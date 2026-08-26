"반도체 산단 용수, 기업 투자 일정 맞춰 적기 공급할 것"

큰사진보기 ▲청와대는 지난 7월 6일 '3대 메가 프로젝트' 중 호남권 반도체 클러스터 조성 사업과 관련해 전남광주 군 공항 부지에 산단을 조성하기로 결정했다고 밝혔다. 사진은 이날 전남광주 군 공항 일원. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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반도체 생산시설에 필요한 공업 용수를 기업 투자와 생산시설 가동 일정에 맞춰 적기에 공급하기 위해 정부가 호남권과 용인 반도체 산업단지의 용수 공급 사업 점검에 나선다.26일 기후에너지환경부에 따르면 이날부터 다음날인 27일 이틀간 호남권 신규 산업단지와 용인 반도체 산단의 용수 공급 추진 상황을 점검하는 관계기관 회의를 연이어 개최한다. 회의는 금한승 기후부 차관 주재로 열린다.반도체 산업은 생산 공정에서 대규모의 안정적인 용수 공급이 필수적이다. 이에 따라 정부는 반도체 메가프로젝트의 성공적인 추진과 기업의 대규모 투자를 뒷받침하기 위해 산업단지 조성 일정과 기업의 투자 계획에 맞춰 용수 공급 기반시설을 차질 없이 구축한다는 방침이다.첫 번째 점검회의는 26일 오전 영산강유역환경청에서 열린다. 전남광주통합특별시, 한국수자원공사, 한국수력원자력, 한국환경공단, 한국농어촌공사 등이 참석해 호남권 신규 반도체 산단 용수공급 사업을 논의한다. 각 기관은 세부 사업별 추진 일정을 점검하고, 인·허가, 재원 확보 방안 등을 논의할 예정이다.대규모 산업단지의 용수 공급 사업은 수원 확보에서 수도시설 건설까지 상당한 시간이 걸린다. 특히 중앙정부와 지방정부, 공공기관 등 여러 기관이 사업에 참여하는 만큼 초기 단계부터 용수 공급계획과 기반시설 구축 일정을 긴밀하게 조율하는 것이 중요하다는 게 기후부의 설명이다.이어 27일 오전 용인시청에서 용인 반도체 산단 통합용수공급사업 점검회의가 열린다. 2023년부터 진행 중인 용인 반도체 산단 통합용수공급사업의 현황을 짚어본다. 기후부는 경기도, 용인시, 한국수자원공사 등과 함께 기업의 반도체 공장 가동 시점에 맞춘 용수 공급 연계 방안과 인·허가 협조 사항을 폭넓게 논의한다는 방침이다.기후부는 앞으로도 주요 반도체 산업 거점에 대한 용수 공급 사업 추진 현황을 지속적으로 점검해 기업 투자에 필요한 기반시설이 적기에 구축될 수 있도록 지원할 계획이다.금한승 차관은 "반도체 산업의 대규모 투자가 실제 생산으로 이어지기 위해서는 전력과 용수 등 핵심 기반시설이 적기에 갖춰지는 것이 무엇보다 중요하다"며 "반도체 산단에 필요한 용수가 기업의 투자 일정에 맞춰 차질 없이 공급되도록 관계기관과 긴밀히 협력하겠다"고 밝혔다.