호남 반도체 클러스터 지속가능한 발전, '물 효율 우선 원칙'부터

큰사진보기 ▲민형배 전남광주통합특별시장이 24일 오후 광주상공회의소에서 열린 ‘호남권 반도체 클러스터 범시민추진위원회’에서 공동선언문에 서명하고 기념촬영하고 있다. 2026. 8. 24 ⓒ /전남광주통합특별시 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 지속가능사회포럼 위원입니다. 이 기사는 굿모닝 충청에도 실립니다.

호남 반도체 클러스터 조성을 환영합니다. AI 산업의 빠른 발전에 맞추어 적기에 생산시설을 확충하고 지역균형발전을 도모하는 일로서, 우리나라의 경제·사회 발전을 위해 축하할 일입니다.다만 반도체 산업과 호남지역, 나아가 국가의 바람직한 성장을 위해서는 지속가능성을 확보해야 합니다. 전남광주통합특별시는 2030년 전후 가동을 목표로 하는 1단계 반도체 공장 2기에 하루 약 20만m3가 필요할 것으로 보고 있습니다. 기후에너지환경부는 기업의 수요 전망을 토대로 공장 4기와 협력기업이 모두 입지하면 하루 약 65만m3의 물이 필요할 것으로 전망합니다. 정부가 추가·예비수원까지 포함해 공급할 수 있다고 밝힌 물은 하루 100만m3 이상입니다.이는 인구 300만 명이 넘는 부산이나 인천 전체에 하루 동안 공급되는 수돗물과 맞먹는 규모입니다. 특히 호남지역은 2022년부터 2023년까지 이어진 가뭄에서 확인됐듯이 물공급의 취약성이 상대적으로 큰 지역입니다. 따라서 반도체 생산에 필요한 물을 안정적으로 공급하면서 주민 생활용수와 농업용수, 기존 산업용수와 하천 생태계도 함께 지킬 수 있는 방안을 찾아야 합니다.첫째, 물수요관리를 위한 혁신기술을 도입해야 합니다. 반도체 공장에서는 작은 먼지나 오염물질도 제품 불량의 원인이 되기 때문에 웨이퍼를 여러 차례 씻습니다. 공장과 장비의 온도를 낮추고 공정에서 발생하는 가스를 씻어내는 데에도 많은 물을 사용합니다.그러나 사용한 물을 오염 정도에 따라 나누어 관리하면 비교적 깨끗한 물은 적절한 처리를 거쳐 다시 사용할 수 있습니다. 냉각에 사용한 물을 반복하여 순환시키고, 오염이 적은 세정수를 다른 용도로 다시 사용하는 방식도 확대해야 합니다.물을 적게 사용하는 생산방식도 도입해야 합니다. 필요한 만큼만 물을 사용하도록 세정시간을 자동으로 조절하고, 공정별 사용량을 실시간으로 측정하며, 새는 물을 즉시 찾아내는 관리체계를 갖추어야 합니다. 냉각설비와 가스처리장비도 물을 적게 사용하는 고효율 제품 을 사용해야 합니다.대만의 TSMC는 공정에서 나온 물을 오염 정도에 따라 나누어 처리하고 다시 사용하고 있습니다. 2022년에는 반도체 공정에 재생수를 공급하는 시설을 가동했으며, 2030년까지 대만 공장에서 사용하는 물의 60% 이상을 재생수로 대체하는 것을 목표로 하고 있습니다. 호남 반도체 클러스터도 공장을 건설한 뒤 절수시설을 보완하는 것이 아니라 설계단계부터 물순환 체계를 갖춰야 합니다.정책적 유인도 중요합니다. 정부가 필요한 물을 모두 확보한 뒤 기업에 절약을 권고하는 방식이 아니라, 기업이 먼저 물 사용을 최대한 줄이고 부족한 양을 공공부문이 공급하는 방식으로 바뀌어야 합니다. 물절약과 순환이용 실적을 산업단지 지원과 연계하고, 기업도 물 사용량과 재이용률을 투명하게 공개할 필요가 있습니다.둘째, 물 배분제도를 개혁해야 합니다. 현재 댐의 물은 국가계획에 따라 지방자치단체와 기업 등에 배분됩니다. 그러나 계획상 배정된 양과 계약한 양, 실제로 사용하는 양은 서로 다를 수 있습니다. 한 번 배정받은 물을 실제로 사용하지 않으면서 계속 보유하면 새로운 수요가 생겨도 물을 효율적으로 나누기 어렵습니다.정부는 주암댐에 생활·공업용수로 배분됐지만 실제로 사용되지 않는 물 가운데 하루 5만m3를 반도체 산단에 공급하겠다고 밝혔습니다. 장기간 사용하지 않는 물을 정기적으로 조정할 수 있다면 신규 수자원 개발의 압력을 크게 줄일 수 있습니다. 호남 반도체 클러스터 조성을 계기로 합리적인 물 재배분 정책이 실현되기를 기대합니다.발전용수와 농업용수를 생활·공업용수로 전환하는 제도도 합리적으로 정비해야 합니다. 2024년 기준 수력발전은 우리나라 전체 발전량의 약 1.5%에 불과합니다. 다만 수력발전은 전력수요 변화에 빠르게 대응하고 비상시에 전력을 공급하는 기능도 담당합니다. 따라서 발전기능을 유지하면서 여건에 따라 발전용수 일부를 생활·공업용수와 하천유지용수로 함께 활용할 수 있는 제도를 마련하는 것은 지속가능한 물관리에 중요합니다. 보성강댐 발전용수 일부를 호남 반도체 클러스터의 용수공급원으로 활용하는 계획은 이러한 통합 물관리의 중요한 시금석이 될 것입니다.농업용수 일부를 산업용수로 전환하는 것도 제한된 물의 사회·경제적 편익을 높일 수 있는 방안입니다. 그러나 농업은 식량안보와 농촌공동체 유지라는 중요한 역할을 담당합니다. 농업용수 전환은 농민과 충분히 협의하는 것을 전제로 추진해야 합니다. 발전사업자나 농민이 부담하는 손실은 산업용수 이용으로 발생하는 편익에서 정당하게 보상되어야 합니다.호주의 머리·달링강 유역에서는 물을 사용할 수 있는 권리와 실제 사용량을 구분하고, 사용하지 않는 물을 필요한 곳에 유상으로 이전할 수 있도록 하고 있습니다. 호남에서도 물을 일방적으로 회수하기보다 실제 사용량을 투명하게 확인하고, 물을 양보하는 농민과 발전사업자에게 정당하게 보상하는 제도를 마련해야 합니다.셋째, 하수처리수를 적극적으로 활용해야 합니다. 정부는 광주 제1하수처리장에서 나오는 처리수 가운데 하루 30만m3을 다시 깨끗하게 만들어 반도체 산단의 공업용수로 사용하는 방안을 검토하고 있습니다.반도체 공장에서 사용하는 모든 물이 최고 수준으로 깨끗할 필요는 없습니다. 웨이퍼를 직접 씻는 물은 매우 높은 수준으로 정수해야 하지만, 공장 냉각이나 화장실, 조경, 일부 장비 세척에는 처리된 하수를 사용할 수 있습니다. 용도에 맞게 물의 품질을 나누어 공급하면 댐에서 가져오는 물을 크게 줄일 수 있습니다.싱가포르는 하수처리수를 다시 정화한 'NEWater'를 별도의 관로를 통해 반도체 공장에 공급하고 있습니다. UMC의 싱가포르 웨이퍼 공장은 전체 취수량의 약 98%를 NEWater로 충당하고 있으며, 싱가포르 정부는 신규 대형 웨이퍼 공장에는 최소 50%의 내부 물 재이용률을 의무화하고 있습니다. 광주 제1하수처리장 재이용 사업도 공공 재생수시설과 기업 내부의 물순환 체계를 함께 설계해야 합니다.넷째, 신규 수자원 개발은 가장 후순위로 고려해야 합니다. 정부는 동복댐의 높이를 올려 하루 약 25만㎥를 추가로 확보하는 방안을 검토하고 있습니다. 동복댐 증고는 광주 생활용수와 반도체 산업용수 공급에 도움이 될 수 있지만 추가 수몰과 화순지역 주민의 재산권, 주변 경관과 생태계에 영향을 줄 수 있습니다.따라서 앞의 세 가지 대안을 충분히 검토한 뒤 호남 반도체 클러스터의 적정 물 수요를 다시 산정하고, 기존 수원의 실제 공급가능량을 확인해야 합니다. 물절약과 순환이용, 배분제도 개혁과 하수처리수 재이용을 시행한 이후에도 부족한 양을 기준으로 신규 수자원 개발 규모를 결정하는 것이 바람직합니다.유럽연합도 2025년 '물 효율 우선' 원칙을 채택했습니다. 물 수요를 먼저 줄이고, 사용한 물을 다시 이용한 뒤, 공급을 늘리는 사업은 마지막 수단으로 검토한다는 원칙입니다. 이는 동복댐 증고를 미리 배제하자는 것이 아니라 다른 대책으로도 해결되지 않는 부족량을 확인한 뒤 개발 규모를 결정하자는 의미입니다.호남 반도체 클러스터는 2030년 전후 1단계 조성을 마치고 본격적인 생산을 시작하는 것을 목표로 하고 있습니다. 통합특별시 측은 1단계 공장 2기의 운영에 하루 약 20만m3이 필요할 것으로 보고 있습니다. 1단계 용수는 기존 물 배분량의 조정과 발전용수 활용 등이 주요 대책으로 알려져 있습니다. 따라서 하루 65만m3 등의 장기 공급시설을 건설하기까지는 여러 대책을 검토하고 적용할 시간적 여유가 있습니다. 이 기간을 단순히 더 많은 물을 확보하는 시간이 아니라 물순환 기술과 배분제도, 재이용체계를 혁신하는 기회로 활용해야 합니다.호남 반도체 클러스터가 첨단 반도체 생산기지를 넘어 물관리 기술혁신과 제도개혁, 지역 상생을 함께 실현하는 대한민국 지속가능발전의 선도모델이 되기를 기대합니다.