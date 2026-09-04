미국에서 찾기 힘들었던 음식... 이민 생활을 버티게 해주는 맛

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큰사진보기 ▲유미카츠 덜루스 매장의 돈가스도어대시 앱에서 배달받은 돈가스다. 비슷한 듯 접시의 구성이 조금은 엉성하다. 그래도 맛은 좋다. ⓒ 주환선 관련사진보기

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큰사진보기 ▲도어대시 유미카츠미국 대표 배달앱 도어대시 메인에 한국음식이라고 표기가 있다. 주와 지역마다 다른 것으로 추정된다. 음식점 유미카즈에는 돈가스 외에 많은 한국음식을 먹을 수 있다. ⓒ 주환선 관련사진보기

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어릴 때부터 나는 돈가스를 참 좋아했다. 엄마와 시장에 가도, 마트에 가도 장을 보고 나면 꼭 돈가스를 먹었다. 특별한 이유라기보단 그냥 맛있어서였다.어른이 되었어도 입맛이 크게 달라지지 않았다. 어느 순간부터는 바삭한 튀김옷에 두툼한 고기로 만든 일식 돈가스를 더 좋아하게 됐다. 일본에서 유학할 때는 돈가스를 자주 먹었다. 저렴한 돈가스 도시락을 사 먹기도 했고, 학생식당에서도 먹었다. 술 한잔할 때 안주로 돈가스를 시키기도 했다. 그때까지만 해도 돈가스는 먹고 싶으면 언제든 먹을 수 있는 음식이었다.미국으로 이민을 오고 나서는 상황이 달라졌다. 처음 머물렀던 노스캐롤라이나에서는 큰 도시를 벗어나면 한식당을 찾는 것부터 쉽지 않았다. 옛날 한국 스타일의 경양식 돈가스는 더 말할 것도 없었다. 일본 스시나 라멘집은 보이는데 이상하게 돈가스집은 찾기 어려웠다.한국에서는 집 근처 마트에서 사 먹거나 편의점에서 사와 전자레인지나 에어프라이어에 조리해 먹으면 그만이었던 음식이었다. 그런데 미국에서는 쉽게 찾을 수 없는 음식이 되었다. 아시안 마트나 한인 대형마트에서 냉동식품으로 주문할 수 있었지만, 당일로 배송받기도 어려웠고 맛도 한국에서의 맛과는 달랐다. 결국 먹고 싶으면 직접 요리해야 했다. 별것 아닌 일일 수도 있지만, 먹고 싶은 음식을 마음대로 먹을 수 없다는 것은 생각보다 답답한 일이었다.그러다 한인타운(조지아 둘루스)으로 이사를 오면서 조금 달라졌다. 여전히 한국만큼은 아니지만, 한국 식품과 식재료를 한국어로 주문해 당일 배송받을 수 있고, 조금 여윳돈이 생기면 한식을 배달시켜 먹을 수도 있었다. 미국에서 살지만 익숙한 한국 음식들을 다시 먹을 수 있다는 것은 큰 위안이었다.얼마 전 둘째가 열이 나 집에서 아이를 돌봤다. 아이를 돌보는 일은 사랑스럽지만 쉬운 일은 아니다. 다행히 이틀째부터 열이 내려가기 시작했다. 긴장이 풀린 것인지, 해방감을 느낀 것인지 갑자기 돈가스가 먹고 싶어졌다. 배달앱 도어대시를 열고 돈가스를 검색하여 주문했다.생각해 보면 참 신기한 일이다. 예전 같으면 한국이나 일본에서 아무렇지 않게 먹었을 돈가스 를 찾기 힘들었던 미국에서 배달앱을 켜고 주문해서 먹고 있다. 가격은 조금 비쌌고 음식의 구성도 한국에서 먹던 것과 달랐다. 그래도 맛은 참 좋았다.돈가스를 먹다가 문득 엄마 생각이 났다. 돈가스 한 접시가 과거의 기억을 하나씩 떠올리게 했다. 내가 그리워했던 것은 어쩌면 돈가스만은 아니었던 것 같다.시차가 있다 보니, 또 각자의 생활에 바쁘다 보니 부모님이나 친구들과도 예전처럼 자주 연락하지 못한다. 이곳에는 친구나 지인도 없어 일상에서 만나는 사람은 아내와 아이들이 전부이다.그런 일상에서 돈가스 한 접시가 주는 위로는 꽤 컸다. 어쩌면 그때 함께 했던 사람들과 장소, 그리고 그때의 시간이 그리웠던 것인지도 모른다.한국에서 돈가스는 흔한 음식이다. 먹고 싶으면 언제든 먹을 수 있으니 특별하게 생각하지 않았다. 하지만 멀리 지구 반대편에서 살아보니, 일상속 평범한 음식에도 내가 살아온 추억과 공간이 있다는 것을 알게 되었다.아마 한국에 있을 때였다면 돈가스 한 접시에 이런 생각을 하지는 않았을 것이다. 하지만, 며칠 전의 돈가스는 향수를 느끼게 해줬다.해외생활을 버티게 해주는 힘이라는 게 꼭 특별한 것만은 아닐 것이다. 가족과의 전화 한 통, 익숙한 음식, 어디선가 스치듯 들리는 모국어처럼 작은 것들이 하루를 견디게 해주기도 한다. 나에게는 그날의 돈가스 한 접시가 그러했다.미국에서 먹는 돈까스가 한국에서 먹던 것보다 조금 더 비싸고, 조금 다르다 해도 여전히 맛있었다. 그리고 이제 돈까스는 나에게 꽤나 특별한 음식이 되었다.