경주의 숲에서 울산 앞바다까지, 새를 따라 걸은 이틀

큰사진보기 ▲천년숲에서 단체사진 ⓒ 이상홍 관련사진보기

큰사진보기 ▲천년숲에서 이동중인 참가자들 ⓒ 백은영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲솔개공원에서 만난 좀도요 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲선상탐조에서 만난 슴새 ⓒ 새나래 관련사진보기

큰사진보기 ▲알류산제비갈매기 ⓒ 새나래 관련사진보기

큰사진보기 ▲지느러미발도요 ⓒ 새나래 관련사진보기

큰사진보기 ▲선상탐조중인 모습 ⓒ 김재민 관련사진보기

"다들 집에는 잘 들어가셨지요?" 이틀 동안 함께 새를 찾아다닌 사람들에게 단체 카카오톡 방에 짧은 인사를 건넨다. 돌아보면 꽤 긴 여정이었다. 8월 23일 아침 대전을 출발해 경주 천년의 숲을 걷고, 새를 찾은 뒤 솔개공원으로 이동해 탐조를 진행했다. 다음 날에는 다시 이른 아침부터 울산 방어진항으로 향해 배를 타고 바다로 나갔다. 숲에서 시작한 탐조가 바다에서 끝난 이틀이었다. 대전환경운동연합 탐조모임 '새나래'의 8월 탐조는 그렇게 경주의 숲과 울산의 바다를 오가는 일정으로 진행됐다.8월의 햇볕은 처음부터 만만하지 않았다. 오전부터 기온이 오르면서 탐조를 시작하기도 전에 땀이 흘렀다. 그래도 새를 만나러 가는 사람들의 발걸음은 가벼웠다. 경주 천년의 숲에 들어서자 물가와 숲을 오가는 새들이 하나둘 모습을 드러냈다. 하천가에 물총새는 사냥을 파랑새는 비행을 하고 있었다. 숲에서는 곤줄박이와 멧비둘기, 노랑턱멧새를 만났고, 호랑지빠귀와 되지빠귀, 흰배지빠귀도 관찰됐다.하지만 이날 경주에서 가장 반가운 만남은 호반새였다. 여전히 번식을 하고 있는 작은 둥지를 찾았다. 둥지 주변에서 이소를 간절히 원하는 듯 한 성도를 만나기도 했다. 새끼를 돌보기 위해 모습을 드러낸 호반새를 만나는 순간 탄성을 질렀고 시선이 한 곳으로 모였다. 늘 볼 수 있는 새가 아니기에 짧은 순간의 만남도 오래 기억에 남는다. 새를 찾아 떠났지만 결국 기억에 남는 것은 수십 종의 목록보다도 '그 순간 어디에서 어떤 새를 만났는가'일 때가 많다.점심을 먹고난 이후 오후의 햇볕은 더 뜨거워졌지만 발걸음을 멈출 수는 없었다.오후 탐조의 목적지 가운데 하나였던 솔개공원에 도착하면서 분위기가 달라졌다. 숲에서 물가로, 탐조의 시선도 하늘과 나뭇가지에서 갯벌과 해안으로 옮겨갔다. 솔개공원에서는 도요새들이 기다리고 있었다.좀도요와 노랑발도요, 꼬까도요, 붉은어깨도요, 중부리도요, 뒷부리도요, 종달도요, 알락도요 등이 모습을 보였다. 검은가슴물떼새와 장다리물떼새도 함께 관찰됐다. 무엇보다 도요새들을 가까이에서 볼 수 있다는 것이 인상적이었다. 사람을 지나치게 경계하지 않고 자신의 모습을 드러내며 먹이활동을 이어가는 모습에 오히려 탐조객들이 당황할 정도였다."우리가 너무 가까운 것 아닌가" 싶을 만큼 가까운 거리에서 도요새의 부리와 다리, 몸의 움직임을 살펴볼 수 있었다. 종수와 개체수는 많지 않았지만, 자세하게 도요새를 보고 싶은 탐조인은 한번쯤 찾아 볼만한 가치가 있는 곳이었다.그리고 솔개공원의 백미는 따로 있었다. 물수리였다. 하늘을 올려다보던 순간 물수리가 모습을 드러냈다. 한 번, 그리고 다시 한 번 이어진 비행에 참가자들의 시선이 일제히 하늘을 향했다. 넓은 하늘을 가르며 날아가는 물소리를 바라보는 순간 만큼은 뜨거운 날씨도, 긴 이동도 잠시 잊을 수 있었다. 전 세계 동일한 한 종이라는 특이한 이력이 있는 매우 특별한 맹금류이자 멸종위기 야생생물이다.해가 기울 무렵 울산으로 이동했다. 숙소에 도착해 하루를 마무리하고 나니 다음 날 일정이 기다리고 있었다. 이번 탐조에서 가장 기대하면서도 걱정했던 일정, 바로 선상탐조였다. 깊은밤 도감을 찾아보며 내일 선상탐조에서 만날만한 새들에대한 이야기를 같이 나눴다. 더 많은 새들을 만날 수 잇는 기도를 들이기도 했다.필자에게도 선상탐조는 처음이었다. 배를 타고 바다로 나가 새를 본다는 것이 어떤 경험일지 기대가 컸다. 동시에 8월의 뜨거운 바다에서 과연 새를 얼마나 만날 수 있을지 걱정도 됐다.출항 전 짹짹휴게소 박재민 안내자는 상황을 설명했다. 당시 해수면 온도가 약 31도까지 올라가 있었고, 물고기들이 수면 가까이 올라오지 않으면서 먹이순환이 제대로 이루어지지 않을 가능성이 있다는 것이었다. 물고기가 보이지 않으면 그것을 먹이로 삼는 새들도 따라오지 않을 수 있다. 선상탐조를 앞두고 기대와 걱정이 동시에 커지는 순간이었다. 배는 방어진항을 떠나 바다로 나갔다.육지에서 새를 찾을 때와는 전혀 달랐다. 어디를 바라봐야 할지 정해진 것도 없었다. 끝없이 펼쳐진 바다 위에서 작은 움직임 하나를 찾아야 했다. 파도와 햇빛 때문에 눈은 쉽게 피로해졌고, 가만히 서 있는 것조차 쉽지 않았다. 카메라는 망망대해에 작은 점처럼 보이는 새의 초점을 맞추지 못하는 사태가 벌어졌다. 파도로 촛점을 맞춰 새를 찍는 다는 것은 기적에 가까워 보였다.네 시간 가까이 이어진 선상탐조는 참가자들에게 상당한 체력을 요구했다. 결국 배멀미를 견디지 못하는 참가자들도 하나둘 나타났다. 뜨거운 햇볕과 흔들리는 배 위에서 망원경을 들고 바다를 바라보는 일은 생각보다 훨씬 고된 일이었다. 그런데 어느 순간부터 그 고생이 조금씩 보상받기 시작했다.제비갈매기가 모습을 보였다. 그리고 육지에서는 쉽게 만나기 어려운 바닷새들이 시야에 들어왔다. 슴새와 바다제비가 바다 위를 날았고, 지느러미발도요도 확인됐다. 특히 참가자들의 눈을 사로잡은 것은 알류산제비갈매기였다.최대 총 30여개체가 확인됐다. 국내에서 매우 드물게 관찰되는 종으로 알려진 알류산제비갈매기를 여러 개체가 무리를 이루어 이동하는 모습으로 만나는 것은 특별한 경험이었다. 국제자연보전연맹(IUCN)은 알류산제비갈매기를 취약종(VU)으로 평가하고 있다.지느러미발도요도 놀라운 기록이었다. 국내에서는 희귀하게 관찰되는 종인데 이번 선상탐조에서 약 300개체 이상이 확인됐다. 바다 위가 아니면 만나기 어려운 슴새와 바다제비까지 이어지면서 참가자들은 점점 바다에서 눈을 떼기 어려워졌다.분명 출항 전에는 걱정이 많았다. 해수면 온도가 높아 새가 많지 않을 수도 있다는 이야기도 들었다. 하지만 자연은 언제나 인간의 예상대로 움직이지 않았다. 만나기 어려울 것이라 생각했던 새들이 오히려 바다 위에서 모습을 드러냈다. 경주에서 호반새를 만났고, 솔개공원에서 도요새와 물수리의 모습을 가까이에서 보았으며, 바다에서는 알류산제비갈매기와 지느러미발도요, 슴새와 바다제비를 만났다. 각각의 만남은 그 자체로 하나의 기록이 됐다.무엇보다 긴 이동과 뜨거운 날씨, 그리고 배멀미까지 견디며 함께해준 사람들이 있었기에 가능했다. 이틀 동안 함께 탐조한 모든 분들에게 고맙다는 말을 전하고 싶다. 혼자였다면 지나쳤을 작은 움직임을 함께 발견했고, 한 사람이 찾은 새를 모두가 함께 바라보았다. 새를 찾는 즐거움은 결국 함께 바라볼 때 더 커졌다.이제 새나래의 9월을 준비한다. 다음 탐조의 주인공은 도요새다. 긴 이동을 이어가는 도요새들이 어디에서 쉬고, 무엇을 먹으며, 어떤 모습으로 우리 앞에 나타날지 다시 기다려볼 예정이다. 한 번의 탐조가 자연을 모두 이해하게 해주지는 않는다. 하지만 한 마리의 새를 자세히 바라보고, 그 새가 살아가는 공간을 생각하는 순간부터 자연은 조금 다르게 보이기 시작한다.8월의 이틀 동안 새를 따라 걸었고, 마지막에는 바다까지 나갔다. 그리고 다시 돌아왔다. 새나래의 탐조는 그렇게 또 한 번 한 페이지의 기록을 남기고 다음 계절로 이어 질 것이다.