숨 고를 시간이 필요하다면, 이 시집을 펼쳐보세요

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고요한 앞산이 나를 고요하게, 좋았다

애착과 허무 앞에 나를 세워둔다 가감 없는 답을 골라 괴로워한다

포기와 수긍이 앞산에 베어 든다 편견 없는 굴종의 아름다움을 묻는다

슬픈 물결이 일어 내 뒷모습을 적신다 돌아보지 않고 따뜻하다고 고마워한다

나는 고개 들 수 없는 하루하루를 안다



산 밑에는 푸른 강이 있다

나비는

바람 위에 누워 흘러가네

날개 위에 날개를 덮고

모로 누워

날개는

그곳을 상상하지 않으면서

허무도 삶의 질투도

모르면서

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.

김용택, 삶 자체가 시인 사람. 섬진강 시인으로 불려 온 그가 2026년 창비시선 533번으로 새 시집 <그날의 초록빛>을 내놓았다.책장을 넘기며 먼저 놀란 것은 낯익음이 아니라 낯섦이었다. 그동안 우리가 알던 서정 짙은 김용택의 문법을 시인 스스로 '낡은 거울'이라 부르며 벗어던지고 있었다. 여든을 바라보는 나이에도 익숙한 성취에 안주하지 않고, 여전히 예민한 감각으로 세상을 새로 인식하려는 태도. 그것만으로도 이미 이 시집은 뭉클했다.수록된 시 44편 모두 겉으로는 고요하지만 행간에는 오랜 세월 자연과 교감 해온 시인의 치열한 성찰이 농축되어 있다. 그중 몇 번이고 되짚어 읽은 시가 두 편 있다. 하나는 <푸른 강>이다. <푸른 강>은 정적인 '앞산'과 동적인 '푸른 강'의 대비 속에서 인간의 애착, 허무, 수긍, 위안으로 이어지는 정서적 이행을 섬세하게 담아낸다.화자는 '앞산'이라는 엄격한 성찰의 공간 앞에서 가식 없이 자아를 직면하고, 애착과 허무 사이에서 괴로워한다. 그러나 한계를 인정하는 '포기'와 운명적 질서에 대한 자발적 수용인 '편견 없는 굴종'을 통해 슬픔마저 자신을 감싸주는 따뜻함으로 승화시킨다. '고개 들 수 없는 하루'라는 솔직한 고백 아래에 항상 나를 보듬어주는 '푸른 강'이 흐르고 있음을 보여주며, 강요된 희망 대신 깊은 위안을 건넨다.그리고, 시집을 덮고도 계속 생각나는 또 하나의 작품은 <바람 위에 누운 나비>이다. 시 <바람 위에 누운 나비>는 목적의식과 긴장을 내려놓은 순수한 비움의 상태를 감각적으로 시각화한다.시는 현대인이 겪는 치열한 경쟁과 목적 지향적 삶에 정반대 되는 자연스러운 삶의 형태를 제안한다. 나비라는 가볍고 미약한 존재를 통해, 역설적으로 세상을 살아가는 가장 깊은 지혜, 비움의 미학을 전한다. 바람에 저항하지 않고 바람 그 자체가 되어 흘러가는 나비의 모습은, 끊임없이 무언가를 지향하고 의미를 부여하느라 지친 현대인들에게 깊은 정서적 해방감과 울림을 준다.특히 마지막 "허무도 삶의 질투도/ 모르면서" 라는 구절에선 시인의 감정과 갈등상태를 역설적으로 보여 주면서 그러한 감정을 해탈하고 싶은 소망을 절묘하게 표현하고 있다. 시인의 번뜩이는 통찰과 필력이 드러나는 문장에 탄복하게 된다.그러고 보면 위 두 개의 작품은 다른듯하면서 신기하게도 도달하는 지점은 같다. 바람 위를 흐르는 나비의 무심함과 산 밑을 흐르는 푸른 강의 고요한 수긍이 닮아 있다. <바람 위에 누운 나비>와 <푸른 강>은 모두 삶의 애착과 허무, 그리고 그 고통을 건너가는 시선과 태도를 담담하게 반추하게 만든다.<푸른 강> 속 화자는 '애착과 허무' 앞에 스스로를 세워두고 가감 없는 답을 고르며 괴로워한다. 인간이 지닌 집착과 번뇌, 그리고 삶의 허무함 사이에서 끊임없이 흔들리는 모습이다. 그러나 화자는 이내 '포기와 수긍'을 통해 상황을 받아들인다.편견 없는 굴종의 아름다움을 묻고, 슬픈 물결이 뒷모습을 적셔도 돌아보지 않고 따뜻하다고 고마워하는 순간, 그 괴로움은 비로소 침묵 속에 깃든다. 고개 들 수 없는 하루하루를 보듬어주는 것은 다름 아닌 그 산 밑을 묵묵히 흐르는 '푸른 강'의 존재다.반면 <바람 위에 누운 나비>는 애초에 허무나 삶의 질투 따위를 모르는 경지를 보여준다. 나비는 도달해야 할 '그곳'을 상상하지도, 날갯짓으로 바람을 거스르지도 않는다. 날개 위에 날개를 덮고 모로 누워 그저 흘러갈 뿐이다. <푸른 강>의 화자가 치열한 내면의 갈등 끝에 포기와 수긍에 도달한다면, <바람 위에 누운 나비>는 그 어떠한 집착도 남아 있지 않은 순수한 무의 상태를 감각적으로 시각화한다.그래서 두 시는 삶의 거친 파도 속에서 우리가 가질 수 있는 가장 깊은 태도를 보여준다. 하나는 내면의 번뇌를 견뎌내며 산과 강처럼 깊은 수긍으로 나아가는 길이고, 다른 하나는 바람을 타는 나비처럼 모든 무게를 내려놓고 흐름에 몸을 맡기는 길이다. 결국 산 밑의 푸른 강과 바람 위의 나비는 같은 언어로 말한다. 삶은 억지로 붙잡으려 애쓰는 것이 아니라, 있는 그대로 흘려보내며 고요히 수긍할 때 비로소 평온함에 도달한다는 사실이다.책장을 덮고 나서도 오래 남는 건, 슬픔이 왔는데도 굳이 돌아보지 않고 오히려 그것을 따뜻함으로 받아들이며 고마워하는 태도였다. 슬픔을 부정하지 않으면서 슬픔과 나란히 걷는 법을 아는 사람의 문장이 내 가슴에 스며들어 그가 도달한 평온에 함께 들어서는 느낌을 받았다.끊임없이 무언가를 지향하고 의미를 부여하느라 지친 우리에게, 이 시집은 조용히 숨 고를 자리를 내어준다. 9월이 되면, 가을이 오는 문턱에서 나도 지친 마음을 내려놓고 바람에 누워 날개를 접고 유영하는 나비가 되어 보고 싶다.