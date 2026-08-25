"쌍둥이도 다른 점 찾으면 원수" 새 지도부 만난 대통령의 당부

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 25일 청와대에서 더불어민주당 신임 지도부와 만찬 간담회에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 뒷줄 왼쪽부터 시계방향으로 강유정 청와대 수석대변인, 권칠승 정책위의장, 한민수 최고위원, 서미화 최고위원, 이성윤 최고위원, 한정애 사무총장, 박성준 수석대변인, 정을호 정무비서관, 홍익표 정무수석, 박선원 최고위원, 한병도 원내대표, 이 대통령, 김민석 당대표, 최민희 최고위원, 강훈식 대통령비서실장. 2026.8.25 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 더불어민주당 신임 지도부 만찬 간담회에서 발언하고 있다. 2026.8.25 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"마지막으로 제가 드리고 싶은 말씀은, 어쨌든 차이들이 있긴 하지만 그 차이가 아무리 크다 해도 우리가 극복해야 될 상태와의 차이만큼 크지는 않습니다. 다른 점을 찾으면 끝이 없습니다. 같은 점을 찾으면 가까워질 수 있습니다. 한 배를 타고 난 쌍둥이조차도 서로 다릅니다. 그런데 다른 점을 찾아내기 시작하면 원수의 길로 갈 것이고, 같은 점을 찾아내면 우애가 있는 형제가 되겠죠.

우리는 당·정·청도 그렇게 해야 된다고 생각하고, 우리 당원들을 대표하는, 또 국민들을 위해 일하는 민주당의 구성원들도 서로의 작은 차이를 넘어서서 우리 국민들이 맡긴 위대한 대한민국을 만드는 일에 전력 질주해 나갈 수 있기를 기대합니다."

큰사진보기 ▲더불어민주당 김민석 대표가 25일 청와대에서 열린 이재명 대통령 주재 신임 당지도부 만찬 간담회에서 발언하고 있다. 2026.8.25 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 더불어민주당 신임 지도부 만찬 간담회에서 발언하고 있다. 2026.8.25 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령과 더불어민주당 새 지도부 전원이 25일 청와대에서 함께 저녁식사를 했다. 이 대통령은 당대표부터 최고위원까지 모두의 당선을 축하하는 한편 "당·정·청은 하나"라며 전당대회 기간의 갈등을 극복하고 화합하자고 독려했다.이 대통령은 이날 청와대 본관에 김민석 당 대표와 최민희·한민수·이성윤·서미화·박선원 최고위원, 그리고 한병도 원내대표와 한정애 사무총장, 권칠승 정책위의장, 박성준 수석대변인은 민주당 신임 지도부를 초대했다.청와대에서는 강훈식 비서실장과 홍익표 정무수석, 정을호 정무비서관과 김현지 제1부속실장, 강유정 수석대변인이 동석했다. 만찬용 음식으로는 생선회와 인삼 오골계죽, 금태구이와 한우 꽃등심구이 등이 준비됐다.검은색 양복에 넥타이를 매지 않은 편안한 차림으로 도착한 이 대통령은 "선거는 복잡했지만, 여하튼 지도부 구성하게 된 것을 다 축하드리고, 각각 당선의 기쁨을 누리시는 분들한테 다시 한 번 축하 말씀을 드린다"며 환영했다. 그는 "사실 제가 좀 가능하면 빨리 우리가 만나보고 또 얘기도 좀 많이 하고 싶었는데, 며칠 더 늦은 것 같아서 아쉽기는 하다"고도 했다.이 대통령은 김민석 대표와 경쟁한 송영길·정청래 후보를 만났을 때와 마찬가지로 단합을 강조했다. 그는 "우리 민주당은 당·정·청이 하나"라며 "그 중에 대통령은 우리 민주당이 피워낸 꽃이라고 할 수 있겠죠. 저는 민주당의 가장 중요한 일원"이라고 말했다. 이어 "정부 역시 우리 민주당이 만들어낸 민주당의 정부"라며 "앞으로도 당·정·청이 협력해서 우리 국민들이 민주당에, 이재명 정부에 맡긴 역할들을 잘 해내면 좋겠다"고 했다.이 대통령은 또 "정치의 본질은 요란한 구호나 아름다운 주장이 아니라 국민들의 더 나은 삶을 현실적으로 만들어내는 것"이라며 "민생이라고 쉽게 얘기하지만 우리 국민들의 삶, 즉 민생이라고 하는 것을 실질적으로 챙기고 개선하는 것이 그렇게 쉽지는 않다"고 얘기했다. 또한 "정책 집행 과정에서 당이든 정부든 청와대든 일방적으로 혼자 해낼 수 있는 일은 매우 제한적"이라고 짚었다.이 대통령은 "앞으로 우리가 민주당, 그리고 정부, 청와대가 힘을 합쳐서 우리 국민들이 우리에게 맡긴 역할을 충실하게 잘 해내고 또 국민들의 더 나은 삶을, 대한민국의 더 나은 미래를 확실하게 국민들이 체감하실 수 있도록 만들어 보여주기 기대한다"고 얘기했다. "저도 함께 노력하겠다"는 말도 덧붙였다.마지막까지 재차 강조한 것은 "작은 차이를 넘어서서 하나가 되자"였다.김민석 대표는 "오늘 종교계와 인사를 했는데 기독교, 카톨릭, 불교의 지도자들이 다 '진짜 나라가 중요한 때이기 때문에 지금이야말로 대통령의 국정운영을 잘 도와야 된다' 이런 말씀을 주셨다"고 소개했다. 그는 "저도 '어떻게 보면 내란과 경제의 어려움을 딛고 허니문도 마치고, 견습도 마치고 이제 진짜 본격적인 시작이라 생각하고 저희들이 더 열심히 하겠다' 이런 말씀을 드렸다"고 했다.김 대표는 "이제야말로 당이 본격적으로 실력 발휘를 하고, 대통령의 국정운영이 잘 될 수 있도록 뒷받침해야 하는 시기"라며 "우리 최고회의가 대통령이 이끄셨던 두 번의 지도부에 못지 않게 잘 화합하면서 나아가는 지도부가 될 것이라고 확신한다"고도 말했다. 또한 "저도 최대한도로 우리 지도부가 다 함께 하도록 노력하겠다는 말씀을 다시 한 번 드린다"며 "걱정하시는 일 없도록 확실하게 일 잘하는 지도부가 되겠다"고 약속했다.한병도 원내대표는 "우리 정부가 이제 출범한 지 448일째 되는 날"이라며 "돌이켜보면 정말 괄목할 성과도 많았지만, 정부의 성패를 가늠할 진짜 중요한 시기는 지금부터가 아닌가라는 생각이 든다"고 말했다. 이어 "당장 다음 주에 시작하는 정기국회가 우리 이재명 정부의 성공, 나아가 우리 민주당의 성패를 가를 분수령이라고 원내에서는 생각하고 있다"며 "긴밀하고도 유기적인 당·정·청 협력 아래 성과를 도출해내도록 하겠다"고 했다한 원내대표는 "특히 현재 도출돼 있는 주요 국정과제 입법을 연내에 처리하는 데에 사활을 걸 생각"이라며 "메가특구법 예산안도 연내 처리, 법정 기간 내에 처리하고 미래대응기금 설치법도 적기에 처리하기 위해서 꼼꼼히 준비하도록 하겠다"고 발언했다. 그는 "그래서 대통령님의 국정 철학과 성과를 입법과 예산으로 완성하고, 국민께서 체감하실 수 있도록 신발끈을 동여매도록 하겠다"고 덧붙였다.