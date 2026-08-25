전재수 부산시장 "명진스님의 삶, 깊이 새길 것"

큰사진보기 ▲명진 스님 종교시민사회장이 25일 오전 서울 강남구 봉은사 대웅전앞에서 엄수된 가운데 전재수 부산시장이 조사를 하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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전재수 부산시장이 명진 스님 영결식에 참여해 조사를 낭독했다. 그는 행동하는 수행자로 불렸던 명진 스님의 삶을 따라 바른 길을 걷겠다며 추모 글도 자신의 페이스북에 올렸다.25일 명진 스님 영결식이 서울 강남구 봉은사에서 종교시민사회장으로 엄수된 가운데 전 시장은 "오늘 우리는 이 시대의 큰 어른이자, 한평생 올곧은 신념과 참된 자비를 실천해 오신 명진 큰스님을 눈물로 떠나보낸다"라고 애도를 표시했다.이날 오전 일정을 비운 채 서울로 향했던 전 시장은 내내 굳은 표정이었다. 그는 "명진 스님을 존경하고 사랑했던 한 사람의 사바세계 인연으로서 깊은 슬픔과 애도의 마음을 올린다"라며 "큰스님의 삶은 어두운 세상을 밝히는 촛불과도 같았다"라고 지난날을 기렸다.특히 명진 스님이 민주주의와 인권이 위협받을 때 권력 앞에 침묵하지 않았단 점과 해고 비정규직 노동자, 용산과 세월호 참사 유족에게 손길을 내밀며 함께했단 점을 떠올리며 "불의 앞에선 누구보다 단호한 목소리를 내면서도 힘없는 이들에겐 누구보다 따뜻한 분이었다"라고 기억했다.명진 스님의 정신을 이어가겠다는 다짐도 내놨다. 전 시장은 "우리 곁을 떠나지만, 한평생 실천하신 참된 자비와 정법의 정신은 날이 갈수록 더 빛날 것임을 믿는다. 저 역시 큰스님께서 몸소 보여주신 삶의 자세를 깊이 새기겠다"라고 약속했다. 그러면서 "부디 평안히 가십시오"라고 고개를 숙였다.명진 스님은 수행자의 길을 걸으면서도 시선은 늘 낮은 곳을 향했다. 한평생 스님은 종단 개혁은 물론 사회적 연대 활동을 손 놓지 않았다. 이날 세월호 참사 유가족 중 한 명도 이를 거론했다. 고 신호성 학생의 어머니는 추도사에서 "우리는 너무 많은 사랑을 받기만 했다. 이를 돌려드릴 시간조차 없다"라며 "스님을 기억하고 행동하는 사람이 되겠다"라고 눈시울을 붉혔다.세수 76세, 법랍 52년인 명진 스님은 지난 22일 오전 제주 서귀포시 하예포구 인근 바다에서 해양사고로 열반에 들었다. 이후 대한불교조계종과 출가 본사인 법주사, 시민사회단체 등이 중심이 돼 장례위원회를 꾸렸고, 영결식과 다비식이 이어졌다.