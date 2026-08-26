국회 앞 1천 명 집결... "행정수도특별법 연내 제정" 범국민 결의대회 열린다

큰사진보기 ▲'행정수도 특별법 연내 제정을 위한 범국민대책위원회'(아래 대책위)는 오는 31일 오전 11시 국회 본관 앞에서 '행정수도 특별법 연내 제정을 위한 국민 결의대회'를 개최한다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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행정수도완성과 국가균형발전의 실질적 완결을 위한 범국민적 투쟁이 전국 단위로 본격 확산된다. '행정수도 특별법 연내 제정을 위한 범국민대책위원회'(아래 대책위)는 오는 31일 오전 11시 국회 본관 앞에서 '행정수도 특별법 연내 제정을 위한 국민 결의대회'를 개최한다.지난 13일 출범한 대책위는 그동안 성공적인 결의대회 개최를 위해 행사 준비와 조직 정비를 꾸준히 이어왔다. 이번 결의대회는 세종시민 중심의 열기가 전 국민적 역량으로 확장되는 결정적 분수령이 될 전망이다.대책위에 따르면 이번 행사는 단순한 지역 현안을 넘어 대한민국 전역의 균형발전과 직결된 국가적 과제로 격상되어 치러진다. 현장에는 충청권 4개 시·도지사와 시도의회 의장(대전·세종·충북·충남)을 비롯해 대한민국시도의회의장협의회 소속 의장단이 대거 참석해 연대 발언에 나설 전망이다.또한 한국YMCA전국연맹, 대한민국주민자치연합회, 전국참여자치시민연대 등 전국 단위 시민사회단체 대표들도 동참해 입법 촉구의 목소리를 높인다.성은정 대책위 집행위원장은 "지난 13일 출범식이 세종시 중심의 기틀을 다졌다면, 이번 31일 행사는 충청권과 전국 단위로 범위를 대폭 넓혀 국민적 여론 형성을 이뤄내는 장이 될 것"이라며 "수도권 초집중과 지방소멸이라는 국가적 위기를 극복하기 위해 전국 지방의회와 시민사회가 한목소리를 내기로 했다"고 강조했다.이날 행사를 위해 세종시민을 중심으로 자발적인 상경 행렬도 이어지고 있다. 24일 마감된 사전 접수 결과 세종시민만 900여 명이 참여를 확정했으며, 타지역 내빈과 연대 인원을 포함하면 1천여 명 규모의 대규모 결집이 이뤄질 것으로 예상된다. 특히 이번 대회에는 세종시 이통장연합회, 장애인단체연합회, 새마을회, 주민자치연합회 등 지역 내 다양한 직능·시민사회단체 소속 차량 총 23대가 동원되는 등 강력한 연대세를 과시할 예정이다.참가자들은 당일 오전 7시 세종을 출발해 천안삼거리휴게소를 거쳐 10시 국회에 도착한 뒤, 오전 11시 개회 선언을 시작으로 결의사, 연대사, 입법완수 결의, 퍼포먼스 순으로 행사를 진행한다. 특히 공동 행동 선언에서는 ▲2026년 정기국회 내 '행정수도특별법' 즉각 처리 ▲여야의 정파·지역 초월한 초당적 협력 ▲정부·국회의 책임 있는 행동 등을 강력히 촉구할 예정이다.이와 함께 충청권 4개 시·도지사와 광역의회 의장단이 참여하는 블록구호 제창 및 손피켓(행정수도특별법 연내 제정!) 퍼포먼스가 현장의 열기를 더할 전망이다.대책위는 이번 결의대회를 기점으로 9월 1일부터 곧바로 '1인 릴레이 캠페인'에 돌입하며, 국회 국토교통위원회 및 법제사법위원회 소속 의원들과의 연속 간담회를 추진해 행정수도 특별법의 정기국회 내 조속한 처리를 강하게 압박할 방침이다.성은정 집행위원장은 세종시민과 국민을 향해 "이번 사안은 단순히 세종시만의 문제가 아니라 비효율적이고 논리 모순적인 국가 운영을 정상화하는 과정"이라며 "행정수도 완성은 대한민국 국민으로서 마땅히 누려야 할 당연한 권리와 요구인 만큼, 시민 여러분께서도 깊은 공감과 지지를 보내주시길 바란다"고 독려했다.