율성이 보장된 소통참모단을 통해 수평적이고 역동적인 조직문화 확산은 물론 내부 소통 강화를 발판삼아 국민을 위한 '열린 경호 구현'에도 더욱 심혈을 기울이겠다"고 강조했다.

#대통령경호처#황인권#레드팀#소통#열린경호

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

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