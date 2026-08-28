명진, 신영복, 노무현... 이 노래 부르고 있을까

큰사진보기 ▲2025년 12월 30일 제주 서귀포시 안덕면 사계리 앞바다에서 해녀들이 조업하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"강남 가거든 해님을 보라. 이어도가 반(半)이라 한다. 이여말난 마라근가라 마랑가면 남이나웃나 이여말난 마라근가라 이여하면 나 눈물난다."

큰사진보기 ▲정태춘 박은옥 4집정태춘 박은옥 4집에 <떠나가는 배> <사랑하는 이에게> 등이 실려 있다. ⓒ 지구레코드 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2006년 8월 25일 저녁 서울 구로구 성공대회 일만광장에서 열린 신영복 교수 정년퇴임식 및 기념콘서트 '여럿이 함께'를 앞두고, 신영복 교수와 민주노동당 노회찬 의원이 얘기를 나누고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲명진 스님 종교시민사회장이 8월 25일 서울 강남구 봉은사 대웅전 앞에서 엄수된 가운데 유발상좌 유병문씨가 영정사진을 옮기고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

1934년 7월 28일 자 <조선일보> 기사 "조선 민요의 개념"에 나오는 민요 가사다. 이해가 되는 앞부분을 제하고 뒤 가사의 뜻은 이렇다. "이어도란 말은 하지 말고 가라. 말 안 하고 간다고 남이 비웃나. 이어도 간다고 하면 나 눈물난다." 제주도 사람들에게 이어도라는 전설의 섬은 바다에 나가 돌아오지 못하는 사람들이 머무는 섬이었다. "이어도 물은 저승물, 이어도 문은 저승문"이라는 가사도 있다.동시에 이어도는 상상 속의 낙원이기도 했다. "점복한 이여도, 미역한 이여도, 점복이영 메역이영 허여당, 우리 아들 공부시기키여. 이여싸나 이여도 가자"('해녀노래'), 즉 전복 많고 미역 많은 이어도에서 전복 미역 많이 캐서 우리 아들 공부시키자는 내용이다. 목숨 걸고 전복 미역 캐는 해녀들에게 이어도는 가고 싶은, 그러나 갈 수 없는, 그리고 생각하면 '눈물이 나는' 곳이었다.시인 고은은 그의 산문집에 "이어도는 제주도 남서부 동지나해에 있는 전설적인 섬이다. 제주도의 진공선(進貢船)이 중국으로 가다가 이 섬의 격랑으로 난파되는 일이 많았다고 한다"고 적었다. 즉 이어도는 중국 방향 뱃길에 있었고 위에서 말한 '해님을 보라'가 아닌 '해남(海南)을 보라'는 가사도 채록돼 있다. "강남은 중국이고 해남은 남해항로를 말한다"는 것이다. 이 해석대로라면 강남 가는 길이 곧 해남길이었다.그리고 수십 년 뒤, 이어도 이야기에 마음을 빼앗긴 또 한 사람이 있었다. 가수 정태춘이었다. "원래 저는 곡을 쉽게 씁니다. 노래 만드는 게 어렵지는 않아요. 백지 하나에 가사를 적고, 오선지에는 멜로디를 쓰는 식으로 작업하면 한두 시간 안에 곡 하나가 나옵니다. 그런데 <떠나가는 배>는 어느 정도 과정 후에 진도가 나가질 않아서 몇 달 팽개쳐뒀어요. 그렇게 답보 상태였다가 어떤 시인의 제주도 관련 산문집을 읽으며 테마를 잡고, 다시 심상을 가다듬었습니다." 이 노래가 <떠나가는 배>였다.이 노래는 1984년 정태춘·박은옥의 공동 앨범 타이틀곡으로 세상에 나왔다. 앨범에는 제목 옆에 '이어도'가 병기돼 있다. 그러나 사람들은 이어도를 떠올리지는 못하고 서울의 강남으로, 전라도 해남으로 가는 배라고 멋대로 상상하기도 했다고 정태춘은 회고하고 있다.애창곡을 들라면 이 노래를 들고 즐겨 불러왔던 나도 이 노래의 '평화의 땅 무욕의 땅'이 이어도를 의미했다는 건 노래를 알게 된 뒤 수십 년 뒤에 알았다. 하지만 몰랐다고 해도 또 어떤가. 제주도 해녀들만큼은 아니더라도 우리 삶은 지극히 팍팍했고, 자그마한 이익 앞에서도 아귀다툼이 벌어지는 판에, 평화의 땅과 무욕의 땅으로 가는 배는 곧 구원선이요 피난선이었던 것을.영영 돌아오지 못할 곳은 아니되 뜻밖의 이유로 돌아올 수 없는 곳으로 유폐된 이들이 있을 때 이 노래는 절절하게 불렸다. 1989년, 한 동기가 시위 도중 경찰에 연행됐다. 한데 모여 있던 중 갑자기 들이닥친 경찰에 끌려간 터라 모두가 연행되는 그를 보았다. 경찰의 험악한 발길질과 곤봉질이 퍼부어지는 걸 보았지만 일단 다리야 날 살려라 뛸 수밖에 없었다. 그렇게 굴욕적인 뜀박질로 위기를 모면한 뒤 학교 앞 선술집에 모여 있는데 훈방으로 나올 줄 알았던 녀석은 뜻밖에도 구속됐다.바로 얼마 전에도 구류를 살았던 게 화근이었다. 선배 중에는 전과(?) 몇 범도 있었고, 아무개 구속을 알리는 대자보에도 익숙했지만 뻔히 어제까지 술 먹고 장난쳤던 동기의 이름이 구속자 명단에 오른 것은 적잖은 충격이었다. '호적에 빨간 줄'이라는 말이 위압적으로 머릿속을 때렸고, 녀석의 앞길을 생각하니 내 앞이 캄캄해져 왔다.울먹울먹 두런두런 얘기를 나누던 중 정태춘 노래를 좋아하던 한 친구가 운을 뗐다. "저기 떠나가는 배 거친 바다 외로이....." 유치장 안에서 퉁퉁 부은 얼굴로 가다밥 먹고 있을 친구는 거친 바다 위 일엽편주가 됐고 우리는 녀석의 안위를 걱정하며 목울대를 세웠다. "가는 배여 가는 배여 그곳이 어드메뇨." 강남길이든 해남길이든 무사히 돌아오기를 바라는 마음 그득히 "저기 멀리 떠나가는 배"의 귀환을 노래했다.통혁당 관련 무기수였던 신영복 선생은 어느 날 들어온 신입 재소자 청년으로부터 이 노래를 배운다. 따사로운 봄을 넘어 뜨거운 여름의 한복판이었다. 20년 넘게 복역한 그에게 감옥 밖의 넓은 세상 그 어디든 이어도의 낙원이 아니었을까."가는 배여 가는 배여"를 부르면서 언제일지 모를 '평화의 땅'을 노래하며 한 소절 한 소절 배워가던 그에게 뜻밖의 소식이 전해진다. "며칠 뒤에 가석방될 거래요." 가족의 은밀한 전갈이었다. 머물던 감방은 물론 당시 수감돼 있던 전주교도소 내에서 최고참이었던 그였지만 차마 자신의 석방 소식을 동료들에게, 그리고 노래를 가르쳐 준 청년에게 이야기하지 못했다고 한다. 아마도 이 가사 때문이었으리라. "너를 두고 간다는 허튼 맹세도 없이......"정태춘은 "물은 내게 다른 세계로 통하는 통로의 상징"이라고 했다. 현실의 한계를 넘어서는 세상, 현실과는 다른 세상. 신영복은 노회찬과 함께한 특강 자리에서 물에 대해 이렇게 얘기했다. "우리가 희망을 만들기 위해서는 물로써 배워야 합니다. 물은 다투지 않습니다. 바위를 만나면 돌아가고 절벽을 만나면 뛰어내리고 큰 웅덩이를 만나면 건너뛰지 않고 차곡차곡 쌓여서 넘칩니다." 그렇게 해서 흘러가 또 다른 세상과 만나는 물.특강을 마무리하는 자리에서 흐른 노래가 <떠나가는 배>였다. 신영복이 거칠고도 힘겨웠던 삶을 마치고 봄날 볕같이 따사로운 새로운 곳으로 떠날 때 정태춘이 직접 찾아와 <떠나가는 배>를 불러 주었다. 그리고 그로부터 2년 뒤 노회찬도 슬프게 우리 곁을 떠났다.어쩌면 그때 정태춘은 또 한 사람과의 이별을 생각하고 있었을지도 모르겠다. <떠나가는 배>는 고 노무현 대통령의 애창곡이기도 했다. 야인 시절 행사를 마치고 정태춘·박은옥 부부와 함께 노래방을 찾아 이 노래를 열창할 정도였다. 노무현의 49재와 안장식 날, 정태춘은 봉하마을 무대에 서서 이 노래로 슬프게 떠난 노무현을 다시 한 번 배웅했다. 살아서는 함께 불렀던 노래를, 죽어서는 정태춘이 불러 주었다. 어느새 <떠나가는 배>는 떠나는 사람을 배웅하는 노래가 되어 있었다.최근 명진 스님이 제주도 푸른 바다에서 속세의 삶을 마쳤다. 그분의 애창곡도 <떠나가는 배>였다. 명진 스님의 동생은 해군으로 입대했다가 1974년 일어난 예인정(YTL 30호) 침몰 사고로 희생자 명단에 올랐다. 폭풍주의보가 내려졌는데도 정원이 5명에 불과한 120톤급 예인정에 무려 316명을 태우고 충렬사 참배를 강행했다가 일어난 대참사였다. 무려 159명이 목숨을 잃었다.바다에서 동생을 잃은 명진 스님은 <떠나가는 배>를 목놓아 부르며 동생을 그렸다. 그리고 동생을 데려간 바닷속에서 마지막 몸짓으로 물살을 가르다가 동생이 있는 무욕의 땅, 평화의 땅 이어도로 떠났다. 아마도 이 시간, 우리가 모르는 그 어딘가에서는 명진 스님과 신영복 선생과 노무현 전 대통령이 모여 앉아서 이 노래를 부르고 있을지도 모르겠다. 그 생각을 하면 나도 눈물이 난다. 가는 배여 가는 배여 언제 우리 다시 만날까.