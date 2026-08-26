'YTN 제자리로'가 이렇게 어려워야 할 일인가

큰사진보기 ▲노종면 더불어민주당 의원이 2025년 10월 14일 오전 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 국정감사에서 YTN이 김건희씨(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내) 허위 이력에 대해 취재할 때 확보된 녹취 음성을 공개하며 "YTN의 사영화, YTN을 팔아넘긴 본질은 사적인 복수심이 맞다고 생각한다"라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲YTN 마포사옥 ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국언론노동조합과 언론노조 YTN지부가 지난 7월 29일부터 유진그룹의 YTN 최대주주 자격 박탈을 촉구하는 릴레이 108배에 돌입했다. ⓒ 전국언론노동조합 관련사진보기

지난 21일, 방송미디어통신위원회(방미통위)에서 YTN의 최대주주 유진그룹에 대한 청문 안건 처리가 무산됐다. 해당 안건 처리를 앞두고 국민의힘 추천 위원 2명이 퇴장하면서, 정족수에 대한 법률 검토가 필요하다는 이유였다.청문은 최대주주 승인 취소 여부를 판단하기에 앞서 당사자에게 사실관계를 확인하는 절차이다. YTN을 장악한 유진그룹을 쫓아내는 과정이 순탄할 거라고 기대하지는 않았다. 하지만, 승인 취소도 아니고 청문조차 의결하지 못했다는 데에는 경악을 금할 수 없다.20대 대선 당시 김건희씨가 자신의 허위학력 의혹을 취재한 YTN 기자에게 "나도 복수를 해야지 안 되겠네"라고 위협했던 건 잘 알려진 사실이다. 그 복수는 오래지 않아 현실이 된 듯하다. 다시 짚어보자.YTN 주주였던 두 공기업(한전KDN·마사회)이 지분을 팔지 않겠다고 하자 산업통상자원부가 나서 사실상 매각을 강요했다. 팔더라도 각자 최선의 가격으로 팔겠다고 하자, 이번에는 방송통신위원회가 '두 공기업의 지분 30.95%를 합쳐서 매각해야 한다'는 취지의 공문을 내렸다(2023.9.5). 이동관 당시 방송통신위원장이 취임한 지 8일 만에 벌어진 일이다.이것으로 대기업과 신문사는 소유지분 제한이 적용돼 입찰에 참가할 수 없게 됐다. 경쟁 후보군이 크게 줄어든 가운데 유진그룹이 낙찰자로 선정됐다(2023.10.23). 유진그룹은 최대주주 변경승인 심사를 접수했고(11.15), 방통위는 보름 만에 '승인 취지의 보류'라는 희한한 결정을 내렸다(11.29), 그리고 두 달 남짓 지난 이듬해 2월(2024.2.7), 방미통위는 최종 승인을 내줬다.기존 전례에 비해 기간은 크게 단축됐다. 2인 체제 방통위의 과감한 결정에, 유진그룹은 이명박 정권 시절 YTN 대량 해직 사태의 주역 김백을 사장에 앉혀 정권 비판 보도를 통제하는 것으로 보답했다. 방송장악 외주화의 실현, 권력도 자본도 소기의 목적을 완수했다.이 과정이 체계적으로 신속하게 실행된 것과 달리 새 정부의 청산 작업은 너무도 더디다. 언론계 내란 청산의 핵심 지표는 YTN이다. 지난해 9월 방미통위 설치법이 통과될 때만 해도 YTN 정상화는 머지않아 보였다. 그런데 위원장을 지명하는 데에만 두 달이 걸렸다. 위원을 채우는 데도 또 넉 달이 걸렸다. 첫 전체회의를 여는 데에만 반년을 소모했다.뒤늦게 지난 4월 YTN 문제를 안건으로 올렸지만, 법률자문이 필요하다, 숙의를 거쳐야 한다며 넉 달의 시간을 또 흘려보냈다. 그러고도 추가 사실 관계 확인 요구가 나오더니, 이번엔 정족수 논란까지 벌어진 것이다. 방미통위 설치부터 지금까지, 내란정권이었다면 YTN 안건을 네 번은 처리하고도 남았을 시간이다.문제는 방미통위가 이렇게 흘려보낸 시간들이, 유진의 YTN 장악을 더욱 공고히 하고, YTN 정상화를 더 어렵게 만들고 있다는 점이다. 그 기간 유진은 자신의 지분을 야금야금 늘려가며 지배구조를 강화하고 있다. 양상우, 오창익 등 진보 인사를 내세워 공정방송 제도를 비롯한 YTN의 내부 시스템 곳곳을 망가뜨리고 있다는 비판도 나온다. 신뢰도 1위의 보도전문채널 YTN은 국민들로부터 계속해서 멀어지고 있다. 방송법상 규정된 사장추천위원회 제도도 시행되지 못하면서, 방미통위의 징계까지 받아야 하는 처지에 내몰렸다.YTN 노동자들은 처절하게 싸우고 있다. 공식 쟁의를 시작한 지 460일을 넘은 가운데 전면 파업만 해도 9차례, 매일 피케팅에 나선 지도 1년 4개월이다. 기자회견과 집회, 성명을 비롯해 사내에서 사측과 일상적으로 벌어지는 크고 작은 싸움은 일일이 셀 수도 없다. 하다하다 폭염 속 108배에 돌입한 것도 곧 한 달이 된다. 조합원들 사이에서는 이제 고공농성이라도 해야 하느냐는 절박한 물음마저 나오고 있다.유진이 YTN을 운영할 자격이 없다고 생각한다. 승인 절차의 불법은 물론이고, 언론의 공적 책임에 대한 최소한의 인식도 찾아볼 수 없다. 경영 성과 역시 문제라고 본다. 지난 2년 반, 유진의 자격 없음은 충분히 확인됐다고 본다. 유진을 옹호한다는 사람조차 '이미 거래가 끝난 걸 어떡하냐' 정도의 논리를 내세운다.과연 그런가. 불법이든 편법이든 수단과 방법을 가리지 않고 일단 저질러 놓으면 '어쩔 수 없는 일'이 되는 것인가. 그것은 우리 사회에 대한 모독이다. 우리 사회 민주주의에 대한 모독이다. 우리 사회 민주주의를 일궈낸 시민에 대한 모독이다. 내란을 극복해 낸 우리 사회에 그런 선례를 남길 수는 없다. 우리의 요구는 결코 무리한 것이 아니다. 잘못된 일은 바로잡아야 한다는 지극히 상식적인 요구다.언론노조는 거듭 밝힌다. 유진이 있는 한, YTN의 정상화는 없다. YTN의 제자리 찾기는 유진 퇴출에서 비로소 시작된다. 유진의 최대주주 승인을 취소하라는 법원 결정에 항소하지 않은 것은 그 누구도 아닌 방미통위 자신이다. 누구도 강요하지 않았다. 법원의 결정 취지에 동의한다면, 실행하면 될 일이다. 기다림의 미학이란 건 없다.