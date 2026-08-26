"물러난다" 질의응답 없이 떠난 이준석, 지도부도 총사퇴

큰사진보기 ▲이준석, 대표직 사퇴이준석 개혁신당 대표가 26일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 대표직 사퇴 의사를 밝히고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"저는 오늘 개혁신당 대표직에서 물러납니다."

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큰사진보기 ▲이준석 개혁신당 대표가 26일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 대표직 사퇴 의사를 밝히고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

이준석 개혁신당 대표가 당대표직 사퇴를 공식 선언했다. 지난 6·3 지방선거 이후 추진해 온 당의 '자강과 쇄신'이 충분한 호응을 얻지 못했다는 게 이 대표가 직접 밝힌 이유다.이 대표뿐 아니라 최고위원과 정책위의장도 지방선거 패배 등에 대한 책임을 지고 함께 물러나면서 개혁신당 지도부는 사실상 총사퇴했다.이 대표는 26일 오전 서울 여의도 국회 소통관 기자회견장에서 준비해 온 회견문을 낭독한 뒤 자리를 떠났다. 별도의 백그라운드 브리핑도 없었다. 기자회견문 낭독을 마친 그는 허리를 숙여 꾸벅 인사를 하고는, 평소와 달리 몰려드는 기자들의 질문을 뒤로한 채 그대로 자리를 떠났다.이 대표는 이날 회견에서 "지방선거 이후 석 달 남짓, 저는 당의 자강과 쇄신을 위한 고민과 제안을 해왔다"라면서 "그러나 당 안에서 충분한 호응을 얻지 못했다"라고 밝혔다. 당내 구성원들에게 책임을 돌리지는 않았다. 그는 "누구의 탓도 아니다"라며 "설득해내지 못한 책임은 전적으로 대표인 저에게 있다"라고 말했다.특히 향후 정치 일정을 앞두고 당내 노선과 방향을 둘러싼 합의가 필요하다는 점을 강조했다. 이 대표는 "우리 앞에는 미룰 수 없는 정치일정이 놓여 있다. 정치의 시간은 누구를 기다려 주지 않는다"라면서 "방향에 대한 합의 없이 그 일정을 맞을 수는 없다고 판단했다"라고 설명했다.이어 "제가 오히려 당내 다른 구성원들이 하고자 하는 일을 가로막고 있었다면, 그 자리를 비우는 것이 제가 당을 위해 선택해야 할 길이라고 생각했다"라고 밝혔다. 자신의 쇄신 구상이 당내 동의를 충분히 얻지 못한 상황에서 대표직을 유지하는 대신 물러나는 쪽을 택했다는 취지다.이 대표는 "한 사람의 당원으로, 동탄2신도시의 국회의원으로 제자리에서 할 일을 하겠다"라면서 "뒤이어 당을 이끌어 갈 분들께는 더 큰 힘을 실어 주시기를 부탁드린다"라고 말한 뒤 회견을 마쳤다.개혁신당은 지난 6·3 지방선거에서 기대에 못 미치는 성적을 거뒀고, 부산시장 후보로 출마했던 정이한씨의 이른바 '피습 자작극' 사건까지 겹쳤다. 이 대표는 지방선거 이후 당의 진로와 쇄신 방안을 놓고 내부 논의를 이어온 것으로 전해졌다. 지난 24일 예정됐던 김민석 더불어민주당 대표의 개혁신당 예방이 불과 몇 시간을 앞두고 갑작스럽게 취소된 것도 이런 내부 논의와 무관하지 않았던 것으로 보인다. 당시 개혁신당은 '당 내부 사정'을 이유로 일정을 취소했다.이기인 개혁신당 사무총장은 이날 오전 CBS라디오 <박성태의 뉴스쇼>에 출연해 이 대표가 이미 지난 23일 일요일 저녁 사퇴 의사를 밝혔으며, 이튿날인 24일 최고위원회의가 끝난 뒤 비공개 회의에서 지도부에도 이를 알렸다고 설명했다.이 사무총장은 지방선거 패배가 이 대표의 결심에 크게 작용했다고 전했다. 그는 "저희가 지방선거에 대해서 굉장히 많은 정성과 성의를 들였는데 결과가 좀 뼈아프지 않았느냐. 1석밖에 안 됐다"라며 "그 패배가 굉장히 당 지도부에게 뼈아팠고, 그에 따라서 동력을 잃은 부분도 있다"라고 말했다.당내 노선 차이도 일부 있었다고 인정했다. 이 사무총장은 "당 쇄신안까지는 아니다"라고 전제하면서도 "당의 어떤 진로와 방향에 대해서 약간의 이견이 있었긴 하다"라고 밝혔다. 다만 "갈등 정도는 아니"라며 "그걸 수렴하는 과정에서 뭔가 다들 의욕이 없었던지라 당대표가 종합적으로 판단해서 사퇴하는 것으로 이해하면 될 것 같다"라고 설명했다.정이한씨 사건 역시 사퇴 배경 가운데 하나라고 설명했다. 이 사무총장은 당내에서 해당 사건의 책임을 서로 미루는 분위기는 아니었다고 선을 그으면서 "어떻게 결백을 얘기해도 저희 당의 공천이었고 저희 당의 책임일 수밖에 없다"라며 "당대표도 거기에 대한 책임을 지겠다는 의미로 해석해 주시면 될 것 같다"라고 말했다.다만 사건 직후 곧바로 대표직에서 물러날 경우 '꼬리 자르기'로 비칠 수 있다는 우려 때문에 사퇴 시점을 늦춘 측면이 있다고 했다. 당내 조사와 수습 절차가 어느 정도 진행된 뒤 책임을 지는 모양새를 택했다는 설명이다.한편 이 대표의 사퇴와 함께 최고위원 및 정책위의장도 물러났다. 개혁신당은 이날 별도 공지를 통해 "지도부는 지방선거 패배 등에 대한 책임을 지고 총사퇴했다"라고 밝혔다.이에 따라 천하람 원내대표가 당대표 권한대행을 맡는다. 개혁신당은 천 권한대행 체제에서 차기 지도부 선출을 위한 전당대회 실시 등 후속 절차를 밟을 예정이다. 당은 "국민과 당원의 기대에 부응하는 개혁신당이 되기 위해 보다 절실하게 노력하겠다"라고 밝혔다.