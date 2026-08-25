국힘이 학생인권조례 폐지 '반대' 표결했다고? 무슨 일?

▲윤수영 녹색당 부대표는 25일 오후 자신의 X(옛 트위터) 계정에 서울학생인권조례 폐지안 재의요구안 부결(=조례 존치) 소식을 전하면서 "국민의힘 의원들이 내용을 잘못 이해해 조례 존치를 의미하는 반대 표결에 동참한 결과라고 한다"고 주장했다. ⓒ 윤수영X계정 관련사진보기