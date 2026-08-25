민형배 시장 "무안 국가산단 후보지 지정 환영"

큰사진보기 ▲무안 국가산단 후보지 위치도. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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민형배 전남광주통합특별시장은 25일 무안군 현경면 일원 3.47㎢(약 105만 평)이 '무안 국가산업단지 후보지'로 지정된 데 대해 "320만 특별시민과 함께 환영한다"고 말했다.민 시장은 이날 오후 환영문을 내고 "이번 후보지 지정으로 광주 군공항 이전과 무안의 미래 발전을 함께 풀어갈 기반이 마련됐다"며 이같이 밝혔다.민 시장은 "무안이 요구한 미래 성장동력도 국가산단이라는 구체적 그림을 갖게 됐다. 큰 결단을 내려준 정부에도 감사 드린다"고 덧붙였다.시에 따르면, 무안 국가산단 후보지는 무안국제공항과 호남고속철도, 고속도로가 연결되는 교통·물류 요충지라는 강점을 갖고 있다.서남권의 풍부한 재생에너지를 활용한 분산에너지 산업 육성에도 유리해 첨단산업과 물류, 에너지를 연계할 수 있는 입지로 평가된다.특히 광주 군공항 이전 부지에 들어설 반도체 첨단 국가산업단지와 연계해 호남권 반도체 산업생태계 구축에 힘을 보탤 것으로 시는 기대하고 있다.민 시장은 "전남광주통합특별시는 무안 국가산단 조성에 모든 역량을 집중하겠다"며 "산업단지계획 수립부터 기반시설 구축, 기업 유치까지 속도감 있게 추진되도록 정부·무안군 등과 원팀으로 뛰겠다"고 말했다.