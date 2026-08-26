캐나다, 미국에 200억 달러 보복관세... 무역 갈등 '전면전'

큰사진보기 ▲마크 카니 캐나다 총리. ⓒ 연합뉴스/AFP 관련사진보기

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캐나다가 200억 달러(한화 약 27조 원) 규모의 미국산 제품에 최고 50%의 보복관세를 부과하기로 했다.캐나다 정부는 25일(현지시각) 미국산 제품 약 700개 품목에 15%, 25%, 50%의 보복관세를 차등 부과한다고 발표했다.품목별로는 미국산 철강 및 알루미늄 제품과 가구, 의류 등에 50% 관세를 부과하며 가전과 유제품, 해산물은 25%, 산업용 공구 등에는 15% 관세가 적용된다. 이를 합한 수입액은 200억 달러에 달한다.오는 9월 8일부터 적용되는 이번 관세는 미국이 지난 22일부터 200억 달러 규모의 캐나다산 제품에 50% 관세를 부과한 것에 대한 보복 대응이다.프랑수아 필립 샹파뉴 캐나다 재무장관은 "우리가 이 갈등을 선택한 것은 아니지만, 경제적 통합이 상생 파트너십이 아니라 무기로 이용될 때는 맞서야 한다"라며 "우리는 비례적이고, 목표 지향적이며, 전략적인 방식으로 나설 것"이라고 말했다.또한 미국과의 무역 갈등으로 피해를 보는 기업과 근로자를 위한 75억 캐나다달러(미화 약 54억 달러) 규모의 지원 패키지도 함께 발표했다.앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 캐나다와의 무역 협상이 결렬되자 곧바로 관세 카드를 꺼내 들었다. 특히 2027년 1월 1일부터 캐나다의 자동차와 자동차 부품, 철강 관세를 50%로 인상하기로 했다.그는 미국이 캐나다와의 무역에서 막대한 적자를 보고 있다면서 "캐나다는 오랫동안 미국을 갈취해 왔다"라고 주장했다.그러나 미국에서는 트럼프 대통령의 관세 정책에 우려가 나온다. 전미자동차노조(UAW)는 "우리 회원 대다수가 트럼프 대통령에게 투표했고, 그를 반대하는 것은 아니다"라면서도 "관세는 우리의 산업에 타격을 주고, 비용을 증가시키고 있다"라고 지적했다.이어 "관세를 인상해야 한다면, 시간당 3달러밖에 주지 않으며 노동자들을 위험한 작업 환경에 내몰고 독립적인 노조를 탄압하는 자동차 제조업체들이 계속해서 일자리를 해외로 이전하는 국가에 해야 한다"라고 밝혔다.미국 차기 대선에서 민주의 '잠룡'으로 거론되는 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사는 "캐나다는 미국의 가장 가까운 동맹국이자 핵심 교역 상대국"이라며 "그럼에도 트럼프 대통령은 캐나다에 50% 관세를 부과하고 있다. 도대체 무슨 짓인가"라고 비판했다.반면에 캐나다는 야권까지 마크 카니 총리를 지지하며 단결하고 있다. 카니 총리는 협상 결렬 이튿날 대국민 연설에서 "우리는 공격을 받았고, 그건 전쟁 중이라는 말이다"라며 "반격에 나설 것"이라고 선언했다.제1야당인 보수당의 피에르 푸알리에브르 대표가 "캐나다 국민은 나라를 지키기 위해 단결해야 한다"라고 밝혔다. 보수 성향의 더그 포드 온타리오주 주총리도 "지금은 모두 같은 방향으로 나아가야 하며, (카니 총리에) 반대하는 사람이 있어서는 안 된다"라고 강조했다.캐나다에서 유일하게 프랑스어를 사용하며 독립을 주장하던 퀘벡의 분리주의 정당 '퀘벡당'도 당분간 독립 주민투표를 추진하지 않기로 했다.캐나다 공영방송 CBC뉴스는 "대부분의 주총리들이 카니 총리가 협상 결렬을 선택하고 보복 관세에 나선 것을 지지하고 있다"라며 "미국과의 무역 갈등이 캐나다의 국가적 단결을 이끌어 내고 있다"라고 전했다.카니 총리는 이날도 연설에서 "우리는 (협상 테이블에서) 미국의 제안을 받아들일 수 없었고, 그들이 요구한 것을 줄 수도 없었다"라며 "캐나다가 미국의 자회사라거나 캐나다 산업이 미국 산업에 비해 불리해지고 역풍을 맞을 것이라는 태도는 우리가 결코 받아들일 수 없다"라고 강조했다.다만 "미국이 우리 산업에 대한 올바른 태도와 진정한 파트너십을 갖고 먼저 협상 테이블에 돌아온다면, 당연히 우리도 나올 것"이라고 가능성을 열어뒀다.