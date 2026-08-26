'누구나'의 마을에서 끝내 물음으로 남는 것

※ 아래 기사에는 서평 소설의 스포일러가 포함돼 있습니다.

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"찌니들이 말이여. 레지랴 레지."

가세.

멫날 메칠 밥도 못 묵은 뽄새잖애. 일단 배부텀 채우자고.

기희가 문을 열자 마을 사람들이 이장을 밀다시피 마당으로 들어섰다. 이장이 가라고 몇 번이나 손짓을 했지만 난생처음 변호사 얼굴 볼 기회다 싶었는지 다들 아랑곳하지 않았다. 변호사라는 것을 안 순간 지난 일 년 내내 봐온 짝은 찌니가 벤호사 슨상으로 격상되어 전혀 다른 사람 보는 심정인 모양이었다.

신작 <찌니주의보>를 출간한 정지아 작가는 그동안 하나의 이념이나 정체성으로만 설명되지 않는 사람들을 소설로 써왔다.빨치산이었던 부모의 삶에서 출발한 <빨치산의 딸>이 한국 현대사의 이념과 상처를 바라봤다면, <숲의 대화>를 펴내며 작가는 "이데올로기로만 갈라지지 않는 인생의 풍부함을 이해하게 됐다"고 말했다. 점차 역사 속 개인과 주변인의 구체적 삶으로 시선이 이동했다.서로 다른 선택을 한 사람에게도 저마다 상처와 사정이 있고 기준 하나로 누군가를 재단할 수 없다는 인식을 보여주기 시작한다. <아버지의 해방일지>에 이르러 '빨치산'이라는 이름으로 기억하던 아버지를 누군가의 형이자 친구 그리고 이웃으로 다시 발견했다.이번엔 '수평마을'로 레즈비언 커플인 혜진과 성진, 일명 '찌니들'을 데려왔다. 정 작가는 <아버지의 해방일지> 이후 4년 만에 이 소설과 함께 돌아왔다. 이 소설은 서울에서 구례의 마을로 이주한 여성인 혜진과 성진, 두 '찌니'들이 레즈비언이라는 사실이 알려지며 일어나는 소동을 따라간다.'찌니'란 별명은 서울에서 온 두 사람의 이름 끝 글자를 따 할머니들이 붙인 이름이다. 찌니들은 버스를 하염없이 기다리는 할머니들을 차에 태워 읍내까지 데려다주고, 할머니들은 반찬을 챙겨준다. 절골댁은 둘을 제 자식처럼 알뜰살뜰 챙긴다. 겨우 1년 된 주민이지만 찌니들은 수평마을의 일상에 조금씩 자리를 만들고 있었다.균열은 이들이 레즈비언이라는 사실이 알려지면서 생긴다. 윤 선생은 내쫓아야 한다고 주장하고 레즈비언이 무엇인지 정확히 모르는 할머니들은 당사자 앞에서 거침없이 사실 확인을 한다. 찌니들은 퀴어퍼레이드에서 자신들을 향하던 증오와는 다른 시선을 경험한다. '적의 없이 순수하고 노골적인 호기심의 발로인 잔인한 질문'에 혜진은 결국 주먹을 꽉 쥐고 "그래요! 우리 레즈예요!"라고 소리치고 만다. 한밤에도 열려 있던 수평마을의 양철 대문 닫히는 소리는 찌니들에게 냉정하고 차갑게 들릴 뿐이다.그러나 서로를 배척하는 관계로만 흐르진 않는다. 베트남 이주 여성이자 이장 아내인 쑤언은 찌니들 편에 서서 집에 틀어박힌 두 사람을 끌어내 밥부터 먹인다. 윤 선생이 집주인에게 전화해 둘을 내쫓으라 하자 집주인은 레즈비언이든 뭐든 집이나 깨끗하게 쓰면 그만이라 일축한다.누군가는 찌니네 대문에 이름도 밝히지 않고 국과 나물을 걸어두고 간다. 한씨댁은 낯 뜨거운 질문을 던지면서도 갓 부친 호박전을 건넨다. 말로는 상처를 입히며 먹을 것을 손에 들고 오는 사람들. <찌니주의보> 속 마을은 혐오하는 사람과 환대 하는 사람으로 선명하게 나뉘지 않는다.편견이 생기는 방식보다 눈여겨볼 것은 편견이 사라지는 방식이다. 혜진과 성진은 레즈비언이라는 사실이 알려지기 전부터 이미 마을 사람들에게 괜찮은 이웃이었다. 두 사람이 어떤 사람인지 이미 알고 있었지만, 관계를 깨뜨린 것은 오직 '레즈비언'이라는 사실이었다. 그렇다면 이 관계를 어떤 방식으로 다시 이어 붙일까.소설은 뜻밖의 장치를 놓는다. 윤 선생의 집이 아들 때문에 경매에 넘어갈 상황이 되자 혜진은 순식간에 '변호사 선생'이 된다. 찌니들의 서울 친구로 인해 직업이 밝혀졌기 때문이다. 혜진은 문제 해결에 힘을 보태고 이후 다른 주민들까지 이런저런 법률문제를 들고 찾아온다. 찌니들은 다시 마을 길을 산책하기 시작하고 오가던 이사 이야기도 이 무렵 사라진다.물론 마을 사람들이 오직 혜진이 변호사이기 때문에 두 사람을 받아들인 것은 아니다. 소설은 편견이 한순간에 무너지는 극적인 전개보다 제각각 다른 속도로 가까워지는 사람들을 그린다. 그럼에도 수평마을 사람들과 찌니들의 관계가 본격적으로 다시 돌아가려는 시점에 '변호사 혜진'이 놓인 지점이 남는다. 수평마을 사람들은 레즈비언인 혜진을 받아들인 것일까, 아니면 유능하고 남에게 도움을 줄 수 있는 혜진이 '알고 보니 레즈비언이기도 한 사람'이라는 사실을 받아들인 것일까?소설은 윤 선생과 절골댁의 지난 삶을 들려주며 이들을 혐오의 주체로 단순화하지 않는다. 누구나 비밀은 있고, 누구나 조금씩 나쁘고, 누구나 이상한 구석이 있고, 누구나 자기 기준으로 살고, 누구나 이유가 있으며 누구나 모르고 산다는 것. 독자는 찌니들을 밀어낸 사람들에게도 저마다 사정이 있음을 알게 된다.작가는 누구도 하나의 기준으로 판단하도록 남겨두지 않는다. 다만 레즈비언인 이웃을 배제했던 일이 '저 사람에게도 사정이 있다'는 보편적 인간 이해의 문제로 넘어간다면, 이미 괜찮은 이웃이었던 혜진에게는 왜 또 다른 사회적 가치가 확인되어야 했는지 생각하게 한다.소설의 마지막은 이 의문에 완전히 답하지 않으면서 조금은 다른 가능성을 보여준다. 남편에게 홀대 받고 집을 나온 한씨댁이 김장 김치를 들고 찌니네를 찾아온다. 법률 상담을 받으려는 것도, 어떤 문제를 해결해 달라는 것도 아니다. 그냥 서러운 마음을 안고 찾아갈 곳으로 찌니네를 택한다.평생 남편의 밥을 차리며 살아온 한씨댁은 여자 둘이 사는 혜진과 성진에게 "느그가 난 년들이다"라고 한다. 한 사람이 아프면 다른 한 사람이 밥이라도 차려주지 않겠느냐는 것이다. 한씨댁은 여자로 고생한 경험을 통해 '서로 밥을 차려줄 여자 둘'이라는 자신의 언어로 이해한 것에 가깝다. 소설 역시 '정체성을 이해받았다고도 아니라고도 할 수 없는 오묘한 말'이라고 표현한다.그럼에도 찌니들은 마음이 놓인다. '이 사람들과 수평하게 오래도록 살 수 있을 것 같다'라는 안도감을 느낀 혜진이 암막 커튼을 걷는 마지막 장면에서 '수평마을'의 이름이 떠오른다. 찌니들은 적어도 더 이상 마을에 무엇인가를 해줘야만 하는 존재로 보이지 않고 한씨댁에게 찌니네는 속상한 날 찾아갈 수 있는 이웃집이 됐다.하지만 혜진이 이미 변호사임을 증명하고 마을의 문제를 해결하며 다시 필요한 사람이 된 후에 찾아오는 장면에서 그저 물어볼 뿐이다. 혜진이 변호사가 아니었다면, 누구의 문제도 해결해 주지 못했다면, 차를 태워주고 반찬을 나누던 예전의 혜진과 성진이었다면 다시 같은 이웃이 될 수 있었을까. <찌니주의보>에서 말하는 '수평'은 끝내 하나의 물음으로 남는다.수평마을 '고샅길' 위에서 맛깔 나는 전라도 사투리로 듣는 듯한 '누구나'의 이야기들. 작가가 그어 놓은 수평의 의미를 생각하게 하는 작품이다.