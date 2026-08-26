등록금 두 배여도 '인 서울' 외치는 아이들, 그 속내가

큰사진보기 ▲교실 (AI생성 이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

"두 배가 아니라 열 배 차이가 난다고 해도, 갈 수만 있다면 무조건 서울로 가야죠."

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"수업료가 두 배 비싼 만큼 과연 수업의 질도 두 배 높을까?"

"수업의 질보다 '인 서울'이라는 '네임드(Named)' 값이죠. 시골을 떠나 '서울살이'가 시작되는 거잖아요."

"'인 서울'이 누리는 '특혜'를 고려하면, 그 정도의 등록금을 비싸다고 할 순 없죠."

한 아이의 과장 섞인 대꾸에 누구 하나 토를 달지 않았다. 대학에 재학 중인 두 자녀의 등록금 차이에 깜짝 놀랐다고 하니 하나같이 대수롭지 않다는 반응을 보였다. 외려 그 정도 차이밖에 나지 않느냐고 반문하는 아이가 있어 적이 당황스러웠다.서울 소재 사립대에서 경제학을 전공하는 첫째의 등록금 고지서에 384만 원이라는 숫자가 찍혀 날라 왔다. 바로 전날 받은 둘째의 그것과 거의 두 배 차이가 났다. 지방 국립대에 다니는 둘째는 전공이 이과 계열인데도 등록금이 205만 원에 불과했다.고지서를 받아 든 채 부러 지역별, 대학별 등록금의 액수와 격차를 찾아봤다. 동일 계열 전공을 기준으로 국공립대와 사립대의 차이는 두 배에 가까웠다. 사립대의 경우엔, 큰 차이는 아니지만 대체로 서울 소재 대학이 지방 소재 대학보다 더 비쌌다.굳이 등록금 액수를 기준으로 줄을 세운다면, 서울 소재 유명 사립대가 맨 앞자리고 지방의 거점 국공립대가 맨 뒤다. 기실 이는 정부의 재정 지원 비율 차이에서 비롯된 것이다. 사립대의 경우 상대적으로 재학생이 납부하는 등록금 의존율이 높아 재정 압박에 시달린다.한국 사립대 총장 협의회의 최근 통계 자료에 의하면, 전국 4년제 일반대학 190개교 중에 사립대가 151개교로, 비율로 치면 80%에 육박한다. 우리나라의 5개 대학 중 4개가 사립대라는 이야기다. 자녀 등록금에 허리가 휘는 학부모의 비율이라고 해도 크게 틀리지 않을 듯하다.그런데, 대입을 앞둔 수험생들에게 등록금은 큰 관심 사항이 아니다. 대학 등록금이 가계에 큰 부담이 된다는 점을 그들도 모를 리 없건만, 일단 발등에 떨어진 불부터 끄자는 마음에서다. 당장 부모들조차 웬만해선 자녀들 앞에서 등록금 이야기는 입 밖에 내지 않는다.아이들에게 던진 '우문'이다. 답변을 요구하는 질문이라기보다, 등록금의 액수와 교육의 질이 정비례하지 않는다는 걸 강조하려는 취지였다. 나아가 사립대가 대부분인 우리나라 고등교육의 현실을 공유하고, 서울과 지방의 격차에 대해 함께 생각해 보자는 의도도 있었다.아이들의 반응은 '예상 답변'을 한참 엇나갔다. 느닷없는 '시장 원리'를 들이대는가 하면, 대학 교육을 단지 수업으로만 평가할 수 없다는 이야기도 나왔다. '말은 나면 제주도로 보내고, 사람은 나면 서울로 보내라'는 조상들의 경험에서 우러나온 속담에 귀 기울여야 한다고도 했다.그들이 말하는 '시장 원리'는 단순했지만, 언뜻 농담 같은 납득하기 힘든 구석도 많았다. 한때 학벌 서열에서 서울 소재 명문 사립대와 어깨를 나란히 했던 지방의 거점 국립대의 몰락한 현실을 보여주는 듯해 뒷맛이 개운찮았다.아이들은 전국에서 모인 친구들을 강의실에서 만날 수 있다는 점도 비싼 등록금 값어치를 한다고 말했다. 국공립대든 사립대든 지방대는 재학생 대부분이 그 지역 출신이라고 주장하며, 대학에서 중고등학교 동창과 선후배를 다시 만난다는 게 그다지 반가울 것 같진 않다는 것이다. 한 아이는 이를 두고 '인간관계의 폭이 지방이라는 울타리에 갇히는 꼴'이라고 표현했다.한 아이의 이 말은 내 '우문'에 대한 복합적인 의미를 담은 '현답'이 됐다. "누가 대학을 공부하러 가느냐"는 반문이면서, 명문대 졸업장을 미래 삶의 보증수표로 여기는 부박한 현실을 두루 담고 있다. 게다가 '서울살이'가 요즘 아이들의 로망이라는 점도 새삼스레 깨닫게 된다.온존한 학벌 구조로부터 체화한 아이들의 서열 의식은 서울과 지방의 차별을 당연시하도록 만들었다. 서울 시민은 '1등 국민'이고, 지방에 거주하는 사람들은 '2등 국민'이라는 인식이 그것이다. 그들은 태어난 곳이 신분을 결정하는 가장 중요한 요소라는 점에 대개 동의한다.'인 서울'과 명문대 진학은 서울 시민, 곧 '1등 국민'의 신분증을 취득하는, 사실상 유일한 통로다. 시험 점수에 따른 줄 세우기를 합리적 차별이라고 여기는 세태 속에 지방대 졸업생의 취업을 위한 서울행은 쉽게 인정되지 않는다.졸업 후 모교를 찾아오는 아이들의 면면을 봐도 알 수 있다. 넘어지면 코 닿을 듯한 거리에 지방 거점 국립대와 사립대가 자리하고 있지만, 그곳에 진학한 졸업생들의 모습은 거의 볼 수 없다. 반면에 '인 서울'한 졸업생들은 '과잠'을 입은 채 문턱이 닳도록 모교를 찾아온다.수능 원서 접수 기간인 요즘, 다시 수능을 보겠다며 학교를 찾아온 졸업생들이 적지 않다. 부러 물어본 그들의 꿈도 역시나 '인 서울', 곧 '서울살이'였다.양질의 일자리와 대기업 본사가 대부분 서울에 몰려 있어 취업에 유리할 거라는 기대도 있고, 사회적, 문화적 인프라가 서울에 편중되어 있다는 점도 중요한 요인이다. 취업률과 평균 임금 수준에서 서울과 지방의 격차가 크다는 통계도 더는 새삼스럽지 않다. 당장 지방에선 인턴십의 기회조차 얻기 힘들다는 걸 그들도 잘 안다.그러나 그조차 아이들에겐 먼 미래의 일이다. 시공간을 초월하는 AI의 시대에 기존의 학벌 구조는 무의미해지고, 서울과 지방의 격차도 사라질 거라고 아무리 떠들어봐야 씨알도 먹히지 않는다. 인류의 삶을 근본적으로 변화시킨다는 AI도 아이들의 '서울살이'에 대한 열망을 꺾진 못한다.괜히 등록금을 화두로 삼았다가 엉뚱한 결론으로 매조지게 됐다. 서울에서 대학 다니는 첫째 아이의 두 사람 눕기도 힘들 만큼 비좁은 보증금 2천만 원에 월세 70만 원짜리 자취방 이야기는 꺼내지도 못했다.아이들은 '인 서울'에 목매달고, 대학 졸업 후엔 서울 시민으로 살아남기 위해 몸부림친다. 정부는 그들의 주거 문제를 해결하기 위해 녹지 공원에 대규모 아파트를 지으려 한다. 비유컨대, 교통 체증을 해결하기 위해 차량의 숫자를 줄이기보다 도로를 넓힐 구상만 하고 있는 셈이다.지방 거점 국립대의 등록금을 없애겠다는 정책도 실패로 귀결될 공산이 커 보인다. 열 배 차이가 나도 무조건 '인 서울' 하겠다는 아이들과 학부모의 욕망 앞에 수백만 원의 등록금은 차라리 '푼돈'이다. '서울살이'에 대한 열망을 제어하지 못하는 한 백약이 무효라는 사실을 정부도 모를 리 없다.