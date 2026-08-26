청년 '첫 경력' 보장한다는 부산시, 기준부터 바꿔야

큰사진보기 ▲전재수 부산시장이 14일 부산시청 9층 기자회견장에서 3차 추가경정예산안 내용을 발표하고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 시민언론 민들레에도 실립니다.

카르페 디엠(Carpe Diem). 오늘을 붙잡아라.영화 <죽은 시인의 사회>에서 키팅 선생님은 학생들에게 책상 위에 놓인 교과서만 보지 말고, 책상 위로 올라서서 세상을 다르게 바라보라고 말한다. 중요한 것은 학생들에게 무엇을 외우게 하는 것이 아니라 스스로 생각하고, 경험하고, 자신의 길을 선택할 수 있도록 하는 것이다. 이는 미국의 실용주의 철학자 존 듀이의 교육철학과도 맞닿아 있다. 듀이는 교육을 '삶을 위한 준비'가 아니라 '삶 그 자체'로 보았다. 경험하고, 그 경험을 성찰하며 성장하는 것이 교육이라는 것이다.청년정책도 다르지 않다. 청년에게 필요한 것은 정책의 이름이 아니라 실제 삶을 바꾸는 경험과 기회다. 그런 점에서 전재수 부산시장이 내놓은 '부산청년 첫경력 보장제'를 바라보며 묻지 않을 수 없다. 정말 청년의 첫 경력을 보장하고 있는가? 전재수 시장은 부산의 청년인구 유출과 고령화를 진단하며 '기회의 부산'을 만들겠다고 약속했다. 특히 경력직을 선호하는 노동 시장에서 스펙이 부족해 취업에 어려움을 겪지 않도록 첫경력 보장제를 제시했다. 취지는 분명 좋다. 문제는 정책 취지와 현실 사이의 간극이다.이번 첫경력 보장제 시범사업의 참여 기업들을 살펴보면 더욱 선명해진다. 생산·품질관리, 전기·기계, IT, 디자인, 물류·사무, 서비스 등 다양한 직무가 있지만 상당수 기업은 지원 과정에서 전공, 자격증, CAD, 컴퓨터 활용능력, 관련 지식, 포트폴리오 등을 요구한다. 물론 기업이 업무 수행에 필요한 최소한의 역량을 요구하는 것은 당연하다. 그러나, 스펙이 없어 첫 경력을 만들기 어려운 청년에게 기회를 주겠다는 정책이라면, 그 기회의 문턱은 도대체 얼마나 낮아졌는가. 청년에게 "경력이 없어서 취업이 어렵다"고 말해놓고, 정작 첫 경력을 얻기 위한 일자리에서 다시 경력과 역량을 요구한다면 정책의 출발점부터 모순이 생긴다.더구나 사업의 규모도 냉정하게 들여다볼 필요가 있다. 대대적으로 '첫경력 보장'을 내세웠지만 시범사업의 실제 채용 인원은 기업당 대부분 1명, 많아야 2명으로 매우 제한적이다. 부산 전체 청년의 취업 문제를 해결하겠다는 정책이라기에는 출발점부터 그 규모가 너무 작다. 물론 시범사업이라는 점을 모르는 바가 아니다. 처음부터 수천 명을 대상으로 시행하기 어려운 것도 이해한다. 하지만 시범사업이라면 오히려 무엇을 검증할 것인지가 명확해야 한다. 현재 사업이 단순히 "청년 몇 명을 기업에 배치했다"는 실적을 만드는 데 그친다면 그것은 일경험 사업이지, '첫경력 보장제'라고 부르기에는 부족하다.더 큰 문제는 임금과 고용의 질이다. 이번 시범사업에 제시된 평균 급여는 200만 원대 초반이다. 법정 최저임금 수준이거나 이를 조금 웃도는 수준이다. 생산·조립·포장·품질검사·물류·현장보조 등 다양한 실무 경험을 쌓을 수 있다는 설명도 있다.하지만 청년의 입장에서 냉정하게 물어보자. 편의점이나 단기 아르바이트보다 이 일경험을 선택해야 할 이유는 무엇인가? 청년들이 아르바이트를 하는 이유는 단순하다. 당장 생활비가 필요하기 때문이다. 그런데 청년에게 '경력'을 얻으려면 일정 기간 자신의 시간과 노동을 투입하라고 하면서, 그 경력이 이후 취업으로 연결된다는 보장은 없다. 그렇다면 이 사업은 자칫 '경력을 얻기 위해 임금을 감수해야 하는 일자리'가 될 수 있다.'정규직 전환 기회 제공'이라는 표현도 짚어야 한다. 정규직으로 전환되는 것과 정규직으로 전환될 기회가 있는 것은 완전히 다르다. 청년에게 필요한 것은 "혹시 잘하면 정규직이 될 수도 있다"는 희망고문이 아니다. 첫경력 보장제가 정말 취업 연계 정책이라면 최소한 어떤 기준으로, 어떤 절차를 통해, 어느 시점에 전환 여부가 결정되는지, 그리고 정규직 전환 목표와 취업유지율, 몇 퍼센트 정도가 정규직으로 전환되는지가 제시되어야 한다.기존 사업이 2~3개월의 일경험을 제공했다면 이번 사업은 최대 4개월로 확대하고, 향후 최대 1년까지 확대하겠다는 것이 핵심 차별점으로 제시된다. 그런데 기간만 늘린다고 양질의 일자리가 되는 것일까? 양질의 일자리에는 임금, 고용 안정성, 직무의 전문성, 경력 인정, 교육훈련, 성장 가능성, 정규직 전환 가능성, 조직문화 등이 함께 들어가야 한다.4개월의 단순·보조업무를 반복한다면 그것은 '1년짜리 첫 경력'일 뿐, 다음 일자리를 만들어주는 경력이라고 보기 어렵다. 따라서 부산시가 정말 첫경력을 보장하고 싶다면 6개월이라도 실제 프로젝트에 참여하고 결과물을 만드는 등 경력의 내용을 설계해야 한다. 중요한 것은 얼마나 오래 일했느냐가 아니라 무엇을 배우고, 무엇을 할 수 있게 되었느냐다.전재수 시장은 늘 해양수도를 강조해왔다. 부산의 미래산업과 연결된 청년 일자리라면 조선·해운·항만·해양기술·스마트시티·친환경 선박·해양디지털 같은 산업과 청년을 연결하는 구조가 보여야 한다. 그러나 이번 사업에서 청년이 체감할 수 있는 '부산의 미래산업 일자리'가 얼마나 연결돼 있는지는 의문이다. 해양수도라는 구호와 청년의 첫 경력이 따로 놀아서는 안 된다. 부산의 핵심 산업에 좋은 기업이 있고, 그 기업에서 청년이 첫 경력을 쌓고, 그 경험을 바탕으로 더 나은 일자리로 이동할 수 있어야 한다. 그래야 '해양수도'가 청년에게도 미래가 된다. 단순히 해양수도라는 말을 반복한다고 청년 일자리가 만들어지는 것은 아니다.정책을 만드는 사람과 정책의 대상 사이의 거리도 돌아볼 필요가 있다. 청년이라고 해서 모두 청년의 노동시장과 취업 현실을 아는 것은 아니다. 시정의 인선 역시 정치권 경험을 중심으로 한 인사들이 보좌진에 배치되는 모습을 보면, 청년정책을 실제로 설계하고 검증할 현장 전문가와 청년 당사자의 목소리가 충분히 들어가고 있는지 묻게 된다.전재수 시장과 특히, 젊은 참모들에게 꼭 한번 묻고 싶다. 월 220만 원을 받고 부산에서 4개월 동안 첫경력을 쌓겠는가? 그 경험이 끝난 뒤 정규직 전환이 보장되지 않아도 참여하겠는가? 그 업무가 단순 보조라면 어떻겠는가? 출퇴근 시간이 왕복 세 시간이라면 어떻겠는가? 4개월 뒤 다시 이력서를 들고 취업시장으로 돌아가야 한다면 어떻겠는가? 그때도 "청년에게 기회를 제공했다"고 말할 수 있는가? 제대로된 청년 정책은 바로 이 질문에서 시작해야 한다. 자신이라면 선택하지 않을 일자리를 청년에게는 '기회'라고 부른다면, 그것은 청년정책의 가장 큰 모순이다.나이가 청년이라는 것과 청년의 현실을 이해한다는 것은 같은 말이 아니다. 청년정책은 청년이라는 이름을 가진 사람이 만드는 것만으로 완성되지 않는다. 취업준비생이 어떤 일자리를 포기하고 아르바이트를 선택하는지, 왜 중소기업에 지원하지 않는지, 어떤 조건이라면 부산에 남을 수 있는지부터 물어야 한다. 정책과 현장이 어긋나면 아무리 좋은 취지의 정책도 청년에게는 또 하나의 행정사업에 불과하다.그렇다고 이 시범사업을 실패했다고 단정하거나 없애자는 이야기는 아니다. 오히려 반대다. 첫경력 보장제는 제대로 다시 만들어야 한다. 시범사업이라 부족했다면 인정하면 된다. 주먹구구식으로 출발한 부분이 있다면 지금이라도 고치면 된다. 정책에서 가장 위험한 것은 실패가 아니라 실패를 인정하지 않는 것이다.우선 '첫 경력'의 기준부터 바꿔야 한다. 단순 보조업무가 아니라 청년이 실제 포트폴리오와 직무역량을 남길 수 있는 프로젝트형 일경험을 확대해야 한다. 기업의 정규직 전환 계획과 기준도 공개하고 전환 실적을 다음 사업 선정에 반영해야 한다. 직무교육·멘토링·자격취득·포트폴리오 구축을 일경험과 묶어 하나의 경력 패키지로 만들어야 한다. 무엇보다 부산이 가진 조선·해운·항만·AI·디지털·바이오 등 미래산업과 청년을 직접 연결해야 한다. 청년 당사자와 현장 전문가가 정책 설계 단계부터 참여해 실제 노동시장에서 무엇을 선택하고 무엇을 포기하는지 듣는 과정도 필요하다.청년에게 필요한 것은 실효성 없는 '청년정책'의 갯수가 아니다. 내일의 선택지가 넓어지는 경험이다. 오늘의 4개월이 내일의 취업으로 이어지고, 오늘의 일경험이 5년 뒤에도 이력서에서 가치 있는 경력으로 남아야 한다. 존 듀이가 말했듯 우리는 경험을 통해 배우고, 그 경험을 되돌아보며 성장한다. 부산의 첫경력 보장제도 마찬가지다. 이번 시범사업의 경험을 냉정하게 돌아봐야 한다. 부족했던 것은 인정하고, 청년의 눈높이에서 다시 설계해야 한다.전재수 시정이 정말 '기회의 부산'을 말하고 싶다면, 청년에게 먼저 물어야 한다. "우리가 마련한 이 일자리가 당신의 첫 경력이 될 수 있겠습니까?" 청년에게 필요한 것은 거창한 공약의 이름이 아니다. '전환 기회'라는 말도, '1년 확대'라는 숫자도 아니다. 실제로 배울 수 있고, 제대로 일할 수 있고, 다음 일자리로 건너갈 수 있는 다리가 필요하다. 첫 경력을 보장한다는 것은 그 경험이 노동시장에서 통용되는 경력이 되도록 보장하는 것이다.존 듀이의 또 다른 말을 마지막으로 떠올려본다. "사람은 문제에 직면했을 때에만 비로소 생각한다." 지금 부산이 직면한 문제는 분명하다. 청년이 부산을 떠나고 있다. 그리고 그 청년들에게 "부산에 남아라"고 말하려면 먼저 물어야 한다. "우리는 부산에 남을 만한 첫 번째 이유를 만들어주고 있는가?" 청년이 살고싶어하고, 청년 스스로 남고 싶어하는 도시는 청년에게 떠나지 말라고 설득하지 않는다. 떠날 필요가 없는 도시를 만든다. 이제 그 질문에서 다시 시작해야 한다.